Монументальный труд Софии Дестунис «Библия для семейного чтения» представляет собой уникальное изложение Священной истории Ветхого и Нового Заветов, адаптированное для совместного изучения и глубокого осмысления в кругу семьи. В основу книги легло стремление автора показать непрерывность и целостность Божественного Откровения, раскрывающегося как динамичный союз между Творцом и человеком от сотворения мира до эсхатологической перспективы Апокалипсиса. Ювелирно сокращая объем библейских повествований, составительница бережно сохраняет величественный синодальный слог, догматическую строгость и пастырскую чувствительность, превращая пересказ исторических сюжетов в живое экзистенциальное созерцание путей спасения человечества, употребившего во зло свою свободу.

Книга предлагает последовательный разбор ключевых вех библейской хронологии, включая праисторию Шестоднева, патриархальный период, синайское законодательство, мессианские пророчества, а также подробный синопсис земной жизни Господа Иисуса Христа и историю ранней Церкви. Особую дидактическую и эстетическую ценность изданию придают классические иллюстрации Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда, выступающие в роли наглядного визуального богословия, которое переводит абстрактные метафизические истины на язык ярких исторических образов. Направленный на формирование интеллектуально ответственной веры, данный труд служит прекрасным духовно-просветительским руководством как для пастырей и преподавателей, так и для мирян, стремящихся укоренить новые поколения в традиции христианского вероучения.

Дестунис София – Библия для семейного чтения – Синопсись

Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2021. — 672 с., илл.

ISBN 978-5-6046783-0-5

София Дестунис – Библия для семейного чтения – Содержание