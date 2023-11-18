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Паулисон - Видеть новыми глазами

Дэвид Паулисон - Видеть новыми глазами - Душепопечение и состояние человека через призму Писания
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Это просьба о прозрении. “Объяви Себя, Боже славы. Пробуди нас, дабы мы познали Тебя, наш Спаситель и Царь. Просвети очи наших сердец. Рассей ослепляющую, удушающую, иссушающую нас тьму. Дай нам прозреть”.

Перед вами первая из задуманных мною трех книг о “консультировании”. Только консультирование, о котором пойдет речь, будет не совсем обычным. Разговоры по душам - а это и есть не что иное, как консультирование - выглядят совершенно иначе, если подходишь к ним, непрестанно держа Бога в поле зрения. Тогда и люди, и их невзгоды представляются в совсем другом свете. Эти книги расскажут о трудностях, сопряженных с нашим образом жизни, о серьезных, искренних беседах, об умении вникнуть в суть проблем, с которыми борются люди, об искусстве разрешать личностные и межличностные конфликт Словом, речь в этих книгах пойдет о том, что обычно связывается с “консультированием”.

Однако все эти привычные понятия предстанут перед вами под совершенно иным углом зрения. Кому из нас не случалось гневаться, огорчаться или тревожиться по тому или иному поводу - а потом открывался важный факт, о котором мы прежде и не подозревали? Кто не очаровывался людьми или предметами, чтобы со временем обнаружить, что нас, попросту говоря, провели? Некое обстоятельство, не принятое нами в расчет, объясняло все с иной позиции.

Оказывается, у вас не было причин огорчаться - или очаровываться. Поле вашего зрения расширилось, и мгновенно все встало на свои места. Эти книги учат принимать во внимание обстоятельство, которое меняет все. Чтобы вы уловили, о чем идет речь, расскажу вам одну историю.

Дэвид Паулисон - Видеть новыми глазами - Душепопечение и состояние человека через призму Писания

Киев, Международный Институт Душепопечительства «Корам Део», 2016. - 320 с.

ISBN 0-87552-608-Х

Дэвид Паулисон - Видеть новыми глазами - Душепопечение и состояние человека через призму Писания - Содержание

Введение: Божье видение

ЧАСТЬ 1 ПИСАНИЕ ПРОСВЕЩАЕТ ОЧИ СЛЕПЫХ

  • 1. Ищем наставления в Послании к Ефесянам

  • 2. Кто есть Бог?

  • 3. Благочестивые роли и взаимоотношения Ефесянам 5:21-6:9

  • 4. “Умолкни, перестань”. Псалом 130

  • 5. Почему я? Утешение. Псалом 9

  • 6. Не бойтесь. Евангелие о т Луки 12:22-34

ЧАСТЬ 2 ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ ЖИЗНЬ

  • 7. “Рентгеновские” вопросы

  • 8. Мотивация — это мое стремление

  • 9. Божья любовь лучше любви безусловной

  • 10. Что если ваш отец не любил вас?

  • 11. Защитное поведение человека. Третий путь

  • 12. Сомнительное исцеление души

  • 13. Что вы чувствуете?

  • 14. Любовъ свободно говорит на многих языках

  • 15. Биологическая психиатрия

Заключение: Стремясь к простоте

Views 2 049
Rating 5.0 / 5
Added 18.11.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (3 comments)

B
brat Eduard 2 years ago
В нужное время - в нужном месте...
B
brat Eduard 2 years ago
Спасибо!!!
P
pikalov 3 years ago

Спасибо!

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