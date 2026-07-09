Дестунис - Библия для семейного чтения
Монументальный труд Софии Дестунис «Библия для семейного чтения» представляет собой уникальное изложение Священной истории Ветхого и Нового Заветов, адаптированное для совместного изучения и глубокого осмысления в кругу семьи. В основу книги легло стремление автора показать непрерывность и целостность Божественного Откровения, раскрывающегося как динамичный союз между Творцом и человеком от сотворения мира до эсхатологической перспективы Апокалипсиса. Ювелирно сокращая объем библейских повествований, составительница бережно сохраняет величественный синодальный слог, догматическую строгость и пастырскую чувствительность, превращая пересказ исторических сюжетов в живое экзистенциальное созерцание путей спасения человечества, употребившего во зло свою свободу.
Книга предлагает последовательный разбор ключевых вех библейской хронологии, включая праисторию Шестоднева, патриархальный период, синайское законодательство, мессианские пророчества, а также подробный синопсис земной жизни Господа Иисуса Христа и историю ранней Церкви. Особую дидактическую и эстетическую ценность изданию придают классические иллюстрации Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда, выступающие в роли наглядного визуального богословия, которое переводит абстрактные метафизические истины на язык ярких исторических образов. Направленный на формирование интеллектуально ответственной веры, данный труд служит прекрасным духовно-просветительским руководством как для пастырей и преподавателей, так и для мирян, стремящихся укоренить новые поколения в традиции христианского вероучения.
Дестунис София – Библия для семейного чтения – Синопсись
Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2021. — 672 с., илл.
ISBN 978-5-6046783-0-5
София Дестунис – Библия для семейного чтения – Содержание
Вступление
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
I. Сотворение мира и человека
II. О жизни первых людей в раю. Потеря рая
III. Жизнь людей до всемирного потопа
IV. Всемирный потоп. Выход из ковчега на землю
V. Жертвоприношение Ноя. Ной проклинает потомство Хама. Столпотворение Вавилонское. Смешение языков
VI. Отец верующих — Авраам
VII. Исаак и Иаков
VIII. Иосиф и сыновья Иаковлевы в Египте
IX. Рабство Израильтян в Египте. Моисей
X. Моисей и Фараон
XI. Исход Израильтян из Египта
XII. Моисей законодатель
XIII. Сорокалетнее странствование Евреев в пустыне
XIV. Последний год жизни Моисея
XV. Завоевание и раздел Обетованной земли
XVI. Времена Судей. Пленение и освобождение
XVII. Руфь и Ноеминь
XVIII. Илий и Самуил
XIX. Самуил, Саул и Давид
XX. Царствование Давида
XXI. Псалмы царя Давида
XXII. Царствование Соломона
XXIII. Разделение Еврейского царства на Иудейское и Израильское
XXIV. Окончательное падение царства Израильского и Иудейского
XXV. Пленение Вавилонское и возвращение в отечество
XXVI. Книга Товита
XXVII. Книга Иудеев
XXVIII. Книга Эсфирь
XXIX. Книга Иова
XXX. Книга «учительная»
XXXI. Пророки
XXXII. Книги Маккавейские
НОВЫЙ ЗАВЕТ
I. Рождество Иисуса Христа
II. Детство и отрочество Иисуса Христа
III. Иоанн Предтеча. Крещение Иисуса Христа. Искушение Иисуса Христа злым духом
IV. Первый год общественного служения Спасителя
V. Второй год общественного служения Спасителя
VI. Третий год общественного служения Спасителя
VII. Великие дни Страстной седмицы
VIII. Преславное Воскресение Господа нашего Иисуса Христа
IX. Деяния святых Апостолов
X. Послания апостольские
XI. Апокалипсис, или Откровение святого Апостола Иоанна Богослова
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