Деянг - Делай же что-нибудь!

Как и большинство американцев, родившихся в прошлом столетии, я вырос с конструктором «Тинкертой». Я помню эту классическую коробку цилиндрической формы, в которой лежали разные палочки, деревянные колесики и разноцветные соединительные детали. Компания «Тинкертой» (сейчас она принадлежит «Хасбро») появилась на рынке в 1913 году, с тех пор она продавала каждый год около 2,5 млн коробок с игрушками. Идея конструктора, который сначала стоил всего шестьдесят пенсов и носил странное имя «Тысяча чудо-строителей», родилась у Чарльза Пажо и Роберта Петита, когда они наблюдали за детьми, игравшими с карандашами, палочками и пустыми катушками от ниток.

Прошло больше ста лет, но конструктор остался таким же простым, несмотря на то что наступила эра цифровых технологий. Хотя у детей всегда есть под рукой какой-нибудь смартфон, они все так же обожают этот конструктор, потому что по-прежнему любят играть в бирюльки. По-видимому, взрослые тоже любят играть в бирюльки. В книге «После послевоенного поколения: как двадцатилетние и тридцатилетние формируют будущее американской религии» Роберт Вутнау пишет, что нынешние двадцати-сорокапятилетние люди относятся к жизни так, будто они все еще играют с детским конструктором. Мой дед строил. Мои родители процветали. Мое же поколение играет.

Вутнау считает, что в этом есть свои плюсы. Эти люди умеют импровизировать, приспосабливаться, разбираться в новом и поддерживать связь с людьми из тысячи разных мест. Но есть у них и слабые стороны: нерешительность, переменчивость, неспособность идти до конца. Это поколение молодых людей, которые любят играть с доктринами, церковью, парнем, девушкой, учебой в институте, они живут то отдельно на съемной квартире, то снова у родителей, пробуют разные духовные практики, иногда диаметрально противоположные.

Пер. с англ.

Минск : Позитив-центр, 2017. 140 с.

ISBN 978-985-7193-05-9 (рус)

Деянг Кевин - Делай же что-нибудь! Обретение свободы в поиске Божьей воли - Содержание

Вступление

1. Дорога в никуда

2. Божья воля на христианском языке

3. Христианский топографический кретинизм

4. Наш волшебный Бог-предсказатель

5. Есть способ получше?

6. Обычное водительство и сверхъестественное вмешательство

7. Не манипулируйте Богом

8. Путь мудрости

9. Работа, брак и Божья воля

10. Напоследок

Благодарность

Учебное пособие