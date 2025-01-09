Традиционная наука веками рассматривала Вселенную как гигантский механизм, который медленно «заводится» и неизбежно стремится к тепловой смерти. Пол Дэвис бросает вызов этой мрачной картине. Он показывает, что на всех уровнях — от атомных структур до биологических систем и галактик — материя проявляет поразительную склонность к самоорганизации. Согласно Дэвису, законы физики содержат в себе некий «космический проект», который неизбежно ведет к возникновению сложности, жизни и разума.

Это книга о том, что появление человека — не случайная ошибка в безжизненном космосе, а закономерный результат творческих сил самой природы.

Пол Дэвис. Проект Вселенной. Новые открытия творческой способности природы к самоорганизации

(серия «Богословие и наука»).

2-е изд. - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2011. - XXIV+ 254 с.

ISBN 978-5-89647-254-4

Пол Дэвис. Проект Вселенной. Новые открытия творческой способности природы к самоорганизации - Содержание