Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Дэвис - Проект Вселенной

Дэвис - Проект Вселенной
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Psychology Psychotherapy

Традиционная наука веками рассматривала Вселенную как гигантский механизм, который медленно «заводится» и неизбежно стремится к тепловой смерти. Пол Дэвис бросает вызов этой мрачной картине. Он показывает, что на всех уровнях — от атомных структур до биологических систем и галактик — материя проявляет поразительную склонность к самоорганизации. Согласно Дэвису, законы физики содержат в себе некий «космический проект», который неизбежно ведет к возникновению сложности, жизни и разума.

Это книга о том, что появление человека — не случайная ошибка в безжизненном космосе, а закономерный результат творческих сил самой природы.

Пол Дэвис. Проект Вселенной. Новые открытия творческой способности природы к самоорганизации

(серия «Богословие и наука»).

2-е изд. - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2011. - XXIV+ 254 с.

ISBN 978-5-89647-254-4

Пол Дэвис. Проект Вселенной. Новые открытия творческой способности природы к самоорганизации - Содержание

  • Глава 1. План для космоса

  • Глава 2. Пропавшая стрела

  • Глава 3. Проблема моделирования

  • Глава 4. Хаос

  • Глава 5. Картография неправильного

  • Глава 6. Самоорганизация

  • Глава 7. Жизнь: ее природа

  • Глава 8. Жизнь: ее происхождение и эволюция

  • Глава 9. Разворачивающаяся вселенная

  • Глава 10. Источник творения

  • Глава 11. Организующие принципы

  • Глава 12. Квантовый фактор

  • Глава 13. Разум и мозг

  • Глава 14. Существует ли план?

Views 273
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books