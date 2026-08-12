В давние времена, в одной деревне в префектуре Тоттори, был дом, принадлежавший самураю. Однажды в этот дом явился гость — старик, старый друг самурая. Была ночь любования луной, и полная луна ярко ос-вещала сад.

Старик и самурай погасили все светильники и потягивали на веранде сакэ, любуясь луной. Время от времени легкий ветер приносил аромат ду-шистого османтуса.

— Ах, какой приятный аромат, - вскликнул старик, оглядывая сад.

В тот же миг у османтуса появилась молодая женщина, одетая в белое кимоно. Длинные, спутанные волосы ниспадали на ее бледное лицо, и она неотрывно смотрела в сторону мужчин.

— Как странно, - произнес старик, - должно быть, я слегка пьян.

Он потер глаза и стал подниматься на ноги. Внезапно женщина бро-силась к ним, так что ее лицо оказалось прямо между мужчинами. Старик невольно вскрикнул, но самурай нисколько не испугался.

— Ступай прочь, уходи отсюда, или я зарублю тебя! — закричал он.

Женщина заскользила прочь и скрылась за османтусом.

— О, боги! — вздохнул старик, облегченно переводя дух.

— Не обращай на нее внимания, — ответил самурай старику, наполняя его чашку сакэ. — Вот, выпей.

Кэйсукэ Нисимото - Японские истории о сверхъестественном. 99 леденящих душу рассказов о ёкаях, призраках, демонах и другом сверхъестественном

Собраны и пересказаны Кэйсукэ Нисимото

«Касталия»; 2026. — 280 с.

ISBN 978-S-908110-89-1

Кэйсукэ Нисимото - Японские истории о сверхъестественном. 99 леденящих душу рассказов о ёкаях, призраках, демонах и другом сверхъестественном - Содержание

Предисловие

Введение

Народные легенды

Духи и призраки

Демоны и волки

Каппа

Тануки и лисицы

Реки и озера

Невероятные силы

Чистые сердцем.

Могучие самураи

Люди, которых постигло несчастье.

Истории о сверхъестественном

Демоны-людоеды и ямауба

Проклятые

Живые головы без тела и скелеты

Просьбы призраков

Те, кого пощадили

Призраки и вода

Кошки-оборотни

Обманутые лисицами

Дружелюбные призраки

Змеи, дикие кабаны и крабы.

Послесловие.