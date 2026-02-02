Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Деслер - Когда придет Элияу - Стремись к истине

Деслер - Когда придет Элияу
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Theology, Philosophy, Ethics
Есть великий принцип Торы: «Наступил момент делать во имя Творца, разрешите (запрещенное) Торой». На протяжении тысячи лет Устная Тора, полученная нами с горы Синай, передавалась от учителя ученикам устно, и был запрет ее записывать. Но вот наступил момент, когда после разрушения второго Храма возникла опасность, что Тора может быть потеряна и забыта. И встал тогда раби Иегуда а-Наси, и, собрав самых великих мудрецов поколения, составил основу Устной Торы - шесть разделов мишнайот. Нарушив запрет Торы, он сделал во имя Творца, сохранив Тору для будущих поколений.

Рав Элияу Деслер - Когда придет Элияу - по урокам рава Элияу Деслера

Издательство «ПАРДЕС», Иерусалим, 5782. - 264 с.

Рав Элияу Деслер - Когда придет Элияу - по урокам рава Элияу Деслера - Содержание

Про рава Элияу Деслера
  • Глава первая: Свободный выбор
  • Глава вторая: Два «мазаля»
  • Глава третья: Выбор на крутых переломах
  • Глава четвертая: Возвращение
  • Глава пятая: Поколение «конца времен»
  • Глава шестая: Самое долгое изгнание
  • Глава седьмая: Смысл изгнания
  • Глава восьмая: Центральная ось истории
  • Глава девятая: Поколение, которое виновато
  • Глава десятая: Голос Элияу
  • Глава одиннадцатая: Свет для праведников
  • Глава двенадцатая: Извилистый путь к Машиаху
  • Глава тринадцатая: Дни Машиаха и Грядущий мир
  • Глава четырнадцатая: Сотворение тайны
  • Глава пятнадцатая: «Конец времен»
  • Глава шестнадцатая: В погоне за миражом
  • Заключительная глава: Возвращение от иллюзии к реальности - это конечное избавление
Послесловие
Рав Арье Кармель - Эльяу Деслер - Стремись к истинеНаше поколение не подобно многим другим: это поколение разгрома, происшедшего по нашей вине. Поймём ли мы, что такое поколение разгрома? Нет. Не поймём, и не постигнем, и даже не поверим, что возможно такое. Однако поистине так оно и есть. Сокровище, которым мы обладали, разрушено, и нет его. И хотя картина богатого прошлого еще стоит перед нашими глазами, всё это прошло, и исчезло, и уходит всё дальше в небытие. А в настоящем нет ничего, настоящее пусто! То духовное богатство, та атмосфера ешивы, то истинное стремление к учёбе, то глубокое знание, та богобоязненность, та сердечность всё это уже не с нами. Нет его! Святыни наши обрели вечный покой там, где им уже не грозит никакое разрушение. Дети наши всего этого уже не увидят; и если расскажем им немного из виденного нами, немногое из того, чем жили мы, всё это будет для них лишь повестью-былью, но не действительностью. Мы-то видели, как Шехина* раскрывалась в сердцах. Но как они увидят это?
И всё же поищем в своих сердцах, вглядимся и проверим: вправду ли совершенно вымер идеализм, или он ещё шевелится в нас, и, может быть, его ещё возможно оживить? Может быть, ещё возможно вернуть святость в мир?! Если есть у нас такие чувства, значит, мы ещё не мертвы! Если мы оживим в себе желание жить, значит, мы живы. И действительно, подумаем-ка: почему мы остались в живых, почему спас нас Всевышний? Разве для того, чтобы забыть и вычеркнуть из памяти ту жизнь, что мы видели? А может, мы оживём ради того, чтобы оживить святость в этом мире?! Мы жалкие остатки. Остатки... уцелевшие в разрушении?!

Рав Арье Кармель - Эльяу Деслер - Стремись к истине

Авторизованный перевод первой части книги рава Эльяу Деслера «Михтав ми Эльяу»
Первое издание на русском языке (МИЛИ) и авторские права на русский перевод р. Ицхак Голденберг
Литературная редакция данного издания Р. Цви Вассерман
Настоящее издание Толдот Йешурун, 5774 Toldot Yeshurun Jerusalem, Kisufim,
17 02-5400005, [email protected]

Рав Арье Кармель - Эльяу Деслер - Стремись к истине - Содержание

Введение
1.О жизни автора книги
  • Кельм
  • В Лондоне
  • Кризис
  • Бней-Брак
  • Кончина
2. Учение рава Деслера
  • Сердце и разум
  • Источники
  • Точка зрения
  • «И было после разрушения...»
  • Истинное видение
  • Корень Мусора
  • Корень Мусара
  • Тора истины
  • «Знай, что ответить...»
  • «Не недоступна она и не далека...»
  • Сила правдивого видения
  • Об упрямстве и излечении от него
  • Пути Небес
  • Почему страдают праведники?
  • Тшува
  • Разъяснение вопроса о «мере милосердия»
  • Праведник, которому плохо
  • Есть обретающие (грядущий) мир в одно мгновение
Тшува: краткий путь. О хеседе
  • 1. О дающем и берущем
  • 2. В коммерции
  • 3. Достойная коммерция
  • 4. Корень любви
  • 5. «Люби ближнего, как самого себя»
  • 6. Любовь между мужчиной и женщиной
  • 7. Стремление
  • Дополнение автора к главе 7
  • 8. О достойном стремлении
  • 9. Как обретает человек силу даяния?
  • 10. Излечение от дурного стремления
  • 11. Признательность
  • 12. Совершенный мир
  • 13. С любовью к Творцу
Дополнение автора
  • Счастье и воздаяние в этом мире
  • Счастливая жизнь
  • Награда в этом мире за выполнение заповеди
  • Награда за заповедь заповедь
  • Послесловие
  • Статьи и письма
  • Мудрость этого мира
  • Наше эго. Нефеш и нешама
  • Цивилизация и богобоязненность
  • Наше эго
  • Как углублённо изучать Мусор
  • Размышления над первыми строками книги «Месилат йешарим»
Словарь
Views 525
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books