Книга «Честность... недостающий ключ к близости с Богом» (2024) Говарда Дейтона — это глубокое исследование духовного и практического значения порядочности в жизни современного христианина. Автор, опираясь на более чем 400 библейских стихов, доказывает, что абсолютная честность является фундаментальным требованием Бога и необходимым условием для подлинных отношений с Ним. Дейтон откровенно делится личной историей трансформации: от молодого предпринимателя, манипулирующего налогами и страховками, до лидера служения, осознавшего, что даже «малая» ложь воздвигает стену между человеком и Творцом.

В тексте подробно рассматриваются сферы жизни, где честность подвергается наибольшим испытаниям: бизнес, семья, церковь и государственные обязательства. Автор предлагает конкретные стратегии противостояния искушению нечестностью, которая в современном мире часто воспринимается как норма. Особое внимание уделяется радикальным шагам исправления ситуации — что делать, если вы уже поступили нечестно, как просить прощения и как восстановить доверие. Дейтон подчеркивает, что наши сегодняшние решения в вопросах правды имеют не только земные последствия (благословение или проклятие), но и определяют нашу вечную участь.

Издание от Compass Europe представляет собой не просто теоретический труд, а руководство к действию для тех, кто устал от двойных стандартов и ищет «золотой стандарт» истины. Книга помогает читателю развить чувствительность к вопросам совести в повседневных мелочах — от сдачи в магазине до рекламных обещаний. Говард Дейтон убедительно показывает, что жизнь в абсолютной честности приносит внутренний покой, радость и ту самую близость с Богом, которая остается недоступной для тех, кто пытается служить Ему, держа свой «кошелек над водой» и скрывая правду.

Говард Л. Дейтон — Честность

А.: Compass Europe, 2024. — 122 с.

Пер. с англ. О. Завьялова

ISBN 978-1-7348223-3-5

Говард Л. Дейтон — Честность - Содержание