Деслер - Когда придет Элияу - Стремись к истине

Наше поколение не подобно многим другим: это поколение разгрома, происшедшего по нашей вине. Поймём ли мы, что такое поколение разгрома? Нет. Не поймём, и не постигнем, и даже не поверим, что возможно такое. Однако поистине так оно и есть. Сокровище, которым мы обладали, разрушено, и нет его. И хотя картина богатого прошлого еще стоит перед нашими глазами, всё это прошло, и исчезло, и уходит всё дальше в небытие. А в настоящем нет ничего, настоящее пусто! То духовное богатство, та атмосфера ешивы, то истинное стремление к учёбе, то глубокое знание, та богобоязненность, та сердечность всё это уже не с нами. Нет его! Святыни наши обрели вечный покой там, где им уже не грозит никакое разрушение. Дети наши всего этого уже не увидят; и если расскажем им немного из виденного нами, немногое из того, чем жили мы, всё это будет для них лишь повестью-былью, но не действительностью. Мы-то видели, как Шехина* раскрывалась в сердцах. Но как они увидят это? Наше поколение не подобно многим другим: это поколение разгрома, происшедшего по нашей вине. Поймём ли мы, что такое поколение разгрома? Нет. Не поймём, и не постигнем, и даже не поверим, что возможно такое. Однако поистине так оно и есть. Сокровище, которым мы обладали, разрушено, и нет его. И хотя картина богатого прошлого еще стоит перед нашими глазами, всё это прошло, и исчезло, и уходит всё дальше в небытие. А в настоящем нет ничего, настоящее пусто! То духовное богатство, та атмосфера ешивы, то истинное стремление к учёбе, то глубокое знание, та богобоязненность, та сердечность всё это уже не с нами. Нет его! Святыни наши обрели вечный покой там, где им уже не грозит никакое разрушение. Дети наши всего этого уже не увидят; и если расскажем им немного из виденного нами, немногое из того, чем жили мы, всё это будет для них лишь повестью-былью, но не действительностью. Мы-то видели, как Шехина* раскрывалась в сердцах. Но как они увидят это?

И всё же поищем в своих сердцах, вглядимся и проверим: вправду ли совершенно вымер идеализм, или он ещё шевелится в нас, и, может быть, его ещё возможно оживить? Может быть, ещё возможно вернуть святость в мир?! Если есть у нас такие чувства, значит, мы ещё не мертвы! Если мы оживим в себе желание жить, значит, мы живы. И действительно, подумаем-ка: почему мы остались в живых, почему спас нас Всевышний? Разве для того, чтобы забыть и вычеркнуть из памяти ту жизнь, что мы видели? А может, мы оживём ради того, чтобы оживить святость в этом мире?! Мы жалкие остатки. Остатки... уцелевшие в разрушении?!

Рав Арье Кармель - Эльяу Деслер - Стремись к истине

Авторизованный перевод первой части книги рава Эльяу Деслера «Михтав ми Эльяу»

Первое издание на русском языке (МИЛИ) и авторские права на русский перевод р. Ицхак Голденберг

Литературная редакция данного издания Р. Цви Вассерман

Настоящее издание Толдот Йешурун, 5774 Toldot Yeshurun Jerusalem, Kisufim,

Рав Арье Кармель - Эльяу Деслер - Стремись к истине - Содержание

Введение

1.О жизни автора книги

Кельм

В Лондоне

Кризис

Бней-Брак

Кончина

2. Учение рава Деслера

Сердце и разум

Источники

Точка зрения

«И было после разрушения...»

Истинное видение

Корень Мусора

Корень Мусара

Тора истины

«Знай, что ответить...»

«Не недоступна она и не далека...»

Сила правдивого видения

Об упрямстве и излечении от него

Пути Небес

Почему страдают праведники?

Тшува

Разъяснение вопроса о «мере милосердия»

Праведник, которому плохо

Есть обретающие (грядущий) мир в одно мгновение

Тшува: краткий путь. О хеседе

1. О дающем и берущем

2. В коммерции

3. Достойная коммерция

4. Корень любви

5. «Люби ближнего, как самого себя»

6. Любовь между мужчиной и женщиной

7. Стремление

Дополнение автора к главе 7

8. О достойном стремлении

9. Как обретает человек силу даяния?

10. Излечение от дурного стремления

11. Признательность

12. Совершенный мир

13. С любовью к Творцу

Дополнение автора

Счастье и воздаяние в этом мире

Счастливая жизнь

Награда в этом мире за выполнение заповеди

Награда за заповедь заповедь

Послесловие

Статьи и письма

Мудрость этого мира

Наше эго. Нефеш и нешама

Цивилизация и богобоязненность

Наше эго

Как углублённо изучать Мусор

Размышления над первыми строками книги «Месилат йешарим»

Словарь