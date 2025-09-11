Дэвиссон - Японские ёкаи - Полный справочник
В “An Introduction to Yökai Culture” (2017 г.) ученый Комацу Казухико рассказывает одну историю. Однажды он читал лекцию о призраках, и вдруг посреди лекции выключился свет. Выяснилось, что просто перегорела лампа, но в такие дивные моменты, когда еще нет никаких объяснений, когда возникает намек на возможность существования чего-то, выходящего за пределы человеческого познания, когда собравшихся пронзает вспышка, подобная молнии, и волосы встают дыбом, вот это ощущение, это чувство — это ёкай.
Любая книга, обещающая дать исчерпывающее определение тому, кто такие ёкай, пожалуй, не стоит вашего времени. Само название «ёкай» говорит о том, что они не поддаются определению. Они — таинственные явления. Они непознаваемы. Но в то же время, не поняв ёкаев, вы не сможете по-настоящему узнать Японию. Ёкай — не олицетворение страхов, хотя они могут быть ими. Они — не предостерегающие сказки, хотя могут быть и ими. Они — не объяснения природных явлений, и не почитаемые некогда боги, теперь забытые, хотя могут быть и ими тоже. Ёкай даже не исключительно японское явление. Многие из них пришли в японскую культуру из Китая, Индии, Кореи и Аравии. Купцы, путешествовавшие по Шелковому пути, привозили с собой истории вместе с товарами на продажу.
Ёкай — обитатели пограничья. Они обитают где-то между мирами, в сумраке, на границе времен года. Ёкай — это тени в углу вашей комнаты. Они таятся под поверхностью темных вод. Они следуют за вами во тьме ночи. Ёкай — это еще и каламбуры, и остроумная игра слов. Это и колкие политические комментарии, и грубые шутки. Ёкай — это визуальные творения художников, которые хотят продать вам немного фантастики. Они — персонажи, придуманные писателями и сценаристами. Ёкай — это байки у костра. Они — символы торговых марок. Они — искусство. Коммерция. И, выражая человеческое воображение и творчество, они настолько же безграничны.
Поскребите Японию, и найдёте ёкаев. Они играют фундаментальную роль в японской культуре — а, принимая во внимание её популярность, теперь и в мировой культуре. Ёкай есть и в кино. «Мой сосед Тоторо» — прекрасный пример фильма о ёкаях. То же самое относится и к «Годзилле» (да, я ходил на него). Они — в комиксах и другом развлекательном медиа: в манге, аниме и играх — «Истребитель демонов», «Наруто», «Мастер Муши», «Тетрадь дружбы Нацумэ». Если вы читаете эту книгу, то, скорее всего, вам нравится что-то из этого. Ёкай присутствуют в повседневной речи (назвать кого-то «тэнгу» — указать, что он самовлюбленный). Ёкай в еде и напитках — в суши каппа и удоне кицунэ. Они повсюду в Японии. Тануки ухмыляется у входа в ресторан. Краснолицый тэнгу выглядывает из теней. Они присматривает за перекрёстком.
Зак Дэвиссон - Японские ёкаи - Полный справочник
«Касталия», 2025. — 294 с.
ISBN 978-5-90796925-4
Зак Дэвиссон - Японские ёкаи - Полный справочник - Содержание
Об авторе
Введение
Кто такие ёкай?
Эволюция ёкаев: от «ничего» к «нечто»
Марэбито
Период Хэйан и мононокэ
Период Эдо и обакэмоно
Период Мэйдзи и ёкай
Период Сёва и манга
Ёкай хакасэ. Профессора в области ёкаилогии
Категоризация ёкаев
1. ХЭНГЭ. Оборотни
Кто такие хэнгэ?
