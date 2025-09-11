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Дэвиссон - Японские ёкаи - Полный справочник

Зак Дэвидсон - Японские ёкаи - Полный справочник
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Cultural Studies Art, Mythology Legends

В “An Introduction to Yökai Culture” (2017 г.) ученый Комацу Казухико рассказывает одну историю. Однажды он читал лекцию о призраках, и вдруг посреди лекции выключился свет. Выяснилось, что просто перегорела лампа, но в такие дивные моменты, когда еще нет никаких объяснений, когда возникает намек на возможность существования чего-то, выходящего за пределы человеческого познания, когда собравшихся пронзает вспышка, подобная молнии, и волосы встают дыбом, вот это ощущение, это чувство — это ёкай.

Любая книга, обещающая дать исчерпывающее определение тому, кто такие ёкай, пожалуй, не стоит вашего времени. Само название «ёкай» говорит о том, что они не поддаются определению. Они — таинственные явления. Они непознаваемы. Но в то же время, не поняв ёкаев, вы не сможете по-настоящему узнать Японию. Ёкай — не олицетворение страхов, хотя они могут быть ими. Они — не предостерегающие сказки, хотя могут быть и ими. Они — не объяснения природных явлений, и не почитаемые некогда боги, теперь забытые, хотя могут быть и ими тоже. Ёкай даже не исключительно японское явление. Многие из них пришли в японскую культуру из Китая, Индии, Кореи и Аравии. Купцы, путешествовавшие по Шелковому пути, привозили с собой истории вместе с товарами на продажу.

Ёкай — обитатели пограничья. Они обитают где-то между мирами, в сумраке, на границе времен года. Ёкай — это тени в углу вашей комнаты. Они таятся под поверхностью темных вод. Они следуют за вами во тьме ночи. Ёкай — это еще и каламбуры, и остроумная игра слов. Это и колкие политические комментарии, и грубые шутки. Ёкай — это визуальные творения художников, которые хотят продать вам немного фантастики. Они — персонажи, придуманные писателями и сценаристами. Ёкай — это байки у костра. Они — символы торговых марок. Они — искусство. Коммерция. И, выражая человеческое воображение и творчество, они настолько же безграничны.

Поскребите Японию, и найдёте ёкаев. Они играют фундаментальную роль в японской культуре — а, принимая во внимание её популярность, теперь и в мировой культуре. Ёкай есть и в кино. «Мой сосед Тоторо» — прекрасный пример фильма о ёкаях. То же самое относится и к «Годзилле» (да, я ходил на него). Они — в комиксах и другом развлекательном медиа: в манге, аниме и играх — «Истребитель демонов», «Наруто», «Мастер Муши», «Тетрадь дружбы Нацумэ». Если вы читаете эту книгу, то, скорее всего, вам нравится что-то из этого. Ёкай присутствуют в повседневной речи (назвать кого-то «тэнгу» — указать, что он самовлюбленный). Ёкай в еде и напитках — в суши каппа и удоне кицунэ. Они повсюду в Японии. Тануки ухмыляется у входа в ресторан. Краснолицый тэнгу выглядывает из теней. Они присматривает за перекрёстком.

Зак Дэвиссон - Японские ёкаи - Полный справочник

«Касталия», 2025. — 294 с.
ISBN 978-5-90796925-4

Зак Дэвиссон - Японские ёкаи - Полный справочник - Содержание

  • Об авторе

  • Введение

  • Кто такие ёкай?

  • Эволюция ёкаев: от «ничего» к «нечто»

    • Марэбито

    • Период Хэйан и мононокэ

    • Период Эдо и обакэмоно

    • Период Мэйдзи и ёкай

    • Период Сёва и манга

    • Ёкай хакасэ. Профессора в области ёкаилогии

    • Категоризация ёкаев

  • 1. ХЭНГЭ. Оборотни

    • Кто такие хэнгэ?

    • Кицунэ. Волшебные лисицы

    • Тануки. Хитрые енотовидные собаки

    • Мудзина. Загадочные криптиды

    • Тэссо. Мстительные крысы

    • Каваусо. Злобные выдры

    • Аосагиби. Светящиеся цапли

    • Кюсо. Древние крысы

    • Нэко-мусумэ. Кошачьи дочери

    • Дзёрогумо. Женщина-паучиха

    • Тэн. Куницы-оборотни

    • Цукимоно. Одержимость духами

      • Куда-гицуне. Духи-лисицы

      • Инугами. Измученные собаки

      • Нобусума. Летающие грызуны

      • Иванабодзу. Рыбы-оборотни

      • Бакэнэко. Кошки-оборотни

      • Нэкомата. Кошки-людоеды

      • Садзаэ-они. Морские демоны

      • Нурэ-онна. Женщина-змея

      • Цутигумо. Демоны-пауки

      • Кася. Пылающие кошки

    • Цукумогами. Ожившие предметы

      • Каса-обакэ. Волшебные зонтики

      • Кото-фурунуси. Призрачные цитры

      • Унгайкё. Заколдованные зеркала

      • Иттан-момэн. Тряпичный монстр

      • Бороборотон. Кровать-убийца

      • Ои-но бакэмоно. Ожившие рюкзаки

      • Оборогурума. Духи повозки

      • Цунокансо. Живые умывальники

      • Сэто-тайсё. Керамический генерал

      • Тётин-обакэ. Призрачный фонарь

  • 2. КАИБУЦУ. Чудища

    • Кто такие каибуцу?

