Дэвис - Бесконечное путешествие
Бог уготовил для Церкви Иисуса Христа два путешествия.
Эти два путешествия имеют один пункт назначения, одну конечную цель, и в итоге становится ясно, что на самом деле это одно и то же путешествие. Еще до сотворения мира Бог предназначил эти два путешествия для Своей Славы и для радости Своего народа. Бог предопределил, что Церковь будет совершать эти два путешествия и завершит их. Для того чтобы завершить оба эти путешествия, требуются колоссальные человеческие усилия и неописуемые страдания. Если в настоящий момент вы являетесь христианином, эти два путешествия — ваша главная задача, ваш основной способ прославить Бога. Итак, что же это за путешествия? Во-первых, это внешнее путешествие распространения Царства Иисуса Христа среди всех народов во всем мире. Во-вторых, это внутреннее путешествие каждого отдельного христианина от смерти во грехе к славному совершенству во Христе.
Оба этих бесконечных путешествия упоминаются в первой главе Послания апостола Павла к Филиппийцам:
1) Внешнее продвижение Евангелия: «Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования» (Флп. 1:12).
2) Внутреннее путешествие освящения: «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере» (Флп. 1:25).
В обоих стихах употребляется одно и то же греческое слово, которое указывает на продвижение или рост, и в этом явно прослеживается мысль о двух путешествиях. Я назвал их «бесконечными» не потому, что мы никогда не сможем завершить их. Напротив, благодаря Божьей суверенной благодати, у нас есть гарантия того, что мы завершим и то, и другое путешествие! Но они бесконечны потому, что будут продолжаться всю нашу оставшуюся земную жизнь, и мы нуждаемся в бесконечной Божьей силе, чтобы завершить их.
Эндрю Дэвис - Бесконечное путешествие - Преображение в образ Христа
Пер. с англ. — Самара: Церковь «Благая весть», 2020. — 192 с.
ISBN 978-1620202364 (англ.)
ISBN 978-5-7454-1590-6 (рус.)
Эндрю Дэвис - Бесконечное путешествие - Преображение в образ Христа - Содержание
- Глава 1 Карта бесконечного путешествия
- Глава 2 Наше великое спасение
- Глава 3 Знание: фактическое и эмпирическое
- Глава 4 Вера, часть I: вера в существование невидимого мира, уверенность и убежденность
- Глава 5 Вера, часть И: упование и водительство
- Глава 6 Характер, часть I: расположение сердца, желание и воля
- Глава 7 Характер, часть II: мышление, эмоции и добродетель
- Глава 8 Действие, часть I: послушание, тело, чистота и грех
- Глава 9 Действие, часть II: поклонение, духовные дисциплины и семья
- Глава 10 Действие, часть III: служение, миссионерство, распоряжение ресурсами, работа
- Глава 11 Принцип работы цикла «знание-вера-характер-действие»
Эндрю Дэвис - Бесконечное путешествие - Преображение в образ Христа - Карта бесконечного путешествия
Освящение — это уподобление Христу во всех сферах жизни. К счастью, Бог не оставил нас в неведении, потому что Библия сообщает нам все, что нам нужно знать о том, какими желает видеть нас Бог. Тем не менее, с каждой заповедью Христа, с каждым наставлением Павла, с каждым откровением Иоанна или заповедью Петра, с каждым примером из Ветхого Завета, который Святой Дух запечатлевает в нашем сознании, и с авторитетом Божьего закона, сохраняющего свою значимость в Новом Завете, понятие «духовная зрелость» все больше и больше расширяется. Чем дальше, тем сложнее понять, что Бог ожидает от нас. Поэтому будет весьма полезно составить подробную карту путешествия от духовной незрелости к зрелости.
В этой книге я предлагаю выделить четыре основных аспекта христианской зрелости: знание, веру, характер и действие. Каждый из них я разобью на несколько частей, которые постараюсь описать и подтвердить на основе Писания. Итак, карта освящения будет выглядеть следующим образом:
1. Знание — духовная истина:
а) фактическое знание, приобретаемое из Божьего Слова;
б) эмпирическое знание, приобретаемое с опытом жизни в Божьем мире.
2. Вера — уверенность и убежденность в духовной истине:
а) убежденность в истинности невидимых духовных явлений;
б) уверенность в ожидаемом;
в) осознание греховности;
г) упование на вседостаточность Христа как Спасителя и Кормильца;
д) принятие духовного водительства.
3. Характер — внутренняя природа, уподобляющаяся Христу:
а) расположение сердца: способность любить то, что любит Христос, и ненавидеть то, что Он ненавидит;
б) желание: стремление к тому, к чему стремится Христос;
в) воля: способность выбирать то, что выбрал бы Христос;
г) мысли: обладание разумом Христа;
д) эмоции: способность чувствовать то, что чувствовал Христос;
е) благодетель: проявление различных черт характера в зависимости от ситуации, по примеру Христа.
4. Действие — привычное послушание:
а) основное действие: предоставление тела как духовной жертвы;
б) отрицательный аспект послушания: личная святость (чистота):
— чистота от греха;
— чистота в законных наслаждениях;
— правильная реакция на совершенный грех;
в) положительный аспект послушания: семь ключевых сфер:
— поклонение;
— духовные практики;
— семья;
— служение верующим;
— свидетельство неверующим;
— распоряжение ресурсами;
— работа.
Спасибо!
Спасибо!
спасибо