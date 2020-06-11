Итак, антропология стоит перед поразительным выбором: или ей надо признать, что она исчерпала все свои возможности, связанные с концепцией «гуманизма», или же она должна существенно измениться. Ей необходимо пересмотреть и сферу своих интересов, и используемые подходы, включить в объект своих исследований нечто большее, чем просто «человека», надо рассматривать всю совокупность живого мира, чье существование на данный момент сведено к понятию «окружающей среды». Используя более условную терминологию, можно сказать, что рядом с антропологией культуры должна появиться антропология природы, открытая той части мира, которая актуализируется в деятельности человека и с помощью которой он объективирует свое собственное положение во вселенной.

Филипп Дескола - По ту сторону природы и культуры

М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 584 с.

ISBN 978-5-86793-962-5

Филипп Дескола - По ту сторону природы и культуры - Содержание

Предисловие

Часть I. Природа как иллюзия

1. Фигуры континуума

2. Дикое и домашнее Пространство кочевников Сад и лес Поле и рисовая плантация «Ager» и «Silva» Пастухи и охотники Римский пейзаж, герцинский лес, романтическая природа

3. Великий разлад Зарождение пейзажа Возникновение «фюсиса» Обособление творения Обособление природы Обособление культуры Возникновение дуализма Обособление миров



Часть II. Структуры опыта

4. Схемы практической деятельности Структура и отношение Навыки обыденной жизни Схематизмы мышления Дифференциация, стабилизация, аналогии

5. Отношение к себе, отношение к другому Формы идентификации и формы отношений Другой — это «я»



Часть III. Предустановления бытия

6. Возрожденный анимизм Формы и типы поведения Превратности превращений Анимизм и перспективизм

7. О тотемизме как онтологии Грёза Виды австралийского тотемизма Семантика таксономических рядов Гибридные разновидности тотемизма Алгонкинские тотемы

8. Несомненность натурализма Неисправимое человечество? Языки и культуры животных? Человек без разума? Права природы?

9. Опьянение аналогией Цепь бытия Мексиканская онтология Африканское эхо Сочленение, иерархизация, жертвоприношение

10. Элементы, отношения, категории Обобщения и симметрии Различия, сходства, классификации



Часть IV. Подходы к жизни

11. Коллективные институты Каждому виду свой коллектив Асоциальная природа и эксклюзивные общества Коллективы гибридные и коллективы комплементарные Коллективы смешанные, инклюзивные и иерархические

12. Метафизики нравов Поглощающее «я» «Мыслящий тростник» Представлять коллектив Сигнатура вещей



Часть V. Экология отношений

13. Формы привязанности Давать, брать, обменивать Производить, покровительствовать, передавать

14. Общение душ Хищники и добыча Симметрия обязательств Мирный раздел Этосы коллективов

15. Истории структур От Человека-Карибу к Господину-Быку Охота, приручение, одомашнивание Генезис перемен



Эпилог . Реестр возможностей

Выражение признательности

Библиография

Примечания

Указатель имен

Филипп Дескола - По ту сторону природы и культуры - Фигуры континуума

Я впервые задумался о том, безоговорочно ли понятие «природа», в низовьях Капави. Это илистая река, один из притоков Амазонки в ее верхнем течении. Надо сказать, что ничто вокруг не отличалось существенным образом от тех мест, где я жил раньше в моих поездках по границе Перу и Эквадора. Дом Чумпи, покрытый пальмовыми листьями, стоял, как полагается по обычаям ачуаров, посреди раскорчеванного участка, с высокими кустами маниоки. Сад вплотную подходил к реке с ее водоворотами, а с другой стороны примыкал к лесу. С одной стороны, опушку окружала мрачная стена высоких деревьев, с другой — банановые пальмы. Дом стоял в центре этой лужайки, и только река давала возможность куда-то устремиться взором. Река была очень извилиста и казалась бесконечной. Я приплыл сюда на пироге от соседнего, ближайшего участка, потратив на это почти целый день. Между двумя селениями пролегали километры деревьев, мхов, папоротников; ползали мириады муравьев, носились сонмы мошек и москитов, бегали стада пекари и обезьян, летали попугаи ара и туканы, может быть, бродила пара ягуаров: короче говоря, это было изобилие нечеловеческих форм и существ, предоставленных самим себе и живших здесь по своим собственным законам.

На исходе дня Метекаш, жену Чумпи, укусила змея. Это случилось в тот момент, когда она наклонилась, чтобы выкинуть кухонные отбросы. Она побежала к нам с криком: «Я умру, я умру, это копьеголовая», и зрачки ее расширялись от боли и страха. И тут же все домочадцы подхватили за ней: «Копьеголовая убила ее, копьеголовая убила ее». Я впрыснул женщине сыворотку, и ее положили в небольшой уединенной хижине, какие принято возводить в подобных случаях. Здесь водится много змей, особенно в лесных завалах. Укусы их бывают смертельными, и ачуары относятся к этому как к неизбежности. Однако копьеголовая змея очень редко подбирается так близко к дому.