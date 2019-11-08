Детские страхи - Секреты воспитания
Глубоко внутри каждого из нас прячется какой-нибудь страх. И это неслучайно. Страх – естественное чувство, сильное, распространенное и весьма важное для детей и взрослых. Оно сопровождает нас всю жизнь, в разных формах и на разных уровнях.Страх проявляется в неприятном эмоциональном и физическом ощущении в ответ на какую-либо угрозу, существующую в реальности, мыслях или воображении.
Основа страха – наш инстинкт самосохранения, желание уберечься от опасностей. В этом контексте страх играет положительную роль. Боязнь падения, внезапного шума, высоты, неизвестности, животных или смерти побуждает нас заботиться о своей безопасности и проявлять осторожность.Воображаемые страхи – перед темнотой, чудовищами или ведьмами – являются естественным элементом развития детей. Проявляясь в определенной возрастной группе, они свидетельствуют о прогрессе в развитии ребенка и необходимы для роста. Страх чужаков, обычно свойственный младенцам в возрасте 6-9 месяцев, указывает на то, что ребенок уже узнаёт свою мать и отличает ее от других. Способность детей в возрасте 3-6 лет преодолевать страх перед чудовищами – признак того, что в них уже закрепились навыки, позволяющие отделять реальность от фантазии и справляться с внутренней агрессией, которая усиливается в этот период.
Вместе с тем, когда страх превышает сроки, отведенные ему на нужды развития, или когда его сила чересчур велика, это причиняет ребенку страдания и может помешать нормальной жизнедеятельности.В чем различие между страхом и тревогой? Страх обращен на конкретный объект, а тревога – это общее субъективное ощущение страха, не связанное с конкретной причиной.
Исследования показывают, что от 5% до 10% населения западного мира страдают теми или иными тревожными расстройствами (паникой, фобиями и пр.). Кроме того, предполагается, что с годами такие непременные атрибуты современности, как бешеный темп жизни, соперничество и опустошенность лишь расширят масштабы этого явления.
Согласно науке каббала, страх лежит в основе всего живого и происходит из очень высокого духовного истока. Это фундаментальное ощущение определяет все наши дела, планы и надежды. Поняв источник страха и научившись правильно справляться с ним, мы сможем превратить его в трамплин на пути развития – для себя и своих детей.
Эта книга – первый в своем роде опыт соединения науки каббала и практической психологии, плод бесед, которые психологи, психотерапевты и социологи старшего звена провели с д-ром Михаэлем Лайтманом, руководителем Международной академии каббалы.Великий каббалист XX столетия Бааль Сулам, придававший большое значение практической психологии, однозначно указывал на то, что каббала способна предоставить глубокое объяснение и всеобъемлющее понимание проблем современного мира. Она определяет их истинный корень, а также прослеживает их проявления на различных уровнях: духовном, душевном и физическом. Каббала может указать, какие из основных концепций психологии дадут реальный ответ на многочисленные вопросы наших дней. А психология со своей стороны может поставить нам информацию, собранную на базе лечения и исследований. В сочетании с каббалистической трактовкой эти данные обеспечат оптимальную терапию отдельному человеку и обществу в целом.
Детские страхи. Секреты воспитания: набор инструментов по преодолению страхов
Серия «Cекреты воспитания»
М.: НФ «Институт перспективных исследований», 2011. – 120 с.
ISBN 978-5-91072-026-2
Детские страхи. Секреты воспитания: набор инструментов по преодолению страхов - Содержание
Предисловие
Раздел I. Наводим порядок в страхах
- Врожденные или приобретенные?
- Между страхом и опустошением
- Страх неведомого
- Функции страха
- Причина постепенного усиления страхов человечества
- Повышенная и пониженная предрасположенность к страхам
Раздел II. Работа со страхом
- Учить ребенка правде жизни
- Уважать страх и понимать, что с его помощью я расту
- Неприятные события в жизни: правильное отношение вместо страха
- Природа мироздания как средство преодоления страхов
- Создание правильного окружения для наших детей
Раздел III. Страх темноты
- Происхождение страха темноты
- Пути преодоления страха темноты у детей
- Упражнения по преодолению страха темноты для родителей и детей
Раздел IV. Игры и стихотворения на тему страха
- Игра «Ты не один»
- Пазл-сердце
- Ролевая игра
- Игра «История преодоления»
- Игра «Явное и скрытое»
- Игра с тенью
- Стихотворение «А ночью, а ночью…»
- Стихотворение «Преимущество света над тьмой»
- Стихотворение «Страх – важная вещь»
- История «О нас и о львах»
- Игра «Что у меня в комнате?»
- Пазл «Только вместе»
- Короткая история «Сила любви»
- Заключительное стихотворение
Детские страхи. Секреты воспитания: набор инструментов по преодолению страхов - Предисловие
Хотя мы и понимаем, что страх – это естественное, часто встречающееся чувство, тем не менее, как родители мы не раз испытываем беспомощность перед страхами наших детей. Мы прикладываем огромные усилия, чтобы они перестали бояться, но далеко не всегда достигаем успеха.
Эта книга призвана помочь вам, родители, в заботе о ваших детях, чтобы они легче справлялись со страхом и даже посредством его расцветали. Правильно воспользовавшись предложенным здесь набором инструментов, вы получите возможность сблизиться с детьми и дать им почувствовать, что родители действительно понимают и поддерживают их, как товарищи в пути.
спасибо