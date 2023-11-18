Это просьба о прозрении. “Объяви Себя, Боже славы. Пробуди нас, дабы мы познали Тебя, наш Спаситель и Царь. Просвети очи наших сердец. Рассей ослепляющую, удушающую, иссушающую нас тьму. Дай нам прозреть”.

Перед вами первая из задуманных мною трех книг о “консультировании”. Только консультирование, о котором пойдет речь, будет не совсем обычным. Разговоры по душам - а это и есть не что иное, как консультирование - выглядят совершенно иначе, если подходишь к ним, непрестанно держа Бога в поле зрения. Тогда и люди, и их невзгоды представляются в совсем другом свете. Эти книги расскажут о трудностях, сопряженных с нашим образом жизни, о серьезных, искренних беседах, об умении вникнуть в суть проблем, с которыми борются люди, об искусстве разрешать личностные и межличностные конфликт Словом, речь в этих книгах пойдет о том, что обычно связывается с “консультированием”.

Однако все эти привычные понятия предстанут перед вами под совершенно иным углом зрения. Кому из нас не случалось гневаться, огорчаться или тревожиться по тому или иному поводу - а потом открывался важный факт, о котором мы прежде и не подозревали? Кто не очаровывался людьми или предметами, чтобы со временем обнаружить, что нас, попросту говоря, провели? Некое обстоятельство, не принятое нами в расчет, объясняло все с иной позиции.

Оказывается, у вас не было причин огорчаться - или очаровываться. Поле вашего зрения расширилось, и мгновенно все встало на свои места. Эти книги учат принимать во внимание обстоятельство, которое меняет все. Чтобы вы уловили, о чем идет речь, расскажу вам одну историю.

Дэвид Паулисон - Видеть новыми глазами - Душепопечение и состояние человека через призму Писания

Киев, Международный Институт Душепопечительства «Корам Део», 2016. - 320 с.

ISBN 0-87552-608-Х

Дэвид Паулисон - Видеть новыми глазами - Душепопечение и состояние человека через призму Писания - Содержание

Введение: Божье видение

ЧАСТЬ 1 ПИСАНИЕ ПРОСВЕЩАЕТ ОЧИ СЛЕПЫХ

1. Ищем наставления в Послании к Ефесянам

2. Кто есть Бог?

3. Благочестивые роли и взаимоотношения Ефесянам 5:21-6:9

4. “Умолкни, перестань”. Псалом 130

5. Почему я? Утешение. Псалом 9

6. Не бойтесь. Евангелие о т Луки 12:22-34

ЧАСТЬ 2 ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ ЖИЗНЬ

7. “Рентгеновские” вопросы

8. Мотивация — это мое стремление

9. Божья любовь лучше любви безусловной

10. Что если ваш отец не любил вас?

11. Защитное поведение человека. Третий путь

12. Сомнительное исцеление души

13. Что вы чувствуете?

14. Любовъ свободно говорит на многих языках

15. Биологическая психиатрия

Заключение: Стремясь к простоте