Наивные представления о Вселенной зародились в глубочайшей древности в результате попыток человека осознать свое место в мироздании. Эти представления — характерная составная часть различных мифов и верований, они занимают особое место среди других форм мифоэпического мировоззрения, поскольку описывают пространственно- временные параметры Вселенной, то есть условия, в которых протекает существование человека и помещается все, что может стать объектом мифотворчества.
В мифоэпическом мышлении актуальное состояние Вселенной связано воедино с ее происхождением: определение и объяснение состава мироздания и той роли, которую играют в нем те или иные объекты, равнозначно ответу на вопрос «Как это возникло?», описанию всей цепи порождения этих объектов.
Космологические представления народа находят отражение в сюжетах мифов о происхождении мира, человека, богов, однако не полностью выводимы из них. Отчасти этипредставления можно реконструировать при анализе традиционных обрядов
Татьяна Девяткина - Мордовские мифы. От творца Чипаза и божества леса Вирявы до вещей птицы Куку и змеиных метеоритов
— Москва : МИФ, 2026. — 224 с. : ил. — (Мифы от и до. Россия).
ISBN 978-5-00250-815-0
Татьяна Девяткина - Мордовские мифы. От творца Чипаза и божества леса Вирявы до вещей птицы Куку и змеиных метеоритов - Содержание
Введение
Предисловие.
История, язык, культура мордвы
Глава 1
Мифы о создании мира (Земли) и первочеловека
Глава 2
Боги и божества мордовских мифов
Глава 3
Демоны мордовских мифов. Образы птиц, животных и растений
Глава 4
Отражение мифов в различных обрядах
Глава 5
Знахари, колдуны, традиционные гадания
Библиография
Источники иллюстраций
