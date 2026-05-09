Наивные представления о Вселенной зародились в глубочайшей древности в результате попыток человека осознать свое место в мироздании. Эти представления — характерная составная часть различных мифов и верований, они занимают особое место среди других форм мифоэпического мировоззрения, поскольку описывают пространственно-­ временные параметры Вселенной, то есть условия, в которых протекает существование человека и помещается все, что может стать объектом мифотворчества.

В мифоэпическом мышлении актуальное состояние Вселенной связано воедино с ее происхождением: определение и объяснение состава мироздания и той роли, которую играют в нем те или иные объекты, равнозначно ответу на вопрос «Как это возникло?», описанию всей цепи порождения этих объектов.

Космологические представления народа находят отражение в сюжетах мифов о происхождении мира, человека, богов, однако не полностью выводимы из них. Отчасти этипредставления можно реконструировать при анализе традиционных обрядов

Татьяна Девяткина - Мордовские мифы. От творца Чипаза и божества леса Вирявы до вещей птицы Куку и змеиных метеоритов

— Москва : МИФ, 2026. — 224 с. : ил. — (Мифы от и до. Россия).

ISBN 978-5-00250-815-0

Татьяна Девяткина - Мордовские мифы. От творца Чипаза и божества леса Вирявы до вещей птицы Куку и змеиных метеоритов - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Предисловие.

История, язык, культура мордвы

Глава 1

Мифы о создании мира (Земли) и первочеловека

Глава 2

Боги и божества мордовских мифов

Глава 3

Демоны мордовских мифов. Образы птиц, животных и растений

Глава 4

Отражение мифов в различных обрядах

Глава 5

Знахари, колдуны, традиционные гадания

Библиография

Источники иллюстраций