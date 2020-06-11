Дескола - По ту сторону природы и культуры
Итак, антропология стоит перед поразительным выбором: или ей надо признать, что она исчерпала все свои возможности, связанные с концепцией «гуманизма», или же она должна существенно измениться. Ей необходимо пересмотреть и сферу своих интересов, и используемые подходы, включить в объект своих исследований нечто большее, чем просто «человека», надо рассматривать всю совокупность живого мира, чье существование на данный момент сведено к понятию «окружающей среды». Используя более условную терминологию, можно сказать, что рядом с антропологией культуры должна появиться антропология природы, открытая той части мира, которая актуализируется в деятельности человека и с помощью которой он объективирует свое собственное положение во вселенной.
Филипп Дескола - По ту сторону природы и культуры
М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 584 с.
ISBN 978-5-86793-962-5
Филипп Дескола - По ту сторону природы и культуры - Содержание
Предисловие
Часть I. Природа как иллюзия
- 1. Фигуры континуума
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2. Дикое и домашнее
- Пространство кочевников
- Сад и лес
- Поле и рисовая плантация
- «Ager» и «Silva»
- Пастухи и охотники
- Римский пейзаж, герцинский лес, романтическая природа
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3. Великий разлад
- Зарождение пейзажа
- Возникновение «фюсиса»
- Обособление творения
- Обособление природы
- Обособление культуры
- Возникновение дуализма
- Обособление миров
Часть II. Структуры опыта
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4. Схемы практической деятельности
- Структура и отношение
- Навыки обыденной жизни
- Схематизмы мышления
- Дифференциация, стабилизация, аналогии
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5. Отношение к себе, отношение к другому
- Формы идентификации и формы отношений
- Другой — это «я»
Часть III. Предустановления бытия
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6. Возрожденный анимизм
- Формы и типы поведения
- Превратности превращений
- Анимизм и перспективизм
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7. О тотемизме как онтологии
- Грёза
- Виды австралийского тотемизма
- Семантика таксономических рядов
- Гибридные разновидности тотемизма
- Алгонкинские тотемы
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8. Несомненность натурализма
- Неисправимое человечество?
- Языки и культуры животных?
- Человек без разума?
- Права природы?
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9. Опьянение аналогией
- Цепь бытия
- Мексиканская онтология
- Африканское эхо
- Сочленение, иерархизация, жертвоприношение
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10. Элементы, отношения, категории
- Обобщения и симметрии
- Различия, сходства, классификации
Часть IV. Подходы к жизни
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11. Коллективные институты
- Каждому виду свой коллектив
- Асоциальная природа и эксклюзивные общества
- Коллективы гибридные и коллективы комплементарные
- Коллективы смешанные, инклюзивные и иерархические
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12. Метафизики нравов
- Поглощающее «я»
- «Мыслящий тростник»
- Представлять коллектив
- Сигнатура вещей
Часть V. Экология отношений
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13. Формы привязанности
- Давать, брать, обменивать
- Производить, покровительствовать, передавать
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14. Общение душ
- Хищники и добыча
- Симметрия обязательств
- Мирный раздел
- Этосы коллективов
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15. Истории структур
- От Человека-Карибу к Господину-Быку
- Охота, приручение, одомашнивание
- Генезис перемен
Эпилог . Реестр возможностей
Выражение признательности
Библиография
Примечания
Указатель имен
Филипп Дескола - По ту сторону природы и культуры - Фигуры континуума
Я впервые задумался о том, безоговорочно ли понятие «природа», в низовьях Капави. Это илистая река, один из притоков Амазонки в ее верхнем течении. Надо сказать, что ничто вокруг не отличалось существенным образом от тех мест, где я жил раньше в моих поездках по границе Перу и Эквадора. Дом Чумпи, покрытый пальмовыми листьями, стоял, как полагается по обычаям ачуаров, посреди раскорчеванного участка, с высокими кустами маниоки. Сад вплотную подходил к реке с ее водоворотами, а с другой стороны примыкал к лесу. С одной стороны, опушку окружала мрачная стена высоких деревьев, с другой — банановые пальмы. Дом стоял в центре этой лужайки, и только река давала возможность куда-то устремиться взором. Река была очень извилиста и казалась бесконечной. Я приплыл сюда на пироге от соседнего, ближайшего участка, потратив на это почти целый день. Между двумя селениями пролегали километры деревьев, мхов, папоротников; ползали мириады муравьев, носились сонмы мошек и москитов, бегали стада пекари и обезьян, летали попугаи ара и туканы, может быть, бродила пара ягуаров: короче говоря, это было изобилие нечеловеческих форм и существ, предоставленных самим себе и живших здесь по своим собственным законам.
На исходе дня Метекаш, жену Чумпи, укусила змея. Это случилось в тот момент, когда она наклонилась, чтобы выкинуть кухонные отбросы. Она побежала к нам с криком: «Я умру, я умру, это копьеголовая», и зрачки ее расширялись от боли и страха. И тут же все домочадцы подхватили за ней: «Копьеголовая убила ее, копьеголовая убила ее». Я впрыснул женщине сыворотку, и ее положили в небольшой уединенной хижине, какие принято возводить в подобных случаях. Здесь водится много змей, особенно в лесных завалах. Укусы их бывают смертельными, и ачуары относятся к этому как к неизбежности. Однако копьеголовая змея очень редко подбирается так близко к дому.
спасибо