Кицунэ. Волшебные лисицы
Тануки. Хитрые енотовидные собаки
Мудзина. Загадочные криптиды
Тэссо. Мстительные крысы
Каваусо. Злобные выдры
Аосагиби. Светящиеся цапли
Кюсо. Древние крысы
Нэко-мусумэ. Кошачьи дочери
Дзёрогумо. Женщина-паучиха
Тэн. Куницы-оборотни
Цукимоно. Одержимость духами
Куда-гицуне. Духи-лисицы
Инугами. Измученные собаки
Нобусума. Летающие грызуны
Иванабодзу. Рыбы-оборотни
Бакэнэко. Кошки-оборотни
Нэкомата. Кошки-людоеды
Садзаэ-они. Морские демоны
Нурэ-онна. Женщина-змея
Цутигумо. Демоны-пауки
Кася. Пылающие кошки
Цукумогами. Ожившие предметы
Каса-обакэ. Волшебные зонтики
Кото-фурунуси. Призрачные цитры
Унгайкё. Заколдованные зеркала
Иттан-момэн. Тряпичный монстр
Бороборотон. Кровать-убийца
Ои-но бакэмоно. Ожившие рюкзаки
Оборогурума. Духи повозки
Цунокансо. Живые умывальники
Сэто-тайсё. Керамический генерал
Тётин-обакэ. Призрачный фонарь
2. КАИБУЦУ. Чудища
Кто такие каибуцу?
Каппа. Речные чудища
Аканамэ. Поедатели грязи
Куро-бодзу. Демонические монахи
Тодомэки. Проклятые воровки
Нурарихён. Начальник ёкаев
Дзякоцу-баба. Старуха-змея
Ноппэрапон. Существо без лица
Кагэ-онна. Женщина-тень
Морё. Ужасные гули
Хохэнгё. Рыба, приносящая удачу
Кайдзю. Огромные чудища
Нихон сан дайаку ёкай
Три зловещих ёкая Японии
Тэнгу. Божественные птицы
Аободзу. Синие буддистские монахи
Сунакакэ-баба. Старухи, бросающие песок
Кутисакэ-онна. Женщина с разрезанным ртом
Тофу-кодзо. Тофу-мальчики
Ямауба. Горные ведьмы-людоедки
Окка. Загадочные пузыри
Они. Свирепые демоны
Ханъё. Одержимые женщины
Ёгэн-дзю. Пророчествующие ёкай
Дзиндзя-химэ. Змееподобная женщина-рыба
Кудан. Пророчествующие телята
Амабиэ. Пророчествующие полурыбы-полуптицы
Микоси-нюдо. Возвышающиеся монахи
Рокурокуби. Женщина с длинной шеей
Нукэкуби. Женщина без головы
Юки-онна. Снежная женщина
Уси-бни. Полубыки-полупауки
Амэфури-кодзо. Духи дождя
Тэндзёнамэ. Лизатели потолков
Футакути-онна. Женщина с двумя ртами
Мумасика. Одноглазый ёкай лошадь-олень
Конаки-дзидзи. Старик, плачущий как ребенок
Нурикабэ. Невидимые стены
Дайдаработи. Великаны, двигающие землю
Дэнсэцу-но сэйбуцу. Легендарные чудища
Баку. Пожиратели снов
Басан. Огнедышащие петухи
Нуэ. Кошмарные химеры
Хакутаку. Мудрые звери
Сиримэ. Извращенный шутник
3. ТЁСИЗЭН. Сверхъестественные явления
Что такое тёсизэн?
Басё-но сэй. Духи банановых деревьев
Адзуки-арай. Промыватель фасоли
Умибодзу. Ужасные морские чудовища
Намадзу. Чудовищный сом
Якубёгами. Распространители чумы
Бакэ-кудзира. Духи китов
Кодама. Духи деревьев
Оникума. Демонические медведи
Дзиммэндзю. Деревья с человеческими лицами
Хондзё нанафусиги. Семь чудес Хондзё
Отиба наки сии. Кастанопсис
Кама-итати. Пылевые дьяволы
Канибозу. Крабы-монахи
Синкиро. Загадочные видения
Тэнгу-цубутэ. Каменный дождь
Акаэй. Гигантские скаты
Какурэ-дзато. Волшебные деревни
4. ЮРЭЙ. Призраки
Что такое юрэй?
Онрё. Мстительные призраки
Икирё. Живые духи
Ханако-сан. Туалетная девочка
Кёкоцу. Колодезные призраки
Ицуки. Призраки самоубийц
Убумэ. Чудовищные матери
Косодатэ юрэй. Призраки матерей
Нихон сандай юрэй
Три знаменитых призрака Японии
Хонэ-онна. Влюбленные призраки
Фуна-юрэй. Духи утопленников
Юрэй такуси. Призраки такси
Доротабо. Мстительные родители
Юрэй и театр кабуки
Хангонко. Благовоние для призыва духов
Хитодама. Призрачные огненные шары
Гася-докуро. Гигантский скелет
Аоандон. Призванный гуль
Избранная библиография
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