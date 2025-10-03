д'Эсте - Артемида - Богиня Солнца и Луны
Для тех, кто поклонялся в ее храмах и святилищах в древние времена, Артемида была Богиней деторождения и обрядов посвящения молодых девушек. Это была нежная богиня, которая яростно защищала тех, о ком заботилась, особенно свою мать и ее служанок-девственниц.
Сестра-близнец Бога Солнца Аполлона, Артемида была дочерью Богини Титанов Лето и царя олимпийских Богов Зевса. Она играла значительную роль во многих мифах Древней Греции, а ее храм в Эфесе считался одним из Семи чудес Древнего мира.
Хотя мы не можем с уверенностью сказать, где и когда именно зародилось поклонение Артемиде, мы знаем, что и Артемида, и ее брат-близнец Аполлон были хорошо известны уже в микенскую эпоху, поскольку обетные подношения обоим были найдены примерно в 1300 году до нашей эры.
Микенцы были жестокими и умелыми воинами, а также превосходными инженерами. Большинство историков считают, что микенская цивилизация возникла на основе более ранней минойской культуры, что подтверждает теорию о том, что Артемида, возможно, изначально была Богиней, известной под титулом минойской повелительницы зверей.
Храмы и святилища Артемиды существовали по всему греческому миру и простирались до Анатолии и греческих колоний вплоть до Сицилии и Галлии.
Хотя точное значение имени Артемиды доподлинно неизвестно, римский писатель Страбон предположил в своих трудах, что она делала людей «Артемеями», что означает «живыми и невредимыми».
Платон предположил, что Артемида получила свое имя из-за своей здоровой (артемес) и уравновешенной натуры, а также, возможно, из-за того, что ей не нравились половые сношения (тон аротон мисесаса).
Сорита д'Эсте - Артемида - Богиня Солнца и Луны
М.: Издательство «Велигор», 2025. — 194 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-548-1
Сорита д'Эсте - Артемида - Богиня Солнца и Луны - Содержание
- ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
- 1. КЕМ БЫЛА АРТЕМИДА?
- 2. РОЖДЕНИЕ БОЖЕСТВЕННЫХ БЛИЗНЕЦОВ
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3. ХРАМЫ И СВЯТИЛИЩА АРТЕМИДЫ
- Артемида Брауронская
- Артемида Эфесская
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Храмы Артемиды по регионам
- Центральная Греция
- Южная Греция
- Северная Греция
- Эгейское море
- Турция
- Греческие колонии
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4. ПРАЗДНИКИ АРТЕМИДЫ
- Харистерия
- Элафеболия
- Хикетерия
- Лафрия
- Мунихия
- Таргелия
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5. РОЛЬ АРТЕМИДЫ В МИФАХ
- Великаны Алоадаи
- Гипербореи
- Индийские войны Диониса
- Жертвоприношение Ифигении
- Падение Каллисто
- Царь Скифии Лигдамис
- Царица Ниоба из Фив
- Убийство Ориона
- 6. ТИТУЛЫ АРТЕМИДЫ (Список титулов и их греческих транслитераций)
- 7. БОГИНЯ-ДЕВСТВЕННИЦА
- 8. БОГИНЯ ЖЕНЩИН
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9. ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ОХОТЫ И ДИКИХ ЗВЕРЕЙ
- Артемида и медведи
- Артемида и птицы
- Артемида и кабаны
- Артемида и быки
- Артемида и олень
- Артемида и собаки
- Артемида и рыбы
- Артемида и зайцы
- Артемида, львы и леопарды
- Артемида и змеи
- Артемида и волки
- 10. БОГИНЯ ТАНЦА И ПЕСНИ
- 11. БОГИНЯ ВОДЫ
- 12. БОГИНЯ-ВОИТЕЛЬНИЦА
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13. МЕСТЬ АРТЕМИДЫ
- Актеон
- Адонис
- Аристомелидас
- Буфагос
- Гиппо
- Коронис
- Леймон
- Ломайто и Меланиппа
- Дочери Ниобы
- Пифон
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14. БОГИНЯ СОЛНЦА И ЛУНЫ
- Золотая колесница Артемиды
- Золотые поводья Артемиды
- Золотые стрелы Артемиды
- Артемида на золотом троне
- Золотой меч Артемиды
- Золотой платок Артемиды
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15. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БОГАМИ
- Артемида и Афродита
- Артемида и Аполлон
- Артемида и Арес
- Артемида, Афина и Персефона
- Артемида и Аура
- Артемида и Бастет
- Артемида и Бендис
- Артемида и Бритомартис
- Артемида и Дионис
- Артемида и Геката
- Артемида и Гера
- Артемида и Геракл
- Артемида и Лето
- Артемида и Немезида
- Артемида и Пан
- Артемида и Селена
- Артемида и Зевс
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16. СПУТНИКИ АРТЕМИДЫ
- Аметист
- Антиклея
- Аретуза
- Аталанта
- Бероэ
- Бритомартис
- Каллисто
- Ифигения
- Кирена
- Музы
- Никея
- Фолоэ
- Филомона
- Плеяды
- Прокрис
- Сиринкс
- 17. СЛУЖИТЕЛИ ХРАМА
- 18. АРТЕМИДА И МУЖЧИНЫ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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I. СВЯЩЕННЫЕ РАСТЕНИЯ АРТЕМИДЫ
- Артемизия
- II. СИМВОЛЫ АРТЕМИДЫ
- III. ПРОКЛЯТИЕ АРТЕМИДЫ
- IV. ДАННЫЕ МАТЕРИАЛОВ-ИСТОЧНИКОВ
- I. СВЯЩЕННЫЕ РАСТЕНИЯ АРТЕМИДЫ
- Библиография
- Веб-сайты
- ОБ АВТОРЕ
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