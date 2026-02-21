Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Девер - Данлоп - Притягательная община

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series 9 признаков (10 books)

В чем разница между чтением книги «Властелин колец» и просмотром ее экранизации, созданной Питером Джексоном? Если вы приверженец точности, то быстро заметите, что фильмы расходятся с мастерской прозой Толкина. Так и есть. Но и книги не могут дать того, что дают фильмы, не так ли? Как бы хорошо вы ни знали книги, эти фильмы завораживают. Мы бы не стали кому-то советовать, чтобы он только читал книги, или только смотрел фильмы. То, что вы читаете и что видите, хорошо содействует друг другу. Именно такое содействие Божьего Слова и церковной общины было восстановлено протестантской Реформацией.

Марк Девер, Джейми Данлоп - Притягательная община: Когда Божья сила делает церковь привлекательной

Церковь «Преображение», 2018. — 284 с. — ISBN 978-5-98585-188-5.

Библейская Семинария Благодати, 2019. — 280 с. — ISBN 978-1-950-396-33-7. 2-е изд., исправленное

Первое издание книги:

Марк Девер, Джейми Данлоп - Притягательная община: Когда Божья сила делает церковь привлекательной - Оглавление

Предисловие к серии

Введение

Часть I. Концепция общины

  • 1. Два представления об общине

  • 2. Община, данная Богом

  • 3. Община углубляется

  • 4. Община расширяется

Часть II. Взращивание общины

  • 5. Проповедуйте, чтобы готовить общину

  • 6. Молитесь вместе как община

  • 7. Укрепляйте культуру духовных отношений

  • 8. Организационные препятствия для библейской общины

Часть III. Защита общины

  • 9. Что делать с недовольством в церкви

  • 10. Как разбираться с грехом в церкви

Часть IV. Община в действии

  • 11. Благовествуйте как община

  • 12. Дробите свою общину

Заключение

Указатель текстов Писания

Views 108
Rating
Added 21.02.2026
Author SamuelAKim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю за комплект книг.
Z
zalservik 1 month ago
Благодарю. В этой серии ,"9 признаков", несколько книг. Было бы не плохо если бы здесь можно было прочитать все.

