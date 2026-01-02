Новий Завіт і Книга Псалмів - переклад Деркача-Духонченка

«Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа з додатком Псалмів». Новий переклад (т. зв. «Переклад Деркача-Духонченка») – це важливе видання, що представляє новий переклад Нового Завіту, виконаний на основі оригінальних текстів і з урахуванням сучасних лінгвістичних стандартів. Книга була видана для International Bible Society, нині Biblica, (США) та у співпраці з видавництвом Evangel Bible Translators and Ministries (Канада) та українським видавництвом Протестант у 1991–1992 роках.

Автори перекладу, Деркач і Духонченко, поставили за мету створити точний, зрозумілий і легкий для сприйняття варіант Святого Письма для україномовного читача. Переклад охоплює не лише основну частину Нового Завіту, а й додаткові Псалми, що підсилюють духовну глибину та контекст цього видання.

Це видання є важливим для дослідників релігії, лінгвістики та культурних студій, а також для всіх, хто прагне більш глибоко зрозуміти Святе Письмо через сучасний, точний переклад, що зберігає богословську та історичну правдивість.

«Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа з додатком Псалмів» є вагомим внеском у розвиток українського біблійного перекладу і важливим джерелом для всіх, хто цікавиться духовним і культурним збагаченням через Святе Письмо.

Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа з додатком Псалмів

Новий переклад (т. зв. «Переклад Деркача-Духонченка»). – Видане для ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО БІБЛІЙНОГО ТОВАРИСТВА, Колорадо Спрінґс, Колорадо, С.Ш.А. – Видавництво ЕВАНДЖЕЛ БАЙБЛ ТРАНСЛЕЙТОРС ЕНД МІНІСТРІС, Торонто, Канада, 1991. - Видавництво «Протестант», 1992. – 498 с.

Старий Завіт розповідає про дружні стосунки Бога із Своїм єврейським народом, з котрого мав вийти Месія для благословення всіх народів. Книги Старого Завіту були написані в дусі очікування Месії-Царя і підготовлення єврейського народу до грядущої зустрічі Величної Особи. І ця ідея приходу Месії є домінуючою в Старому Завіті. Вона часто повторюється в різних старозавітних книгах, а месіанський дух провіщень про очікуваного Месію зв’язує всі книги Старого Завіту в одну цілість. У початкових старозавітних книгах лише не цілком ясно натикалося про майбутній прихід Месії, але в дальших книгах усе більше появлялося точніших, більш детальних провіщень про грядущого Месію. А наприкінці Старого Завіту досить виразно помітно, що все сказане про Месію, вся символічність провіщень і прямий зміст мови різних видінь відноситься прямо до Ісуса Христа.

Новий Завіт є органічно пов’язаний із Старим Завітом, він є продовженням і завершенням Божого плану спасіння людства. Центральною Особою всіх книг Біблії є Ісус Христос. Він є предметом пророцтв, звіщаючих про грядущого Месію. Герої окремих старозавітних книг були яскравим прообразом Христа: спасаюча сила пасхального ягняти вказувала на Нього, манна в пустині, принесення в жертву чистих тварин, мідний змій і пов’язана з цим сила зцілення та інші прообрази у священних книгах вказували на прихід Викупителя людства.

Новий Завіт з додатком Псалмів – Зміст