Девятова - Христианство и наука

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy

Девятова С.В. - Христианство и наука - От конфликтов к конструктивному диалогу

М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. - 184 с.

ISBN 5-7383-0057-2

Девятова С.В. - Христианство и наука – Содержание

Введение

Глава I. Современное христианство и особенности XX столетия

  • 1. Христианская религия в современном мире

  • 2. Социальный статус науки

Глава II. Отношения между христианством и наукой

  • 1. Религия должна идти в ногу со временем

  • 2. Причины конфликтов христианства и науки в истории

  • 3. Почему сегодня продолжается противостояние христианства и науки?

Глава III. Проявления плюрализма в современном христианстве

  • 1. Верны ли библейские рассказы о творении мира?

  • 2. Сколько длится «день» творения?

Глава IV. Специфика религии и науки

  • 1. Теологическая методология религии и науки

  • 2. Христианские богословы об особенностях религии и науки

Глава V. Сходство религии и науки

  • 1. Методологические параллели

  • 2. Проблема объективности религиозного и научного знания

  • 3. «Наука есть вид церкви»?

Глава VI. Интеграция религии и науки

  • 1. Разграничение сфер компетенции религии и науки

  • 2. Один из возможных путей интеграции

  • 3. Принцип дополнительности и возможность построения целостной картины мира

  • 4. Пути взаимодействия

Фрагменты религиозных текстов

  • 1. Религия и наука сегодня

    • Послание Его Святейшества папы Иоанна Павла II участникам конференции, посвященной 300-летию публикации работы И. Ньютона «Математические начала натуральной философии»

    • Ианнуарий. Значение традиции и выражение веры в мире сегодня

    • Мореланд Д. Христианство и природа науки. Философское исследование

    • Стэнесбай Д. Наука, разум и религия

    • Гендерсон Ч. Наука не может заменить религию

    • Хайярд А. Творение и эволюция. Факты и заблуждения

  • 2. Конфликты религии и науки

    • Стэнесбай Д. Наука, разум и религия

    • Хайярд А. Творение и эволюция. Факты и заблуждения

    • Иллиес И. Творение или эволюция?

    • Хеллер М. Научная рациональность и христианский Логос

    • Стэнесбай Д. Наука, разум и религия

  • 3. Сходство религии и науки

    • Фома Аквинский. Антология мировой философии

    • Стэнесбай Д. Наука, разум и религия

    • Гендерсон Ч. Наука не может заменить религию

    • Ролстон X. Наука и религия

  • 4. Различия между религией и наукой

    • РолстонХ. Наука и религия

  • 5. «Дни творения». Библия

    • Библия

    • Августин Аврелий. Исповедь

    • Мак Маллин Э. Естествознание и вера в Творца: исторические замечания

    • Барбур Я. Отношения между наукой и религией

    • Зюкер Э. Утро творения

    • Хайярд А. Творение и эволюция. Факты и заблуждения

  • 6. Творение и эволюция

    • Августин Аврелий. Исповедь

    • Фома Аквинский. Антология мировой философии

    • Хампрейс К. Творение и эволюция

    • Мореланд Д. Христианство и природа науки. Философское исследование

    • Барбур Я. Отношения между наукой и религией

    • Моррис Г. Сотворение мира: научный подход

    • Моррис Г. Цит. по: Творение и эволюция

    • Хайярд А. Творение и эволюция. Факты и заблуждения

    • Иллиес И. Творение или эволюция?

    • Хефнер Ф. Наука и религия: Афины и Иерусалим в диалоге о спасении Афин

    • Полкингхорн Д. Наука и творение

    • Пикок А. Творение и мир науки

  • 7. Представления о мире и Боге

    • Барбур Я. Отношения между наукой и религией

    • Полкингхорн Д. Один мир. Взаимодействие науки и теологии

    • Стэнесбай Д. Наука, разум и религия

    • Пикок А. Творение и мир науки

    • Ролстон Х. Наука и религия

  • 8. Взаимодействие религии и науки

    • Фома Аквинский. Антология мировой философии

    • Полкингхорн Д. Один мир. Взаимодействие науки и теологии

    • Барбур Я. Отношения между наукой и религией

    • Хеллер М. Научная рациональность и христианский Логос

    • Торранс Т. Пространство, время и воплощение

    • Мореланд Д Христианство и природа науки. Философское исследование

    • Ролстон X. Универсум был сотворен по плану

    • Гендерсон Ч. Наука не может заменить религию

Послесловие священника Леонида Калинина

