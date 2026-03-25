Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Деянг - Поверить Богу на слово

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

«Благодаря этой книге я укрепился в вере в Слово Божье, проникся большим желанием подчиняться ему и стал больше любить его. Поэтому я настоятельно рекомендую эту книгу и вам».

Дэвид Платт, старший пастор The Church at Brook Hills, Бирмингем, Алабама, автор книги Radical: Taking Back Your Faith from the American Dream

«Эта небольшая книга представляет собой доступное введение в библейское учение о Писании. Купите сразу несколько экземпляров этой книги и раздайте их пасторам, дьяконам, преподавателям воскресной школы и всем, кто хочет лучше понять, что такое Библия. Отчасти плохое наставление в церкви связано с невежеством. Благословенны те учителя и проповедники, которые, как и автор этой книги, сражаются с невежеством, излагая серьёзное богословие на понятном языке так, чтобы у слушателей и читателей не возникало отторжения».

Дональд Карсон, профессор-исследователь Нового Завета, Trinity Evangelical Divinity School

«Я молюсь о том, чтобы в ближайшие двадцать лет, если Господу будет угодно удовлетворить мою просьбу, мы увидели серьезный рост библейской грамотности. Чтобы это произошло, мы должны понять, что такое Писание и в какой мере мы можем на него опираться. Кевин Деянг помогает нам с этим в книге «Поверить Богу на Слово». Пусть благодаря этой маленькой книге люди лучше узнают Бога Библии и начнут Им больше дорожить».

Мэтт Чендлер, ведущий пастор The Village Church, Даллас, Техас; президент Acts 29 Church Planting Network

«В своей книге автор блестяще, лаконично и в то же время досконально исследует авторитет и достаточность Писания на основе того, что оно само говорит о себе. Кевин Деянг пишет ясно и со страстью, и это, вероятно, его самая лучшая и самая важная работа на данный момент».

Джон Макартур, пастор Grace Community Church, Сан-Вэлли, Калифорния

«Если вам нужна ясная и простая формулировка доктрины Писания, то вы ее найдёте в этой книге. Кевину Деянгу удалось передать, что Библия говорит о Библии. Он сделал это в свойственной ему манере: со знанием дела, пасторской заботой, остроумием и точностью. Более того, он позволил Слову говорить самому за себя».

Кэтлин Нильсон, глава Women’s Initiatives, The Gospel Coalition

Кевин Деянг - Поверить Богу на слово

Минск : Позитив-центр, 2017. - 140 с.
ISBN 978-985-6983-97-2

Кевин Деянг - Поверить Богу на слово - Содержание

  • 1. Верить, чувствовать, делать

  • 2. Известное наверняка

  • 3. Божьего Слова достаточно

  • 4. Божье Слово понятно

  • 5. Божье Слово окончательно

  • 6. Божье Слово необходимо

  • 7. Нерушимая Библия Христа

  • 8. Держаться Писания

Приложение:

  • Тридцать хороших книг о Лучшей книге

  • Библейский указатель

Views 36
Rating
Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

