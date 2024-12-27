״Говорит слышащий слова Божии, который видит видения Всемогущего״ (Чис. 24:4).

״И почувствовал он (Петр) голод и хотел есть; между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстое небо״ (Деян. 10:10-11).

״Когда же я (Павел) возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел Его, и Он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о Мне״ (Деян. 22:17-18)

Вера в то что Господу угодно иногда открывать рабам Своим через видения, конечно, нисколько не противоречит ни откровению Слова Божия, ни истории. Три приведенные выдержки из Св. Писания, относящиеся к Валааму, Петру и Павлу, вполне подтверждают это; также видения Исаии, Иезекииля, Даниила и других пророков, равно как и Откровение Иоанна Богослова, ясно доказывают эту истину, не оставляя насчет ее ни малейшего сомнения.

Всякий, кто приступает к чтению предлагаемого свидетельства без предвзятого мнения ис непредубежденным умом, несомненно почувствует всю серьезность, торжественность и правдивость его тона. Какое дивное, Божественное веяние нисходит на душу, когда читаешь это личное свидетельство о красоте неба и его блаженных бессмертных обитателях; и какая глубокая скорбь охватывает сердце, когда думаешь об ужасах ада и о мучениях томящихся в нем душ.

Ясно, что все это описание слишком высокого характера, чтобы его мог передать человек, согласно собственным понятиям и без Божественной помощи. Оно ни в одном месте не противоречит себе и на всем протяжении находится в полном согласии со Священным Писанием.

Для духовного читателя, внимательно его изучающего, оно само является доказательством своей истинности. Повторное чтение только углубит интерес к нему и умножит бла! ословение. Хотя эта книга на английском языке выдержала 22 издания, она давно уже вышла из печати и была забыта, как и люди той эпохи, в которую она была написана.

Видение неба и ада – Дарованное Мариэтте Дэвис в 1848 году – Число 666?

Издательство «Наши дни», б.г. – 110 с.

Видение неба и ада – Содержание

Видение неба и ада

Введение

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Ведения Тэннента и Финлея

От пастора Мариэтты Д. Л. Скотта

Вступительные заметки Мариэтты

Человек во время смерти

Преддверие рая

Город мира

Речь пилигрима

Слава креста

История ребенка

Художественный порядок детского рая

Райская детская

Спаситель благословляет маленьких детей

Законы гармонической жизни

Принятие младенцев, явившихся с земли

Вид города с высшей плоскости

Картина вращающейся живой мысли

Мир привидений

Речь лжефилософа

Пандемониум и пародия богослужения

Пояснение свыше

Главный чертог младенческого рая

Непригодность, проявленная контрастом

Песнь маленьких детей перед их хранителем

Возвращение

Число 666?