«Возлюбленные ...» Табити приветствовал этим словом общину, когда мы вместе несли пасторское служение. Табити имел в виду именно то, что говорил. Он любил общину, а она любила его. Некоторые пожилые святые не могли произнести его имя, но они знали, какой смысл вкладывал Табити в слово «возлюбленные», когда звал их так. «Доброе утро, возлюбленные!"» Я до сих пор слышу эти слова. Апостол Иоанн неоднократно употреблял это слово в письмах, адресованных первым церквам. По Божьему Промыслу до нас дошли послания Иоанна и остальные книги Нового Завета, которые повествуют о том, что такое христианская община и учат, как быть достойным членом церкви. Наша небольшая книга служит тем же целям.

Табити Аньябвиле - Десять признаков здорового члена церкви

пер. с англ. - Чернигов : Iп Lumiпe Media, 2019. - 160 с.

ISBN 978-617-7 168-69-9

Табити Аньябвиле - Десять признаков здорового члена церкви - Содержание

Предисловие к серии

Предисловие

Введение

ПРИЗНАК 1. Здоровый член церкви - это внимательный слушатель разъяснительной проповеди

ПРИЗНАК 2. Здоровый член церкви - это библейский богослов

ПРИЗНАК 3. Здоровый член церкви питается Евангелием

ПРИЗНАК 4. Здоровый член церкви пережил подлинное обращение

ПРИЗНАК 5. Здоровый член церкви библейский благовестник

ПРИЗНАК 6. Здоровый член церкви посвятил себя своей общине

ПРИЗНАК 7. Здоровый член церкви рад дисциплине

ПРИЗНАК 8. Здоровый член церкви - это Божий ученик, растущий в познании истины

ПРИЗНАК 9. Здоровый член церкви смиренный последователь Христа

ПРИЗНАК 10. Здоровый член церкви -молитвенный воин

Послесловие

Приложение:

Типовой образец завета здоровой церкви

Табити Аньябвиле - Десять признаков здорового члена церкви - Предисловие

Я удивился, когда Дженни заплакала во время собеседования о церковном членстве. Первые двадцать минут разговора ничего необычного из себя не представляли. Дженни делилась воспоминаниями о детской поре, когда росла в христианской семье, о годах, проведенных в школе, когда ее переполнял страх, и о времени в колледже, где она жила как «блудная дочь». Затем ей пришли на память отрадные переживания о ее духовном обращении ко Христу в поместной церкви родного городка. Когда я спросил Дженни: «Какую духовную роль сыграла церковь в твоей жизни? Ты росла в ней?» - я не ожидал, что она расплачется.

Наступила пауза, а потом она объяснила: «Я ждала, что после моего обращения в христианство, кто-то поможет мне расти ... » В голосе Дженни я услышал нотки смятения и негодования: «Но люди отставили меня подальше - как будто я сама должна была выяснить, что такое вера в Бога. Ужасное время: мне было так одиноко!» Сколько же таких Дженни вам довелось видеть? А может и с вами приключилось то же самое? Вы долго посещали поместную церковь или несколько церквей и ваша судьба в церкви схожа с опытом Дженни? Вы уверовали в Бога с радостью и восторгом, вас переполнял энтузиазм, и вы хотели творить большие дела для Господа . . . Однако скоро возник вопрос: «Что именно я должен делать как член моей поместной церкви?»

Если это так, то моя книга адресована вам. А если нет, то все равно я написал ее для вас. Последовали ли вы за Христом вчера или тридцать лет назад - в любом случае замысел Господа состоит в том, чтобы вы играли активную и жизненно важную роль в Его Теле - в поместной церкви. Господь желает, чтобы вы знали: ваш духовный дом - не то или иное сообщество, а поместная церковь. Причем, Он хочет, чтобы вы познали эту истину во всей ее изумительной глубине и полноте. Воля Божья состоит в том, чтобы Его церкви и члены этих церквей были здоровыми. Я писал эту небольшую книгу в надежде, что вы откроете впервые (или заново откроете для себя), что значит быть здоровым членом поместной церкви и на- учитесь заботиться о здоровье церкви вообще.