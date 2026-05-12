Дэвис - Техногнозис

В своей знаковой работе «Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху» Эрик Дэвис предпринимает масштабное исследование того, как древние религиозные архетипы, оккультные идеи и гностические прозрения продолжают жить в самом сердце современных технологий. Автор утверждает, что наше «светское» информационное общество на самом деле пронизано мистическим воображением: от утопических мечтаний о цифровом бессмертии до эсхатологических ожиданий технологической сингулярности. Дэвис анализирует, как язык киберпространства и гипермедиа наследует магическим традициям прошлого, превращая компьютеры и сети в инструменты современной алхимии и поиска высшего знания (гнозиса).

Путешествуя по «технологическому бессознательному», книга охватывает широчайший спектр тем: от связи телеграфа с миром духов до одухотворения киборгов и виртуальной реальности. Дэвис демонстрирует, что скорость и изменчивость эпохи постмодерна не уничтожают сакральное, а лишь трансформируют его, порождая новые формы духовности в виде «цифровых фантазий» и веры в НЛО. Это захватывающее интеллектуальное приключение позволяет по-новому взглянуть на идентичность человека в мире, где границы между органическим и синтетическим окончательно размываются.

Дэвис, Э. - Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху

Пер. с англ. С. Кормильцева, Е. Бачининой, В. Харитонова. — Екатеринбург: Ультра. Культура, 2008. — 480 с. — (Philosophi).

