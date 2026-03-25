Деянг - Поверить Богу на слово

«Благодаря этой книге я укрепился в вере в Слово Божье, проникся большим желанием подчиняться ему и стал больше любить его. Поэтому я настоятельно рекомендую эту книгу и вам».

Дэвид Платт, старший пастор The Church at Brook Hills, Бирмингем, Алабама, автор книги Radical: Taking Back Your Faith from the American Dream

«Эта небольшая книга представляет собой доступное введение в библейское учение о Писании. Купите сразу несколько экземпляров этой книги и раздайте их пасторам, дьяконам, преподавателям воскресной школы и всем, кто хочет лучше понять, что такое Библия. Отчасти плохое наставление в церкви связано с невежеством. Благословенны те учителя и проповедники, которые, как и автор этой книги, сражаются с невежеством, излагая серьёзное богословие на понятном языке так, чтобы у слушателей и читателей не возникало отторжения».

Дональд Карсон, профессор-исследователь Нового Завета, Trinity Evangelical Divinity School

«Я молюсь о том, чтобы в ближайшие двадцать лет, если Господу будет угодно удовлетворить мою просьбу, мы увидели серьезный рост библейской грамотности. Чтобы это произошло, мы должны понять, что такое Писание и в какой мере мы можем на него опираться. Кевин Деянг помогает нам с этим в книге «Поверить Богу на Слово». Пусть благодаря этой маленькой книге люди лучше узнают Бога Библии и начнут Им больше дорожить».

Мэтт Чендлер, ведущий пастор The Village Church, Даллас, Техас; президент Acts 29 Church Planting Network

«В своей книге автор блестяще, лаконично и в то же время досконально исследует авторитет и достаточность Писания на основе того, что оно само говорит о себе. Кевин Деянг пишет ясно и со страстью, и это, вероятно, его самая лучшая и самая важная работа на данный момент».

Джон Макартур, пастор Grace Community Church, Сан-Вэлли, Калифорния

«Если вам нужна ясная и простая формулировка доктрины Писания, то вы ее найдёте в этой книге. Кевину Деянгу удалось передать, что Библия говорит о Библии. Он сделал это в свойственной ему манере: со знанием дела, пасторской заботой, остроумием и точностью. Более того, он позволил Слову говорить самому за себя».

Кэтлин Нильсон, глава Women’s Initiatives, The Gospel Coalition

Кевин Деянг - Поверить Богу на слово

Минск : Позитив-центр, 2017. - 140 с.

ISBN 978-985-6983-97-2

Кевин Деянг - Поверить Богу на слово - Содержание

1. Верить, чувствовать, делать

2. Известное наверняка

3. Божьего Слова достаточно

4. Божье Слово понятно

5. Божье Слово окончательно

6. Божье Слово необходимо

7. Нерушимая Библия Христа

8. Держаться Писания

Приложение: