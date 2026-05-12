Дэвис - Техногнозис

В своей знаковой работе «Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху» Эрик Дэвис предпринимает масштабное исследование того, как древние религиозные архетипы, оккультные идеи и гностические прозрения продолжают жить в самом сердце современных технологий. Автор утверждает, что наше «светское» информационное общество на самом деле пронизано мистическим воображением: от утопических мечтаний о цифровом бессмертии до эсхатологических ожиданий технологической сингулярности. Дэвис анализирует, как язык киберпространства и гипермедиа наследует магическим традициям прошлого, превращая компьютеры и сети в инструменты современной алхимии и поиска высшего знания (гнозиса).
Путешествуя по «технологическому бессознательному», книга охватывает широчайший спектр тем: от связи телеграфа с миром духов до одухотворения киборгов и виртуальной реальности. Дэвис демонстрирует, что скорость и изменчивость эпохи постмодерна не уничтожают сакральное, а лишь трансформируют его, порождая новые формы духовности в виде «цифровых фантазий» и веры в НЛО. Это захватывающее интеллектуальное приключение позволяет по-новому взглянуть на идентичность человека в мире, где границы между органическим и синтетическим окончательно размываются.
Дэвис, Э. - Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху
Пер. с англ. С. Кормильцева, Е. Бачининой, В. Харитонова. — Екатеринбург: Ультра. Культура, 2008. — 480 с. — (Philosophi).
ISBN 978-5-9681-0127-3
Дэвис, Э. - Техногнозис - Содержание
Алхимический огонь и прообразы технологии: Исследование исторических корней техномистицизма и влияния герметических традиций на развитие научной мысли.
Гностический инфонавт и одухотворенный киборг: Анализ того, как идеи освобождения разума от материальных оков воплощаются в современных концепциях искусственного интеллекта и апгрейда человеческого тела.
Киберпространство и виртуальное ремесло: Рассмотрение виртуальных миров как новой «магической реальности», где воображение обретает форму через программный код.
Датапокалипсис и зов чужого: Ожидание глобальных перемен через призму информационного взрыва, а также роль паранормального и внеземного в культуре высоких технологий.
Путь — это сеть: Итоговое размышление о сетевых структурах как о новой форме духовной организации человечества в наступившем тысячелетии.
