Дэвис - Проект Вселенной
Традиционная наука веками рассматривала Вселенную как гигантский механизм, который медленно «заводится» и неизбежно стремится к тепловой смерти. Пол Дэвис бросает вызов этой мрачной картине. Он показывает, что на всех уровнях — от атомных структур до биологических систем и галактик — материя проявляет поразительную склонность к самоорганизации. Согласно Дэвису, законы физики содержат в себе некий «космический проект», который неизбежно ведет к возникновению сложности, жизни и разума.
Это книга о том, что появление человека — не случайная ошибка в безжизненном космосе, а закономерный результат творческих сил самой природы.
Пол Дэвис. Проект Вселенной. Новые открытия творческой способности природы к самоорганизации
(серия «Богословие и наука»).
2-е изд. - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2011. - XXIV+ 254 с.
ISBN 978-5-89647-254-4
Пол Дэвис. Проект Вселенной. Новые открытия творческой способности природы к самоорганизации - Содержание
Глава 1. План для космоса
Глава 2. Пропавшая стрела
Глава 3. Проблема моделирования
Глава 4. Хаос
Глава 5. Картография неправильного
Глава 6. Самоорганизация
Глава 7. Жизнь: ее природа
Глава 8. Жизнь: ее происхождение и эволюция
Глава 9. Разворачивающаяся вселенная
Глава 10. Источник творения
Глава 11. Организующие принципы
Глава 12. Квантовый фактор
Глава 13. Разум и мозг
Глава 14. Существует ли план?
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