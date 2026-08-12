Нисимото - Японские истории о сверхъестественном
В давние времена, в одной деревне в префектуре Тоттори, был дом, принадлежавший самураю. Однажды в этот дом явился гость — старик, старый друг самурая. Была ночь любования луной, и полная луна ярко ос-вещала сад.
Старик и самурай погасили все светильники и потягивали на веранде сакэ, любуясь луной. Время от времени легкий ветер приносил аромат ду-шистого османтуса.
— Ах, какой приятный аромат, - вскликнул старик, оглядывая сад.
В тот же миг у османтуса появилась молодая женщина, одетая в белое кимоно. Длинные, спутанные волосы ниспадали на ее бледное лицо, и она неотрывно смотрела в сторону мужчин.
— Как странно, - произнес старик, - должно быть, я слегка пьян.
Он потер глаза и стал подниматься на ноги. Внезапно женщина бро-силась к ним, так что ее лицо оказалось прямо между мужчинами. Старик невольно вскрикнул, но самурай нисколько не испугался.
— Ступай прочь, уходи отсюда, или я зарублю тебя! — закричал он.
Женщина заскользила прочь и скрылась за османтусом.
— О, боги! — вздохнул старик, облегченно переводя дух.
— Не обращай на нее внимания, — ответил самурай старику, наполняя его чашку сакэ. — Вот, выпей.
Кэйсукэ Нисимото - Японские истории о сверхъестественном. 99 леденящих душу рассказов о ёкаях, призраках, демонах и другом сверхъестественном
Собраны и пересказаны Кэйсукэ Нисимото
«Касталия»; 2026. — 280 с.
ISBN 978-S-908110-89-1
Кэйсукэ Нисимото - Японские истории о сверхъестественном. 99 леденящих душу рассказов о ёкаях, призраках, демонах и другом сверхъестественном - Содержание
Предисловие
Введение
Народные легенды
Духи и призраки
Демоны и волки
Каппа
Тануки и лисицы
Реки и озера
Невероятные силы
Чистые сердцем.
Могучие самураи
Люди, которых постигло несчастье.
Истории о сверхъестественном
Демоны-людоеды и ямауба
Проклятые
Живые головы без тела и скелеты
Просьбы призраков
Те, кого пощадили
Призраки и вода
Кошки-оборотни
Обманутые лисицами
Дружелюбные призраки
Змеи, дикие кабаны и крабы.
Послесловие.
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