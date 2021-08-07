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Дейли - Преодоление стресса в браке

Даг Дейли - Преодоление стресса в браке
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Во время церемонии бракосочетания жених и невеста в присутствии свидетелей дают обет верности и любви. Они повторяют заветные слова: «буду любить тебя и лелеять, буду с тобой в радости или в скорби, богатстве или бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас».
Для многих день свадьбы – самый счастливый день в жизни. но вот медовый месяц заканчивается, страсти утихают, и молодожены вдруг понимают, что одной влюбленности для создания семьи недостаточно, а выполнить данные обещания куда сложнее, чем казалось. Удивительно, что разумные люди, которые не станут покупать машину, вкладывать во что-то деньги или просто идти за продуктами, не продумав детали, вступают в брак, не представляя, как сделать его успешным. но ведь у бога уже есть план для супругов, желающих жить благочестиво. Следуя ему, муж и жена смогут укреплять свои отношения и этим свидетельствовать людям о любви Христа. отойдите на шаг от божьего плана – и результатом будут отчуждение и отдаление супругов. во многих семьях прослеживается следующая закономерность: нежелание следовать божьему плану приводит к напрасной трате времени и сил в погоне за счастьем, горькому разочарованию и, во многих случаях, к разводу. отвечая на нужды современной семьи, служение «Семейная жизнь» выпустило серию пособий для малых групп под названием «Домостроители». При желании вы можете пройти данный курс вдвоем с супругом, однако мы настоятельно советуем изучать его в группе с другими супружескими парами. вы увидите, что вопросы каждого раздела не только помогут вам сблизиться друг с другом, ежедневно и будут способствовать созиданию особой атмосферы тепла и взаимопонимания по мере обучения тому, как создать брак вашей мечты. Занятия в группе «Домостроители» могут стать одним из ярких воспоминаний вашей супружеской жизни

Даг Дейли - Преодоление стресса в браке

2001 - 133 с.

Даг Дейли - Преодоление стресса в браке - Содержание

  • Несколько слов о стрессе
  • Занятие 1 Преодоление стрессовых ситуаций
  • Занятие 2 Стресс как результат стремительного ритма жизни
  • Занятие 3 разумное отношение к работе
  • Занятие 4 Финансовые вопросы
  • Занятие 5 Стрессовые ситуации в семейных отношениях
  • Занятие 6 Стресс как результат различных испытаний
Заключение а что дальше?
  • Приложение А наши проблемы, ответы на них Бога
  • Приложение Б в помощь ведущему
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Rating 5.0 / 5
Added 07.08.2021
Author brat Vital
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