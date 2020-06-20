Эта брошюра посвящена важнейшей теме – достоверности и истинности Библии. Началом послужила переписка с хорошим знакомым, который поинтересовался, действительно ли я верю в безошибочность Писания.

Вопрос этот чрезвычайно важен, потому что если Библия недостоверно излагает научные факты, например, из области геологии, физики и астрономии, как можно доверять ее авторитету в духовных вопросах и нравственных предписаниях? От нашего отношения к Библии будет зависеть, по каким нормам мы будем жить. Является ли она непогрешимым Словом Божьим или нет? Склоняемся ли мы смиренно перед словом Небесного Отца или перекручиваем стихи Писания для того, чтобы они совпадали с нашим собственным предвзятым мнением и желаниями? Мой друг, твоя точка зрения будет руководить твоими убеждениями, мыслями и поступками!

Рик Дейтон – Есть ли ошибки в Библии

Издательство Христианский научно-апологетического центр 2011. – 18 с.

Рик Дейтон – Есть ли ошибки в Библии - Содержание

Глава I . Есть ли ошибки в Библии?

Есть ли ошибки в Библии? Глава II. Убедительные доводы: взгляд на Божье творение в книге для ежедневного чтения «Присматриваясь к свидетельствам».

Рик Дейтон – Есть ли ошибки в Библии - О непогрешимости Писания

Вы также написали: «Мне интересно узнать, что Вы думаете о непогрешимости Писания и как бы Вы отреагировали, если бы Вам пришлось узнать/согласиться с тем, что в Библии есть некоторые противоречивые утверждения, которые несущественны для спасения или освящения».

На самом деле в Библии много «противоречивых утверждений», но большинство из них касаются вопросов, в которых воля человеческая конфликтует с волей Божьей. Когда дело касается противоречий внутри самой Библии, или противоречий между историей и Библии, или наукой и Библией, я предпочитаю доверять Богу и не торопиться с выводами. Когда-то давно мне попала в руки книга «Ни одной из болезней» С. Макмиллена, в которой перечислено множество «противоречий» между медициной и Библией. На деле же оказалось, что Божье Слово опережало медицинские «знания» древних египтян на 3000 лет. Я порекомендовал эту книгу Сергею Головину, теперь ее можно приобрести в Христианском научно-апологетическом центре на русском языке. Еще две хорошие книги – «Мнимые противоречия Библии» Джона В. Хэйли (John W. Haley, Alleged Discrepancies of the Bible) и «Основы христианской веры» Флойда Гамильтона (Floyd Hamilton, The Basis of Christian Faith). Не знаю, есть ли они до сих пор в продаже, но еще одну книгу Вы точно сможете найти, а возможно, Вы ее уже получили в подарок – «Присматриваясь к свидетельствам» (Richard and Tina Kleiss, A Closer Look at the Evidence). Замечательная книга! Апостол Павел хвалил фессалоникийских верующих за то, что они слушали и принимали слово Божие: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие,– каково оно есть по истине, – которое и действует в вас, верующих» (1 Послание к Фессалоникийцам 2:13). Подобную оценку вместе со словами «Хорошо, добрый и верный раб» хочу услышать и я, когда предстану пред судом Христовым.