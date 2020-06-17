Эндрю Дэвис - Бесконечное путешествие - Преображение в образ Христа

Бог уготовил для Церкви Иисуса Христа два путешествия.

Эти два путешествия имеют один пункт назначения, одну конечную цель, и в итоге становится ясно, что на самом деле это одно и то же путешествие. Еще до сотворения мира Бог предназначил эти два путешествия для Своей Славы и для радости Своего народа. Бог предопределил, что Церковь будет совершать эти два путешествия и завершит их. Для того чтобы завершить оба эти путешествия, требуются колоссальные человеческие усилия и неописуемые страдания. Если в настоящий момент вы являетесь христианином, эти два путешествия — ваша главная задача, ваш основной способ прославить Бога. Итак, что же это за путешествия? Во-первых, это внешнее путешествие распространения Царства Иисуса Христа среди всех народов во всем мире. Во-вторых, это внутреннее путешествие каждого отдельного христианина от смерти во грехе к славному совершенству во Христе.

Оба этих бесконечных путешествия упоминаются в первой главе Послания апостола Павла к Филиппийцам: