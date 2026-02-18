Индийская мифология — это не просто собрание сказок, а грандиозная карта человеческой психики. Девдатт Паттанаик исследует глубинные архетипы, скрытые за образами многоруких богов и фантастических существ. Автор объясняет, почему для индийского сознания мир — это «Майя» (иллюзия), а время циклично.

В книге подробно разбирается концепция «Дхармы» (долга) и «Кармы» (действия), которые определяют сюжеты великих эпосов — «Рамаяны» и «Махабхараты». Это издание поможет вам понять логику индийского мировосприятия, где созидание и разрушение — лишь две стороны одной медали, а истина всегда субъективна и многогранна.

Девдатт Паттанаик - Индийские мифы. От Кришны и Шивы до Вед и Махабхараты

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 224 c. — ил.

ISBN 978-5-00169-694-0

Девдатт Паттанаик - Индийские мифы. От Кришны и Шивы до Вед и Махабхараты - Содержание

От автора

От научного редактора

Как читать эту книгу

Определения

Введение

ЧАСТЬ 1. Круг Брахмы и Сарасвати

Глава 1. Триста тридцать миллионов божеств

Глава 2. Четыре головы Создателя

Глава 3. Учетная книга Ямы

ЧАСТЬ 2. Квадрат Вишну и Лакшми

Глава 4. Бесконечные битвы дэвов и асуров

Глава 5. Царство Рамы и непорочность Ситы

Глава 6. Нисхождение из Вайкунтхи

ЧАСТЬ 3. Точка Шивы и Шакти

Глава 7. Огненные аскеты и водные апсары

Глава 8. От Кайласы до Каши

Глава 9. Голова для Ганеши

Словарь индуистских терминов

Список литературы для дальнейшего чтения

Библиография