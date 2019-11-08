Детские страхи - Секреты воспитания

Глубоко внутри каждого из нас прячется какой-нибудь страх. И это неслучайно. Страх – естественное чувство, сильное, распространенное и весьма важное для детей и взрослых. Оно сопровождает нас всю жизнь, в разных формах и на разных уровнях.Страх проявляется в неприятном эмоциональном и физическом ощущении в ответ на какую-либо угрозу, существующую в реальности, мыслях или воображении.

Основа страха – наш инстинкт самосохранения, желание уберечься от опасностей. В этом контексте страх играет положительную роль. Боязнь падения, внезапного шума, высоты, неизвестности, животных или смерти побуждает нас заботиться о своей безопасности и проявлять осторожность.Воображаемые страхи – перед темнотой, чудовищами или ведьмами – являются естественным элементом развития детей. Проявляясь в определенной возрастной группе, они свидетельствуют о прогрессе в развитии ребенка и необходимы для роста. Страх чужаков, обычно свойственный младенцам в возрасте 6-9 месяцев, указывает на то, что ребенок уже узнаёт свою мать и отличает ее от других. Способность детей в возрасте 3-6 лет преодолевать страх перед чудовищами – признак того, что в них уже закрепились навыки, позволяющие отделять реальность от фантазии и справляться с внутренней агрессией, которая усиливается в этот период.

Вместе с тем, когда страх превышает сроки, отведенные ему на нужды развития, или когда его сила чересчур велика, это причиняет ребенку страдания и может помешать нормальной жизнедеятельности.В чем различие между страхом и тревогой? Страх обращен на конкретный объект, а тревога – это общее субъективное ощущение страха, не связанное с конкретной причиной.

Исследования показывают, что от 5% до 10% населения западного мира страдают теми или иными тревожными расстройствами (паникой, фобиями и пр.). Кроме того, предполагается, что с годами такие непременные атрибуты современности, как бешеный темп жизни, соперничество и опустошенность лишь расширят масштабы этого явления.

Согласно науке каббала, страх лежит в основе всего живого и происходит из очень высокого духовного истока. Это фундаментальное ощущение определяет все наши дела, планы и надежды. Поняв источник страха и научившись правильно справляться с ним, мы сможем превратить его в трамплин на пути развития – для себя и своих детей.

Эта книга – первый в своем роде опыт соединения науки каббала и практической психологии, плод бесед, которые психологи, психотерапевты и социологи старшего звена провели с д-ром Михаэлем Лайтманом, руководителем Международной академии каббалы.Великий каббалист XX столетия Бааль Сулам, придававший большое значение практической психологии, однозначно указывал на то, что каббала способна предоставить глубокое объяснение и всеобъемлющее понимание проблем современного мира. Она определяет их истинный корень, а также прослеживает их проявления на различных уровнях: духовном, душевном и физическом. Каббала может указать, какие из основных концепций психологии дадут реальный ответ на многочисленные вопросы наших дней. А психология со своей стороны может поставить нам информацию, собранную на базе лечения и исследований. В сочетании с каббалистической трактовкой эти данные обеспечат оптимальную терапию отдельному человеку и обществу в целом.

Детские страхи. Секреты воспитания: набор инструментов по преодолению страхов Серия «Cекреты воспитания» М.: НФ «Институт перспективных исследований», 2011. – 120 с.

ISBN 978-5-91072-026-2