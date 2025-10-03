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д'Эсте - Артемида - Богиня Солнца и Луны

Сорита д'Эсте - Артемида - Богиня Солнца и Луны
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Mythology Legends, Paganism

Для тех, кто поклонялся в ее храмах и святилищах в древние времена, Артемида была Богиней деторождения и обрядов посвящения молодых девушек. Это была нежная богиня, которая яростно защищала тех, о ком заботилась, особенно свою мать и ее служанок-девственниц.

Сестра-близнец Бога Солнца Аполлона, Артемида была дочерью Богини Титанов Лето и царя олимпийских Богов Зевса. Она играла значительную роль во многих мифах Древней Греции, а ее храм в Эфесе считался одним из Семи чудес Древнего мира.

Хотя мы не можем с уверенностью сказать, где и когда именно зародилось поклонение Артемиде, мы знаем, что и Артемида, и ее брат-близнец Аполлон были хорошо известны уже в микенскую эпоху, поскольку обетные подношения обоим были найдены примерно в 1300 году до нашей эры.

Микенцы были жестокими и умелыми воинами, а также превосходными инженерами. Большинство историков считают, что микенская цивилизация возникла на основе более ранней минойской культуры, что подтверждает теорию о том, что Артемида, возможно, изначально была Богиней, известной под титулом минойской повелительницы зверей.

Храмы и святилища Артемиды существовали по всему греческому миру и простирались до Анатолии и греческих колоний вплоть до Сицилии и Галлии.

Хотя точное значение имени Артемиды доподлинно неизвестно, римский писатель Страбон предположил в своих трудах, что она делала людей «Артемеями», что означает «живыми и невредимыми».

Платон предположил, что Артемида получила свое имя из-за своей здоровой (артемес) и уравновешенной натуры, а также, возможно, из-за того, что ей не нравились половые сношения (тон аротон мисесаса).

Сорита д'Эсте - Артемида - Богиня Солнца и Луны

М.: Издательство «Велигор», 2025. — 194 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-548-1

Сорита д'Эсте - Артемида - Богиня Солнца и Луны - Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
  • 1. КЕМ БЫЛА АРТЕМИДА?
  • 2. РОЖДЕНИЕ БОЖЕСТВЕННЫХ БЛИЗНЕЦОВ
  • 3. ХРАМЫ И СВЯТИЛИЩА АРТЕМИДЫ
    • Артемида Брауронская
    • Артемида Эфесская
    • Храмы Артемиды по регионам
      • Центральная Греция
      • Южная Греция
      • Северная Греция
      • Эгейское море
      • Турция
      • Греческие колонии
  • 4. ПРАЗДНИКИ АРТЕМИДЫ
    • Харистерия
    • Элафеболия
    • Хикетерия
    • Лафрия
    • Мунихия
    • Таргелия
  • 5. РОЛЬ АРТЕМИДЫ В МИФАХ
    • Великаны Алоадаи
    • Гипербореи
    • Индийские войны Диониса
    • Жертвоприношение Ифигении
    • Падение Каллисто
    • Царь Скифии Лигдамис
    • Царица Ниоба из Фив
    • Убийство Ориона
  • 6. ТИТУЛЫ АРТЕМИДЫ (Список титулов и их греческих транслитераций)
  • 7. БОГИНЯ-ДЕВСТВЕННИЦА
  • 8. БОГИНЯ ЖЕНЩИН
  • 9. ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ОХОТЫ И ДИКИХ ЗВЕРЕЙ
    • Артемида и медведи
    • Артемида и птицы
    • Артемида и кабаны
    • Артемида и быки
    • Артемида и олень
    • Артемида и собаки
    • Артемида и рыбы
    • Артемида и зайцы
    • Артемида, львы и леопарды
    • Артемида и змеи
    • Артемида и волки
  • 10. БОГИНЯ ТАНЦА И ПЕСНИ
  • 11. БОГИНЯ ВОДЫ
  • 12. БОГИНЯ-ВОИТЕЛЬНИЦА
  • 13. МЕСТЬ АРТЕМИДЫ
    • Актеон
    • Адонис
    • Аристомелидас
    • Буфагос
    • Гиппо
    • Коронис
    • Леймон
    • Ломайто и Меланиппа
    • Дочери Ниобы
    • Пифон
  • 14. БОГИНЯ СОЛНЦА И ЛУНЫ
    • Золотая колесница Артемиды
    • Золотые поводья Артемиды
    • Золотые стрелы Артемиды
    • Артемида на золотом троне
    • Золотой меч Артемиды
    • Золотой платок Артемиды
  • 15. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БОГАМИ
    • Артемида и Афродита
    • Артемида и Аполлон
    • Артемида и Арес
    • Артемида, Афина и Персефона
    • Артемида и Аура
    • Артемида и Бастет
    • Артемида и Бендис
    • Артемида и Бритомартис
    • Артемида и Дионис
    • Артемида и Геката
    • Артемида и Гера
    • Артемида и Геракл
    • Артемида и Лето
    • Артемида и Немезида
    • Артемида и Пан
    • Артемида и Селена
    • Артемида и Зевс
  • 16. СПУТНИКИ АРТЕМИДЫ
    • Аметист
    • Антиклея
    • Аретуза
    • Аталанта
    • Бероэ
    • Бритомартис
    • Каллисто
    • Ифигения
    • Кирена
    • Музы
    • Никея
    • Фолоэ
    • Филомона
    • Плеяды
    • Прокрис
    • Сиринкс
  • 17. СЛУЖИТЕЛИ ХРАМА
  • 18. АРТЕМИДА И МУЖЧИНЫ
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
    • I. СВЯЩЕННЫЕ РАСТЕНИЯ АРТЕМИДЫ
      • Артемизия
    • II. СИМВОЛЫ АРТЕМИДЫ
    • III. ПРОКЛЯТИЕ АРТЕМИДЫ
    • IV. ДАННЫЕ МАТЕРИАЛОВ-ИСТОЧНИКОВ
  • Библиография
  • Веб-сайты
  • ОБ АВТОРЕ
Views 337
Rating 5.0 / 5
Added 03.10.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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