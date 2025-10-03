Для тех, кто поклонялся в ее храмах и святилищах в древние времена, Артемида была Богиней деторождения и обрядов посвящения молодых девушек. Это была нежная богиня, которая яростно защищала тех, о ком заботилась, особенно свою мать и ее служанок-девственниц.

Сестра-близнец Бога Солнца Аполлона, Артемида была дочерью Богини Титанов Лето и царя олимпийских Богов Зевса. Она играла значительную роль во многих мифах Древней Греции, а ее храм в Эфесе считался одним из Семи чудес Древнего мира.

Хотя мы не можем с уверенностью сказать, где и когда именно зародилось поклонение Артемиде, мы знаем, что и Артемида, и ее брат-близнец Аполлон были хорошо известны уже в микенскую эпоху, поскольку обетные подношения обоим были найдены примерно в 1300 году до нашей эры.

Микенцы были жестокими и умелыми воинами, а также превосходными инженерами. Большинство историков считают, что микенская цивилизация возникла на основе более ранней минойской культуры, что подтверждает теорию о том, что Артемида, возможно, изначально была Богиней, известной под титулом минойской повелительницы зверей.

Храмы и святилища Артемиды существовали по всему греческому миру и простирались до Анатолии и греческих колоний вплоть до Сицилии и Галлии.

Хотя точное значение имени Артемиды доподлинно неизвестно, римский писатель Страбон предположил в своих трудах, что она делала людей «Артемеями», что означает «живыми и невредимыми».

Платон предположил, что Артемида получила свое имя из-за своей здоровой (артемес) и уравновешенной натуры, а также, возможно, из-за того, что ей не нравились половые сношения (тон аротон мисесаса).

Сорита д'Эсте - Артемида - Богиня Солнца и Луны

М.: Издательство «Велигор», 2025. — 194 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-548-1

Сорита д'Эсте - Артемида - Богиня Солнца и Луны - Содержание