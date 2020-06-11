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Дескола - По ту сторону природы и культуры

Филипп Дескола - По ту сторону природы и культуры
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Cultural Studies Art
Итак, антропология стоит перед поразительным выбором: или ей надо признать, что она исчерпала все свои возможности, связанные с концепцией «гуманизма», или же она должна существенно измениться. Ей необходимо пересмотреть и сферу своих интересов, и используемые подходы, включить в объект своих исследований нечто большее, чем просто «человека», надо рассматривать всю совокупность живого мира, чье существование на данный момент сведено к понятию «окружающей среды». Используя более условную терминологию, можно сказать, что рядом с антропологией культуры должна появиться антропология природы, открытая той части мира, которая актуализируется в деятельности человека и с помощью которой он объективирует свое собственное положение во вселенной.

Филипп Дескола - По ту сторону природы и культуры

М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 584 с.
ISBN 978-5-86793-962-5

Филипп Дескола - По ту сторону природы и культуры - Содержание

Предисловие
Часть I. Природа как иллюзия
  • 1. Фигуры континуума
  • 2. Дикое и домашнее
    • Пространство кочевников
    • Сад и лес
    • Поле и рисовая плантация
    • «Ager» и «Silva»
    • Пастухи и охотники
    • Римский пейзаж, герцинский лес, романтическая природа
  • 3. Великий разлад
    • Зарождение пейзажа
    • Возникновение «фюсиса»
    • Обособление творения
    • Обособление природы
    • Обособление культуры
    • Возникновение дуализма
    • Обособление миров
Часть II. Структуры опыта
  • 4. Схемы практической деятельности
    • Структура и отношение
    • Навыки обыденной жизни
    • Схематизмы мышления
    • Дифференциация, стабилизация, аналогии
  • 5. Отношение к себе, отношение к другому
    • Формы идентификации и формы отношений
    • Другой — это «я»
Часть III. Предустановления бытия
  • 6. Возрожденный анимизм
    • Формы и типы поведения
    • Превратности превращений
    • Анимизм и перспективизм
  • 7. О тотемизме как онтологии
    • Грёза
    • Виды австралийского тотемизма
    • Семантика таксономических рядов
    • Гибридные разновидности тотемизма
    • Алгонкинские тотемы
  • 8. Несомненность натурализма
    • Неисправимое человечество?
    • Языки и культуры животных?
    • Человек без разума?
    • Права природы?
  • 9. Опьянение аналогией
    • Цепь бытия
    • Мексиканская онтология
    • Африканское эхо
    • Сочленение, иерархизация, жертвоприношение
  • 10. Элементы, отношения, категории
    • Обобщения и симметрии
    • Различия, сходства, классификации
Часть IV. Подходы к жизни
  • 11. Коллективные институты
    • Каждому виду свой коллектив
    • Асоциальная природа и эксклюзивные общества
    • Коллективы гибридные и коллективы комплементарные
    • Коллективы смешанные, инклюзивные и иерархические
  • 12. Метафизики нравов
    • Поглощающее «я»
    • «Мыслящий тростник»
    • Представлять коллектив
    • Сигнатура вещей
Часть V. Экология отношений
  • 13. Формы привязанности
    • Давать, брать, обменивать
    • Производить, покровительствовать, передавать
  • 14. Общение душ
    • Хищники и добыча
    • Симметрия обязательств
    • Мирный раздел
    • Этосы коллективов
  • 15. Истории структур
    • От Человека-Карибу к Господину-Быку
    • Охота, приручение, одомашнивание
    • Генезис перемен
Эпилог . Реестр возможностей
Выражение признательности
Библиография
Примечания
Указатель имен

Филипп Дескола - По ту сторону природы и культуры - Фигуры континуума

Я впервые задумался о том, безоговорочно ли понятие «природа», в низовьях Капави. Это илистая река, один из притоков Амазонки в ее верхнем течении. Надо сказать, что ничто вокруг не отличалось существенным образом от тех мест, где я жил раньше в моих поездках по границе Перу и Эквадора. Дом Чумпи, покрытый пальмовыми листьями, стоял, как полагается по обычаям ачуаров, посреди раскорчеванного участка, с высокими кустами маниоки. Сад вплотную подходил к реке с ее водоворотами, а с другой стороны примыкал к лесу. С одной стороны, опушку окружала мрачная стена высоких деревьев, с другой — банановые пальмы. Дом стоял в центре этой лужайки, и только река давала возможность куда-то устремиться взором. Река была очень извилиста и казалась бесконечной. Я приплыл сюда на пироге от соседнего, ближайшего участка, потратив на это почти целый день. Между двумя селениями пролегали километры деревьев, мхов, папоротников; ползали мириады муравьев, носились сонмы мошек и москитов, бегали стада пекари и обезьян, летали попугаи ара и туканы, может быть, бродила пара ягуаров: короче говоря, это было изобилие нечеловеческих форм и существ, предоставленных самим себе и живших здесь по своим собственным законам.
На исходе дня Метекаш, жену Чумпи, укусила змея. Это случилось в тот момент, когда она наклонилась, чтобы выкинуть кухонные отбросы. Она побежала к нам с криком: «Я умру, я умру, это копьеголовая», и зрачки ее расширялись от боли и страха. И тут же все домочадцы подхватили за ней: «Копьеголовая убила ее, копьеголовая убила ее». Я впрыснул женщине сыворотку, и ее положили в небольшой уединенной хижине, какие принято возводить в подобных случаях. Здесь водится много змей, особенно в лесных завалах. Укусы их бывают смертельными, и ачуары относятся к этому как к неизбежности. Однако копьеголовая змея очень редко подбирается так близко к дому.
Views 500
Rating 5.0 / 5
Added 11.06.2020
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо

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