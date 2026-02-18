Паттанаик - Индийские мифы
Индийская мифология — это не просто собрание сказок, а грандиозная карта человеческой психики. Девдатт Паттанаик исследует глубинные архетипы, скрытые за образами многоруких богов и фантастических существ. Автор объясняет, почему для индийского сознания мир — это «Майя» (иллюзия), а время циклично.
В книге подробно разбирается концепция «Дхармы» (долга) и «Кармы» (действия), которые определяют сюжеты великих эпосов — «Рамаяны» и «Махабхараты». Это издание поможет вам понять логику индийского мировосприятия, где созидание и разрушение — лишь две стороны одной медали, а истина всегда субъективна и многогранна.
Девдатт Паттанаик - Индийские мифы. От Кришны и Шивы до Вед и Махабхараты
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 224 c. — ил.
ISBN 978-5-00169-694-0
Девдатт Паттанаик - Индийские мифы. От Кришны и Шивы до Вед и Махабхараты - Содержание
От автора
От научного редактора
Как читать эту книгу
Определения
Введение
ЧАСТЬ 1. Круг Брахмы и Сарасвати
Глава 1. Триста тридцать миллионов божеств
Глава 2. Четыре головы Создателя
Глава 3. Учетная книга Ямы
ЧАСТЬ 2. Квадрат Вишну и Лакшми
Глава 4. Бесконечные битвы дэвов и асуров
Глава 5. Царство Рамы и непорочность Ситы
Глава 6. Нисхождение из Вайкунтхи
ЧАСТЬ 3. Точка Шивы и Шакти
Глава 7. Огненные аскеты и водные апсары
Глава 8. От Кайласы до Каши
Глава 9. Голова для Ганеши
Словарь индуистских терминов
Список литературы для дальнейшего чтения
Библиография
