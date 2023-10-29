Что, собственно, такое Царствие Небесное?



Представления верующих об этом Царствии чрезвычайно различны. Так как Царствие обозначается „Небесным», то охотно верят в некое царство на небесах. Это поверхностное понятие связывается с мыслью о Боге на небесах. Таким образом выявляется, что небу (которое должно быть небесным) могут быть приписаны немыслимые и негативные вещи. Но если мы исследуем десять притчей Царствия Небесного, то почти везде обнаружим „злое», находящееся в Царствии Небесном.



Следовательно Царствие Небесное является по себе замкнутым отрезком времени проповедования Евангелия. Мтф.3:2 и 4:17 „…ибо приблизилось Царство Небесное». Марк. 1:14-15 „…пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие». Начало этого времени мы видим во время пребывания Иисуса на земле. Конец этого времени будет, когда Он согласно 1Кор.15:24 „предаст Царство Богу и Отцу».

Вернер Бергманн - Десять притчей Царствия небесного - Содержание

Предисловие

О познании

Вводные мысли

Первая притча о Царствии небесном (Мтф. 13,24-30)

Вторая притча о Царствии небесном (Мтф. 13,31-32)

Третья притча о Царствии небесном (Мтф. 13,33)

Четвёртая притча о Царствии небесном (Мтф. 13,44)

Пятая притча о Царствии небесном (Мтф. 13,45-46)

Шестая притча о Царствии небесном (Мтф. 13,47-50)

Седьмая притча о Царствии небесном (Мтф. 18,23-35)

Восьмая притча о Царствии небесном (Мтф. 20,1-16)

Девятая притча о Царствии небесном (Мтф. 22,2-14)

Десятая притча о Царствии небесном (Мтф. 25,1-13)

Послесловие

Вернер Бергманн - Десять притчей Царствия небесного - Из книги

1. Благовествование Евангелия Царствия (Лук. 16; 16),’Оно находилось непосредственно под управлением Сына Божиего, как Сына Человеческого на земле. Вход в Царствие стояло под знаком власти: „…и всякий усилием входит в него». Поэтому благовествование сопровождалось знамениями силы и власти этого Царствия. Как власть, которую Иисус дал Своим ученикам, когда Он послал их по двое, так и проявление власти через Самого Господа совершались под следующими знамениями: больных лечили, мёртвых воскрешали, демонов изгоняли. Это были знамения силы и власти, которые становились видимыми в плоти людей. И кто посредством этой власти входил в Царствие, тот, как насильствующий, брал его силою (Мат.11:12). Под этими знаками господства власти, согласно. Марк. 1:15 , началось благовествование через Господа и Его учеников, которое было затем прервано отвержением Господа. Задание Иисуса: Евангелие Царствия предназначено было только погибшим овцам Израилева (Мтф. 10:66; 15:14).

2. Так как Израиль отверг своего Мессию и царя, то благодать пришла к язычникам. Евангелие благодати Божией (Деян. 20:24) стало, таким образом, достоянием всех людей. Одновременно исполнилось обетование Господа Аврааму: „…и благословятся в нём все народы земли» (Быт. 18:18). Это Евангелие предназначено для отрезка времени, начиная от отвержения Господа до начала суда.

3. Непосредственно после восхищения Церкви с земли, в дни великой скорби и суда, будет продолжено проповедование Евангелия Царствия, которое было прервано отвержением Господа. Целью этого является учреждение царствования Иисуса на земле согласно Мтф.24:14.

4. И в Тысячелетнем Мирном Царстве, где Иисус будет господствовать как Царь, будет проповедоваться Евангелие Царствия. В Откр.14:6 Ангел провозглашает Вечное Евангелие. Оно называется Вечным, потому что именно оно должно быть проповедано в Тысячелетнем Царстве. Содержание этого Евангелия гласит: „Убойтесь Бога и воздайте Ему славу» (Откр.14:7). Это Евангелие Царствия будет проповедано до тех пор, пока Иисус „предаст Царство Богу и Отцу» (1Кор.15:24).

ДВА ПЕРЕРЫВА В ЧЕТЫРЁХ ВРЕМЕНАХ ПРОПОВЕДОВАНИЯ

1. Первый перерыв — отвержение Мессии Израилем — завершает первый отрезок времени и начинает второй — Евангелие благодати для всех людей.

2. Второй перерыв произойдёт согласно Дан. 9:27 в середине семидесятой годонедели (седьмины), которая составляет третий отрезок времени. Во время этого перерыва, который начнётся убийством двух свидетелей „помазанных елеем,» (Откр.11:1-13 и Зах.4) начнётся суд над людьми.