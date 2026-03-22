Деяния Апостолов - Вера, изменяющая мир

Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Educational
Series Путешествие по книге (4 books)

Что побуждает людей так беззаветно жертвовать собой ради великой цели? Мотивы бывают разные. У многих есть простая общечеловеческая потребность - быть частью чего-то большего. Есть масса примеров того, как люди присоединялись к культам, политическим и националистическим группировкам, «священным» войнам и тому подобным экстремальным движениям просто потому, что сосредоточенность на себе не приносит счастья. Нам нужно участвовать в том, что непреходяще, что может изменить мир. Большинство проповедников «великих идей» заявляют, что могут восполнить эту потребность - и, возможно, в некоторой степени восполняют. Но ни одно «дело жизни» не может быть настолько непреходящим и истинно преображающим, как Божье Царство, которое зиждется на Его Сыне.

Путешествие по книге - Деяния Апостолов - Вера, изменяющая мир

Киев, «Путешествие по Библии», 2015

Серия "Путешествие по Книге"

Деяния Апостолов - Вера, изменяющая мир - Содержание

Введение

  • Занятие 1 Вера беспрецедентная

  • Занятие 2 Вера неугасимая

  • Занятие 3 Вера неудержимая

  • Занятие 4 Вера неудобная

  • Занятие 5 Вера нелицеприятная

  • Занятие 6 Вера непоколебимая

  • Занятие 7 Вера несокрушимая

  • Занятие 8 Вера, не знающая преград

Заключение

Примечания для ведущего

Added 22.03.2026
Author SamuelAKim
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

