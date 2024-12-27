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Дэвис - Видение неба и ада

Видение неба и ада – Дарованное Мариэтте Дэвис в 1848 году – Число 666?
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology
״Говорит слышащий слова Божии, который видит видения Всемогущего״ (Чис. 24:4).
״И почувствовал он (Петр) голод и хотел есть; между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстое небо״ (Деян. 10:10-11).
״Когда же я (Павел) возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел Его, и Он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о Мне״ (Деян. 22:17-18)
Вера в то что Господу угодно иногда открывать рабам Своим через видения, конечно, нисколько не противоречит ни откровению Слова Божия, ни истории. Три приведенные выдержки из Св. Писания, относящиеся к Валааму, Петру и Павлу, вполне подтверждают это; также видения Исаии, Иезекииля, Даниила и других пророков, равно как и Откровение Иоанна Богослова, ясно доказывают эту истину, не оставляя насчет ее ни малейшего сомнения.
Всякий, кто приступает к чтению предлагаемого свидетельства без предвзятого мнения ис непредубежденным умом, несомненно почувствует всю серьезность, торжественность и правдивость его тона. Какое дивное, Божественное веяние нисходит на душу, когда читаешь это личное свидетельство о красоте неба и его блаженных бессмертных обитателях; и какая глубокая скорбь охватывает сердце, когда думаешь об ужасах ада и о мучениях томящихся в нем душ.
Ясно, что все это описание слишком высокого характера, чтобы его мог передать человек, согласно собственным понятиям и без Божественной помощи. Оно ни в одном месте не противоречит себе и на всем протяжении находится в полном согласии со Священным Писанием.
Для духовного читателя, внимательно его изучающего, оно само является доказательством своей истинности. Повторное чтение только углубит интерес к нему и умножит бла! ословение. Хотя эта книга на английском языке выдержала 22 издания, она давно уже вышла из печати и была забыта, как и люди той эпохи, в которую она была написана.

Видение неба и ада – Дарованное Мариэтте Дэвис в 1848 году – Число 666?

Издательство «Наши дни», б.г. – 110 с.

Видение неба и ада – Содержание

Видение неба и ада
  • Введение
  • Горячие отзывы были даны об этой книге
  • Ведения Тэннента и Финлея
  • От пастора Мариэтты Д. Л. Скотта
  • Вступительные заметки Мариэтты
  • Человек во время смерти
  • Преддверие рая
  • Город мира
  • Речь пилигрима
  • Слава креста
  • История ребенка
  • Художественный порядок детского рая
  • Райская детская
  • Спаситель благословляет маленьких детей
  • Законы гармонической жизни
  • Принятие младенцев, явившихся с земли
  • Вид города с высшей плоскости
  • Картина вращающейся живой мысли
  • Мир привидений
  • Речь лжефилософа
  • Пандемониум и пародия богослужения
  • Пояснение свыше
  • Главный чертог младенческого рая
  • Непригодность, проявленная контрастом
  • Песнь маленьких детей перед их хранителем
  • Возвращение
Число 666?
Views 357
Rating 4.0 / 5
Added 27.12.2024
Author brat Vadim
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4.0/5 (2)

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