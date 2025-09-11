В “An Introduction to Yökai Culture” (2017 г.) ученый Комацу Казухико рассказывает одну историю. Однажды он читал лекцию о призраках, и вдруг посреди лекции выключился свет. Выяснилось, что просто перегорела лампа, но в такие дивные моменты, когда еще нет никаких объяснений, когда возникает намек на возможность существования чего-то, выходящего за пределы человеческого познания, когда собравшихся пронзает вспышка, подобная молнии, и волосы встают дыбом, вот это ощущение, это чувство — это ёкай.

Любая книга, обещающая дать исчерпывающее определение тому, кто такие ёкай, пожалуй, не стоит вашего времени. Само название «ёкай» говорит о том, что они не поддаются определению. Они — таинственные явления. Они непознаваемы. Но в то же время, не поняв ёкаев, вы не сможете по-настоящему узнать Японию. Ёкай — не олицетворение страхов, хотя они могут быть ими. Они — не предостерегающие сказки, хотя могут быть и ими. Они — не объяснения природных явлений, и не почитаемые некогда боги, теперь забытые, хотя могут быть и ими тоже. Ёкай даже не исключительно японское явление. Многие из них пришли в японскую культуру из Китая, Индии, Кореи и Аравии. Купцы, путешествовавшие по Шелковому пути, привозили с собой истории вместе с товарами на продажу.

Ёкай — обитатели пограничья. Они обитают где-то между мирами, в сумраке, на границе времен года. Ёкай — это тени в углу вашей комнаты. Они таятся под поверхностью темных вод. Они следуют за вами во тьме ночи. Ёкай — это еще и каламбуры, и остроумная игра слов. Это и колкие политические комментарии, и грубые шутки. Ёкай — это визуальные творения художников, которые хотят продать вам немного фантастики. Они — персонажи, придуманные писателями и сценаристами. Ёкай — это байки у костра. Они — символы торговых марок. Они — искусство. Коммерция. И, выражая человеческое воображение и творчество, они настолько же безграничны.

Поскребите Японию, и найдёте ёкаев. Они играют фундаментальную роль в японской культуре — а, принимая во внимание её популярность, теперь и в мировой культуре. Ёкай есть и в кино. «Мой сосед Тоторо» — прекрасный пример фильма о ёкаях. То же самое относится и к «Годзилле» (да, я ходил на него). Они — в комиксах и другом развлекательном медиа: в манге, аниме и играх — «Истребитель демонов», «Наруто», «Мастер Муши», «Тетрадь дружбы Нацумэ». Если вы читаете эту книгу, то, скорее всего, вам нравится что-то из этого. Ёкай присутствуют в повседневной речи (назвать кого-то «тэнгу» — указать, что он самовлюбленный). Ёкай в еде и напитках — в суши каппа и удоне кицунэ. Они повсюду в Японии. Тануки ухмыляется у входа в ресторан. Краснолицый тэнгу выглядывает из теней. Они присматривает за перекрёстком.

Зак Дэвиссон - Японские ёкаи - Полный справочник

«Касталия», 2025. — 294 с.

ISBN 978-5-90796925-4

Зак Дэвиссон - Японские ёкаи - Полный справочник - Содержание