Когда Господь начал расширять пределы служения «Кардо Интернэшнл Министриз», стало очевидным, что нашим молитвам не достает организованности и целенаправленности. Еще в начале нашего служения я усвоила, что молитва - это ключ к расширению Божьего Царства. Никакие проводимые нами христианские мероприятия не возымеют желанного эффекта для вечности, если не будут сопровождаться молитвой и поиском Божьей воли. В своем служении мы руководствуемся девизом: «Давайте стараться молится не для того, чтобы Бог утвердил составленные нами планы, а для того, чтобы Он Сам ниспослал благословенный Им план, а мы послушно претворили его в жизнь». Я начала молиться об организации молитвенной группы, главная задача которой состояла бы в том, чтобы молиться за служение и вдохновлять молиться других. Я сказала Богу, что не располагаю временем на поиски, и попросила Его привести нужных людей прямиком к нам. И Он привел. Вскоре после той молитвы я познакомилась с Энджи Боаз и другими замечательными женщинами-молитвенницами. Мы начали собираться каждый первый четверг месяца на целый день, чтобы молиться. В этот день мы не изучали библейские курсы, не планировали ничего грандиозного, а просто молились. Это время вдали от суеты, среди своих единомышленниц, которым нравится молиться, исполнено особой прелести. Мы славим Господа, благодарим Его и ходатайствуем за семьи по всему миру, включая наши собственные. Мы начали молиться о том, чтобы Бог превращал наши просьбы в подобие «трубопроводов», по которым спускал бы прямо с Небес все, в чем нуждались люди, о которых мы ходатайствовали. 8 декабря 2008 года мы, как обычно, собрались на молитву в моем доме. К тому времени я уже долго молилась о переводе курса «Мудрость матери» на испанский язык, но на тот момент мы так и смогли найти подходящего переводчика. Почти 50% населения Хьюстона, где мы жили, составляли испано-говорящие мигранты, и получалось, что мы не могли достичь половину женщин нашего родного города. В тот прохладный декабрьский день я попросила пятнадцать собравшихся у меня женщин в последний раз вместе со мной попросить Бога о переводе курса «Мудрость матери» на испанский язык. Я уже решила, что больше не буду обращаться к Нему с этой просьбой. Я молилась, и молилась, но каждый раз натыкалась на каменную стену. Поэтому после этого раза я была готова отказаться от своей мечты.

Дэвид и Дениз Гленн - Храните тайны Иисуса

Пер. с англ. Л. Матина, 2013 г. - М: НП Христианский издательско-просветительский центр «Кардо», 2013. - 248 стр.

ISBN 978-5-9903446-3-1

Дэвид и Дениз Гленн - Храните тайны Иисуса - Содержание

ЧАСТЬ 1. Пример духовной зрелости

Мы и не предполагали, что индонезийские верующие окажутся живым примером глубочайшего посвящения Христу, истинными практиками «тайных дисциплин веры», о которых мы вскользь читаем в Библии, не вдаваясь в суть, и не относясь с достаточной степенью серьезности. Наблюдая за жизнью этих посвященных христиан, на деле применяющих учение 6 главы ^в. от Матфея, мы постигали, что такое подлинная вера, и как сделать наше служение Богу более эффективным.

Глава 1: Молитвенная сеть

Глава 2: Смирение

Глава 3: Благоразумие

Глава 4: Духовное различение

Глава 5: Открытость к близости

ЧАСТЬ 2. Тайная милостыня

Первая тайна, которую просит соблюдать Иисус, затрагивает нас за живое. Закрывая глаза и воздевая руки к небу, мы поем гимны прославления, провозглашая: «Ты Господь!». Но Иисус проверяет подлинную глубину нашего поклонения, решительно вгоняя глубоко в сердце занозу. На сколько мы действительно верим в то, что Он - Господь? Принадлежит ли Ему власть над нашим «сокровищем»?

Глава 6: Отдавайте Богу первые плоды

Глава 7: Забота о близких

Глава 8: Забота о Теле Христовом

Глава 9: Забота о бедных и нуждающихся

Глава 10: Жертвование от всего сердца

ЧАСТЬ 3. Тайная молитва

Молитва —это не способ передать Богу список желаемых приобретений. Это не мечты вслух и не скорая помощь для немощных. Молитва — это мощное и эффективное оружие для осуществлена Божьего замысла.

Глава 11: Преобразование ума

Глава 12: Удаление программ

Глава 13: Разрушение стен

Глава 14: Четкое видение

Глава 15: Сытые и наполненные

ЧАСТЬ 4. Поклонение во время «войны»

Поклонение решительно завоевывает мир в последние 10-15 лет. Мы живем в замечательное время, когда все больше и больше людей загораются идеей «прославления и поклонения» во всех его проявлениях. Но что такое поклонение на самом деле - простая формальность или новая привычка? Понимаем ли мы стоящие за этим понятием библейские принципы? Объехав весь мир с проповедью Христа, Бетси Браун освоила несколько действенных методов ходатайства за народы.

Глава 16: Поклонение во время «войны»

Глава 17: Как поклоняться?

Глава 18: Одежда для поклонения

Глава 19: Порядок поклонения

Глава 20: Приемы ведения духовной войны

ЧАСТЬ 5. Тайный пост

Иногда вы оказываетесь втянутыми в войну. Этот может быть сражение за отношения в вашей семье, на работе или в церкви. А может быть, внутренняя борьба за освобождение от деструктивной привычки или модели поведения. Мы знаем, что все наши битвы - это по сути духовные сражения, в которых силы тьмы пытаются потушить свет Иисуса. Но, изучая этот курс, вы обнаружите, что в вашем распоряжении имеется мощное оружие, чтобы противостать тьме.

Глава 21: Пост как личное поклонение

Глава 22: Пост для очищения и освящения

Глава 23: Пост перед битвой

Глава 24: Пост в знак скорби

Глава 25: Истинный пост

ЧАСТЬ 6. Благословения тайн Иисуса

Энджи Боаз объясняет, что нам, как молитвенным ходатаям, важно понимать главную стратегию боя. На примере библейской царицы Есфирь и исторического персонажа Христофора Колумба, а также нового прочтения молитвы «Отче наш», вы узнаете, что завоевание новых «территорий» для Царства Божьего начинается с нашего полного подчинения Христу.

Глава 26: Невидимое царство

Глава 27: Завоевание территорий

Глава 28: Отче наш

Глава 29: Дай нам сей день

Глава 30: Твое есть Царство

Заключительное слово