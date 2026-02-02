Деслер - Когда придет Элияу - Стремись к истине
Есть великий принцип Торы: «Наступил момент делать во имя Творца, разрешите (запрещенное) Торой». На протяжении тысячи лет Устная Тора, полученная нами с горы Синай, передавалась от учителя ученикам устно, и был запрет ее записывать. Но вот наступил момент, когда после разрушения второго Храма возникла опасность, что Тора может быть потеряна и забыта. И встал тогда раби Иегуда а-Наси, и, собрав самых великих мудрецов поколения, составил основу Устной Торы - шесть разделов мишнайот. Нарушив запрет Торы, он сделал во имя Творца, сохранив Тору для будущих поколений.
Рав Элияу Деслер - Когда придет Элияу - по урокам рава Элияу Деслера
Издательство «ПАРДЕС», Иерусалим, 5782. - 264 с.
Рав Элияу Деслер - Когда придет Элияу - по урокам рава Элияу Деслера - Содержание
Про рава Элияу Деслера
- Глава первая: Свободный выбор
- Глава вторая: Два «мазаля»
- Глава третья: Выбор на крутых переломах
- Глава четвертая: Возвращение
- Глава пятая: Поколение «конца времен»
- Глава шестая: Самое долгое изгнание
- Глава седьмая: Смысл изгнания
- Глава восьмая: Центральная ось истории
- Глава девятая: Поколение, которое виновато
- Глава десятая: Голос Элияу
- Глава одиннадцатая: Свет для праведников
- Глава двенадцатая: Извилистый путь к Машиаху
- Глава тринадцатая: Дни Машиаха и Грядущий мир
- Глава четырнадцатая: Сотворение тайны
- Глава пятнадцатая: «Конец времен»
- Глава шестнадцатая: В погоне за миражом
- Заключительная глава: Возвращение от иллюзии к реальности - это конечное избавление
Послесловие
Наше поколение не подобно многим другим: это поколение разгрома, происшедшего по нашей вине. Поймём ли мы, что такое поколение разгрома? Нет. Не поймём, и не постигнем, и даже не поверим, что возможно такое. Однако поистине так оно и есть. Сокровище, которым мы обладали, разрушено, и нет его. И хотя картина богатого прошлого еще стоит перед нашими глазами, всё это прошло, и исчезло, и уходит всё дальше в небытие. А в настоящем нет ничего, настоящее пусто! То духовное богатство, та атмосфера ешивы, то истинное стремление к учёбе, то глубокое знание, та богобоязненность, та сердечность всё это уже не с нами. Нет его! Святыни наши обрели вечный покой там, где им уже не грозит никакое разрушение. Дети наши всего этого уже не увидят; и если расскажем им немного из виденного нами, немногое из того, чем жили мы, всё это будет для них лишь повестью-былью, но не действительностью. Мы-то видели, как Шехина* раскрывалась в сердцах. Но как они увидят это?
И всё же поищем в своих сердцах, вглядимся и проверим: вправду ли совершенно вымер идеализм, или он ещё шевелится в нас, и, может быть, его ещё возможно оживить? Может быть, ещё возможно вернуть святость в мир?! Если есть у нас такие чувства, значит, мы ещё не мертвы! Если мы оживим в себе желание жить, значит, мы живы. И действительно, подумаем-ка: почему мы остались в живых, почему спас нас Всевышний? Разве для того, чтобы забыть и вычеркнуть из памяти ту жизнь, что мы видели? А может, мы оживём ради того, чтобы оживить святость в этом мире?! Мы жалкие остатки. Остатки... уцелевшие в разрушении?!
Рав Арье Кармель - Эльяу Деслер - Стремись к истине
Авторизованный перевод первой части книги рава Эльяу Деслера «Михтав ми Эльяу»
Первое издание на русском языке (МИЛИ) и авторские права на русский перевод р. Ицхак Голденберг
Литературная редакция данного издания Р. Цви Вассерман
Настоящее издание Толдот Йешурун, 5774 Toldot Yeshurun Jerusalem, Kisufim,
17 02-5400005, [email protected]
Рав Арье Кармель - Эльяу Деслер - Стремись к истине - Содержание
Введение
1.О жизни автора книги
- Кельм
- В Лондоне
- Кризис
- Бней-Брак
- Кончина
2. Учение рава Деслера
- Сердце и разум
- Источники
- Точка зрения
- «И было после разрушения...»
- Истинное видение
- Корень Мусора
- Корень Мусара
- Тора истины
- «Знай, что ответить...»
- «Не недоступна она и не далека...»
- Сила правдивого видения
- Об упрямстве и излечении от него
- Пути Небес
- Почему страдают праведники?
- Тшува
- Разъяснение вопроса о «мере милосердия»
- Праведник, которому плохо
- Есть обретающие (грядущий) мир в одно мгновение
Тшува: краткий путь. О хеседе
- 1. О дающем и берущем
- 2. В коммерции
- 3. Достойная коммерция
- 4. Корень любви
- 5. «Люби ближнего, как самого себя»
- 6. Любовь между мужчиной и женщиной
- 7. Стремление
- Дополнение автора к главе 7
- 8. О достойном стремлении
- 9. Как обретает человек силу даяния?
- 10. Излечение от дурного стремления
- 11. Признательность
- 12. Совершенный мир
- 13. С любовью к Творцу
Дополнение автора
- Счастье и воздаяние в этом мире
- Счастливая жизнь
- Награда в этом мире за выполнение заповеди
- Награда за заповедь заповедь
- Послесловие
- Статьи и письма
- Мудрость этого мира
- Наше эго. Нефеш и нешама
- Цивилизация и богобоязненность
- Наше эго
- Как углублённо изучать Мусор
- Размышления над первыми строками книги «Месилат йешарим»
Словарь
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