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Нисимото - Японские истории о сверхъестественном

Нисимото - Японские истории о сверхъестественном
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism

В давние времена, в одной деревне в префектуре Тоттори, был дом, принадлежавший самураю. Однажды в этот дом явился гость — старик, старый друг самурая. Была ночь любования луной, и полная луна ярко ос-вещала сад.

Старик и самурай погасили все светильники и потягивали на веранде сакэ, любуясь луной. Время от времени легкий ветер приносил аромат ду-шистого османтуса.

— Ах, какой приятный аромат, - вскликнул старик, оглядывая сад.

В тот же миг у османтуса появилась молодая женщина, одетая в белое кимоно. Длинные, спутанные волосы ниспадали на ее бледное лицо, и она неотрывно смотрела в сторону мужчин.

— Как странно, - произнес старик, - должно быть, я слегка пьян.

Он потер глаза и стал подниматься на ноги. Внезапно женщина бро-силась к ним, так что ее лицо оказалось прямо между мужчинами. Старик невольно вскрикнул, но самурай нисколько не испугался.

— Ступай прочь, уходи отсюда, или я зарублю тебя! — закричал он.

Женщина заскользила прочь и скрылась за османтусом.

— О, боги! — вздохнул старик, облегченно переводя дух.

— Не обращай на нее внимания, — ответил самурай старику, наполняя его чашку сакэ. — Вот, выпей.

Кэйсукэ Нисимото - Японские истории о сверхъестественном. 99 леденящих душу рассказов о ёкаях, призраках, демонах и другом сверхъестественном

Собраны и пересказаны Кэйсукэ Нисимото

«Касталия»; 2026. — 280 с.

ISBN 978-S-908110-89-1

Кэйсукэ Нисимото - Японские истории о сверхъестественном. 99 леденящих душу рассказов о ёкаях, призраках, демонах и другом сверхъестественном - Содержание

Предисловие

Введение

Народные легенды

  • Духи и призраки

  • Демоны и волки

  • Каппа

  • Тануки и лисицы

  • Реки и озера

  • Невероятные силы

  • Чистые сердцем.

  • Могучие самураи

  • Люди, которых постигло несчастье.

Истории о сверхъестественном

  • Демоны-людоеды и ямауба

  • Проклятые

  • Живые головы без тела и скелеты

  • Просьбы призраков

  • Те, кого пощадили

  • Призраки и вода

  • Кошки-оборотни

  • Обманутые лисицами

  • Дружелюбные призраки

  • Змеи, дикие кабаны и крабы.

Послесловие.

Views 47
Rating 4.0 / 5
Added 12.08.2026
Author AlexDigger
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4.0/5 (1)

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