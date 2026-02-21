Девер - Данлоп - Притягательная община

В чем разница между чтением книги «Властелин колец» и просмотром ее экранизации, созданной Питером Джексоном? Если вы приверженец точности, то быстро заметите, что фильмы расходятся с мастерской прозой Толкина. Так и есть. Но и книги не могут дать того, что дают фильмы, не так ли? Как бы хорошо вы ни знали книги, эти фильмы завораживают. Мы бы не стали кому-то советовать, чтобы он только читал книги, или только смотрел фильмы. То, что вы читаете и что видите, хорошо содействует друг другу. Именно такое содействие Божьего Слова и церковной общины было восстановлено протестантской Реформацией.

Марк Девер, Джейми Данлоп - Притягательная община: Когда Божья сила делает церковь привлекательной

Церковь «Преображение», 2018. — 284 с. — ISBN 978-5-98585-188-5.

Библейская Семинария Благодати, 2019. — 280 с. — ISBN 978-1-950-396-33-7. 2-е изд., исправленное

Первое издание книги:

Марк Девер, Джейми Данлоп - Притягательная община: Когда Божья сила делает церковь привлекательной - Оглавление

Предисловие к серии

Введение

Часть I. Концепция общины

1. Два представления об общине

2. Община, данная Богом

3. Община углубляется

4. Община расширяется

Часть II. Взращивание общины

5. Проповедуйте, чтобы готовить общину

6. Молитесь вместе как община

7. Укрепляйте культуру духовных отношений

8. Организационные препятствия для библейской общины

Часть III. Защита общины

9. Что делать с недовольством в церкви

10. Как разбираться с грехом в церкви

Часть IV. Община в действии

11. Благовествуйте как община

12. Дробите свою общину

Заключение

Указатель текстов Писания