    • Каппа. Речные чудища

    • Аканамэ. Поедатели грязи

    • Куро-бодзу. Демонические монахи

    • Тодомэки. Проклятые воровки

    • Нурарихён. Начальник ёкаев

    • Дзякоцу-баба. Старуха-змея

    • Ноппэрапон. Существо без лица

    • Кагэ-онна. Женщина-тень

    • Морё. Ужасные гули

    • Хохэнгё. Рыба, приносящая удачу

    • Кайдзю. Огромные чудища

    • Нихон сан дайаку ёкай

    • Три зловещих ёкая Японии

    • Тэнгу. Божественные птицы

    • Аободзу. Синие буддистские монахи

    • Сунакакэ-баба. Старухи, бросающие песок

    • Кутисакэ-онна. Женщина с разрезанным ртом

    • Тофу-кодзо. Тофу-мальчики

    • Ямауба. Горные ведьмы-людоедки

    • Окка. Загадочные пузыри

    • Они. Свирепые демоны

    • Ханъё. Одержимые женщины

    • Ёгэн-дзю. Пророчествующие ёкай

      • Дзиндзя-химэ. Змееподобная женщина-рыба

      • Кудан. Пророчествующие телята

      • Амабиэ. Пророчествующие полурыбы-полуптицы

    • Микоси-нюдо. Возвышающиеся монахи

    • Рокурокуби. Женщина с длинной шеей

    • Нукэкуби. Женщина без головы

    • Юки-онна. Снежная женщина

    • Уси-бни. Полубыки-полупауки

    • Амэфури-кодзо. Духи дождя

    • Тэндзёнамэ. Лизатели потолков

    • Футакути-онна. Женщина с двумя ртами

    • Мумасика. Одноглазый ёкай лошадь-олень

    • Конаки-дзидзи. Старик, плачущий как ребенок

    • Нурикабэ. Невидимые стены

    • Дайдаработи. Великаны, двигающие землю

    • Дэнсэцу-но сэйбуцу. Легендарные чудища

      • Баку. Пожиратели снов

      • Басан. Огнедышащие петухи

      • Нуэ. Кошмарные химеры

      • Хакутаку. Мудрые звери

      • Сиримэ. Извращенный шутник

  • 3. ТЁСИЗЭН. Сверхъестественные явления

    • Что такое тёсизэн?

    • Басё-но сэй. Духи банановых деревьев

    • Адзуки-арай. Промыватель фасоли

    • Умибодзу. Ужасные морские чудовища

    • Намадзу. Чудовищный сом

    • Якубёгами. Распространители чумы

    • Бакэ-кудзира. Духи китов

    • Кодама. Духи деревьев

    • Оникума. Демонические медведи

    • Дзиммэндзю. Деревья с человеческими лицами

    • Хондзё нанафусиги. Семь чудес Хондзё

      • Отиба наки сии. Кастанопсис

      • Кама-итати. Пылевые дьяволы

      • Канибозу. Крабы-монахи

      • Синкиро. Загадочные видения

      • Тэнгу-цубутэ. Каменный дождь

      • Акаэй. Гигантские скаты

      • Какурэ-дзато. Волшебные деревни

  • 4. ЮРЭЙ. Призраки

    • Что такое юрэй?

    • Онрё. Мстительные призраки

    • Икирё. Живые духи

    • Ханако-сан. Туалетная девочка

    • Кёкоцу. Колодезные призраки

    • Ицуки. Призраки самоубийц

    • Убумэ. Чудовищные матери

    • Косодатэ юрэй. Призраки матерей

    • Нихон сандай юрэй

    • Три знаменитых призрака Японии

    • Хонэ-онна. Влюбленные призраки

    • Фуна-юрэй. Духи утопленников

    • Юрэй такуси. Призраки такси

    • Доротабо. Мстительные родители

    • Юрэй и театр кабуки

    • Хангонко. Благовоние для призыва духов

    • Хитодама. Призрачные огненные шары

    • Гася-докуро. Гигантский скелет

    • Аоандон. Призванный гуль

  • Избранная библиография

Views 440
Rating 5.0 / 5
Added 11.09.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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