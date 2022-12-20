Дэннис - Принятие Даймона

Времена изменились с тех пор, как эта книга была впервые опубликована более десяти лет назад. Тогда давний культурный предрассудок следующий «свету» еще более ужасался темными образами, которые просачивались из моего подсознания. В то время, просто упоминание этих постыдных образов насилия и зверств, пропитанные эротическими обертонами, казалось угрожающим и маргинальным, даже в атмосфере толерантности и научных интересов, которые я нашла в Калифорнийском институте интегральных исследований. Тем не менее, работая с этими имагинальными посещениями, которые я теперь описываю как «даймоны», — посланники богов, — я поражалась тому, как они углубили мою связь с жизнью. Я решила, наконец, написать и, с поощрением от моих менторов, опубликовать эту книгу. Несмотря на мою щепетильность в отношении таких личных откровений, я хотела претендовать на общественное пространство для священного измерения темных глубин нашей коллективной психики, которые они раскрывали.

Хотя появление архетипа «Темной Женственности» было оригинальным теоретическим фокусом этого исследования, я была озадачена, с учетом нынешних реалий, привлечением такого большого внимания к этой перспективе в образах. Это была теория, которая еще не собрала достаточной силы для публичного признания. С тех пор было написано множество книг о восстановлении энергий «Темной Женственности», «Богини» или «Матери»: книги о доисторических культурах и ритуалах богини, о Черной Мадонне, об искупленной истории Магдалины, «Черном Солнце», так что признание этого феномена стало широко распространенным. Даже была обнаружена новая «карликовая планета», Эрис (богиня раздоров). В архетипическом мире психологии планетарные открытия, как полагают, символизируют появление новых качеств сознания. Я переработала здесь материал, чтобы больше внимания уделить поднятию этих давно отвергнутых темных, разрушительных, хтонических, эротических, инстинктивных энергий к сознательному осознанию. В подобном духе, вдохновленном архетипическим астрологическим сообществом, я также вышла за рамки других культурных предрассудков и добавила примечание, описывающее «космические связи» — корреляции астрологических знака более высокого сознания — с указанием времени и содержания образов в этом исследовании.

Времена меняются быстро в нашу эпоху. Еще один показатель быстрого изменения — наглядные представления о демонах насилия и безудержной сексуальности противостоят нам ежедневно, что было бы немыслимо даже десять лет назад. Рост беспричинного ультранасилия, отмеченный явными описаниями жестокости в видеоиграх, на телевидении, в книгах и фильмах, говорит мне о том, что темные прорывы из подземного мира становятся все более обыденными. Больше не просто убийство является предельным преступлением, теперь для нас обычно крутое насилие, выраженное в сексуальных преступлениях, пытках и других отвратительных актах, как части большинства криминальных драм, даже в сети. Шокирующие ТВ образы сексуальности становятся вездесущими. Образы женщин становится все более сексуальными — «порно» даже в средствах массовой информации. Порнография взорвалась, чтобы стать крупнейшим бизнесом в Интернете, а порнография теперь, почти по определению, смешивает секс с насилием. Преступники в порно видео в подавляющем большинстве — мужчины, причем цели — женщины, которые часто демонстрируют удовольствие в ответ на агрессию. Долго скрываемы секс-скандалы стали настолько распространенными, что слух еще об одном стал почти обычным делом. Эти подавленные энергии темноты, приходящие к основному потоку осознания, по-прежнему окрашены парадигмой власти и контроля, которая угрожает уничтожить нас.

Сандра Ли Дэннис - Принятие Даймона. Исцеление через тонкое энергетическое тело: юнгианская психология и тёмная феминность

М.: Клуб Касталия. 2017. — 238 с.

Сандра Ли Дэннис - Принятие Даймона. Исцеление через тонкое энергетическое тело: юнгианская психология и тёмная феминность - Содержание

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Предисловие к изданию 2013 года

Предисловие Томаса Мура

Введение: даймон как божественный посланник

I. Дверь в воплощенную душу: мир воображения

II. Тонкое тело & unio corporalis

III. Mundus imaginalis

IV. Алхимические союзы и разделения

V. Восхождшие темной богини

VI. Развитие тонких чувств

VII. Опасный проход: от инсайта к интеграции

VIII. Имагинальные cyществa как знаки на пути

IX. Воплощение души: даймонический образ раскрывается

Х. Царство отношений

Приложение: Космологическая связь: Астрологическое примечание

Примечания

Ссылки