Христианин — это человек, который получил прощение грехов и примирился с Богом Отцом через Иисуса Христа. Примирение происходит, когда он раскаивается в своих грехах и обретает веру в совершенную жизнь, заместительную смерть и воскресение Иисуса Христа, Сына Божьего.

Другими словами, христианин — это человек, который осознал свою беспомощность и нравственное банкротство. Он понимает, что, нарушая ясный Божий закон, с любовью поклоняется тому, что не является Богом: он живет исключительно карьерой, интересами семьи, вещами, которые можно купить за деньги, мнением окружающих, думает только о чести семьи или сообщества, к которому принадлежит, пытается умилостивить псевдобогов других религий, духов этого мира.

Возможно даже, он поклоняется добрым делам, которые человек может совершить. Он также осознает, что служение этим «идолам» навлекло на него двойное проклятие: их аппетит ненасытим в этой жизни, а в жизни будущей они вызовут Божий праведный гнев, смерть и осуждение, которые отчасти (по Божьей милости) христианин уже вкусил в невзгодах земной жизни.

Девер Марк - Что такое здоровая церковь?

Пер. с англ.

Минск : Смэлток, 2018. 144 с.

ISBN 978-1-58134-937-5

Девер Марк - Что такое здоровая церковь? - Содержание

Предисловие. Притча

Введение. Чего вы ожидаете от церкви?

Часть 1. Что такое здоровая церковь?

1. Ваша вера и ваша церковь

2. Что такое церковь и чем она не является

3. Каждая церковь должна стремиться быть здоровой

4. Инструкция о самом главном: как показать Божий характер

Часть 2. Основные признаки здоровой церкви

5. Разъяснительная проповедь

6. Библейское богословие

7. Библейское понимание благовестия

Часть 3. Важные признаки здоровой церкви

8. Библейское понимание обращения

9. Библейское понимание благовестия

10. Библейское понимание членства в церкви

11. Библейская церковная дисциплина

12. Библейское ученичество и духовный рост

13. Библейская модель церковного руководства

14. Заключение: как это работает в жизни

Приложение. Пример завета здоровой церкви

Особая благодарность