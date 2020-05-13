Аньябвиле - Десять признаков здорового члена церкви
«Возлюбленные ...» Табити приветствовал этим словом общину, когда мы вместе несли пасторское служение. Табити имел в виду именно то, что говорил. Он любил общину, а она любила его. Некоторые пожилые святые не могли произнести его имя, но они знали, какой смысл вкладывал Табити в слово «возлюбленные», когда звал их так. «Доброе утро, возлюбленные!"» Я до сих пор слышу эти слова. Апостол Иоанн неоднократно употреблял это слово в письмах, адресованных первым церквам. По Божьему Промыслу до нас дошли послания Иоанна и остальные книги Нового Завета, которые повествуют о том, что такое христианская община и учат, как быть достойным членом церкви. Наша небольшая книга служит тем же целям.
Табити Аньябвиле - Десять признаков здорового члена церкви
пер. с англ. - Чернигов : Iп Lumiпe Media, 2019. - 160 с.
ISBN 978-617-7 168-69-9
Табити Аньябвиле - Десять признаков здорового члена церкви - Содержание
Предисловие к серии
Предисловие
Введение
- ПРИЗНАК 1. Здоровый член церкви - это внимательный слушатель разъяснительной проповеди
- ПРИЗНАК 2. Здоровый член церкви - это библейский богослов
- ПРИЗНАК 3. Здоровый член церкви питается Евангелием
- ПРИЗНАК 4. Здоровый член церкви пережил подлинное обращение
- ПРИЗНАК 5. Здоровый член церкви библейский благовестник
- ПРИЗНАК 6. Здоровый член церкви посвятил себя своей общине
- ПРИЗНАК 7. Здоровый член церкви рад дисциплине
- ПРИЗНАК 8. Здоровый член церкви - это Божий ученик, растущий в познании истины
- ПРИЗНАК 9. Здоровый член церкви смиренный последователь Христа
- ПРИЗНАК 10. Здоровый член церкви -молитвенный воин
Послесловие
Приложение:
Типовой образец завета здоровой церкви
Табити Аньябвиле - Десять признаков здорового члена церкви - Предисловие
Я удивился, когда Дженни заплакала во время собеседования о церковном членстве. Первые двадцать минут разговора ничего необычного из себя не представляли. Дженни делилась воспоминаниями о детской поре, когда росла в христианской семье, о годах, проведенных в школе, когда ее переполнял страх, и о времени в колледже, где она жила как «блудная дочь». Затем ей пришли на память отрадные переживания о ее духовном обращении ко Христу в поместной церкви родного городка. Когда я спросил Дженни: «Какую духовную роль сыграла церковь в твоей жизни? Ты росла в ней?» - я не ожидал, что она расплачется.
Наступила пауза, а потом она объяснила: «Я ждала, что после моего обращения в христианство, кто-то поможет мне расти ... » В голосе Дженни я услышал нотки смятения и негодования: «Но люди отставили меня подальше - как будто я сама должна была выяснить, что такое вера в Бога. Ужасное время: мне было так одиноко!» Сколько же таких Дженни вам довелось видеть? А может и с вами приключилось то же самое? Вы долго посещали поместную церковь или несколько церквей и ваша судьба в церкви схожа с опытом Дженни? Вы уверовали в Бога с радостью и восторгом, вас переполнял энтузиазм, и вы хотели творить большие дела для Господа . . . Однако скоро возник вопрос: «Что именно я должен делать как член моей поместной церкви?»
Если это так, то моя книга адресована вам. А если нет, то все равно я написал ее для вас. Последовали ли вы за Христом вчера или тридцать лет назад - в любом случае замысел Господа состоит в том, чтобы вы играли активную и жизненно важную роль в Его Теле - в поместной церкви. Господь желает, чтобы вы знали: ваш духовный дом - не то или иное сообщество, а поместная церковь. Причем, Он хочет, чтобы вы познали эту истину во всей ее изумительной глубине и полноте. Воля Божья состоит в том, чтобы Его церкви и члены этих церквей были здоровыми. Я писал эту небольшую книгу в надежде, что вы откроете впервые (или заново откроете для себя), что значит быть здоровым членом поместной церкви и на- учитесь заботиться о здоровье церкви вообще.
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