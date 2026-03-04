Дейтон - Супружество и финансы
Книга «Супружество и финансы: Божий замысел» (2010) Говарда Дейтона представляет собой практическое руководство для малых групп, направленное на интеграцию библейских принципов в финансовую жизнь семьи. Автор утверждает, что деньги в браке не должны быть причиной раздоров, а призваны служить «клеем», соединяющим супругов. Программа обучения рассчитана на 9 недель и охватывает темы от построения общения до управления долгами и планирования бюджета, основываясь на том, что в Библии содержится более 2350 стихов о деньгах и имуществе.
Центральная идея курса заключается в концепции «стать одним целым» во всех сферах, включая финансовую. Дейтон подчеркивает, что брак — это священный завет, требующий полного посвящения и «заваривания аварийных люков» (отказа от мысли о разводе при возникновении трудностей). Автор делится личным опытом преодоления конфликтов, показывая, как различия в темпераментах супругов могут не огорчать, а обогащать союз, если использовать Божий подход к управлению ресурсами. Книга предлагает не просто теоретические знания, но и конкретные практические задания: составление финансового отчета, проведение «финансовых свиданий» и разработку плана расходов.
Особое внимание уделяется духовной составляющей: финансовое здоровье семьи рассматривается как результат послушания Богу и доверия Его Слову. Программа помогает парам выйти из кризиса, избавиться от долгов и научиться щедрости, трансформируя их отношения из состояния независимости в созидательную взаимозависимость. Это пособие для тех, кто хочет построить крепкий дом на незыблемом основании вечных истин, где финансовое единство становится отражением любви Христа к Церкви.
Говард Дейтон — Супружество и финансы
Оригинальное название: Money and Marriage God's Way
Пер. с англ. И. Деркач, А. Мусиенко. — 150 с.
ISBN 978-966-2665-41-3
Говард Дейтон — Супружество и финансы - Содержание
Неделя 1: Введение. Основы библейского управления финансами.
Неделя 2: Построение здорового брака. Роль денег в отношениях.
Неделя 3: Общение в семье. Как обсуждать финансы без ссор.
Неделя 4: Любовь и верность. Признание Бога владельцем всего имущества.
Неделя 5: Даяния и сбережения. Принципы щедрости и накопления.
Неделя 6: Долги. Путь к финансовой свободе и избавлению от кредитов.
Неделя 7: Доходы и расходы. Составление и ведение семейного бюджета.
Неделя 8: Разрешение конфликтов. Постановка совместных жизненных целей.
Неделя 9: Житейские бури. Как сохранить верность завету до конца пути.
Дополнение: Познать Бога. Молитвенный журнал и духовное основание.
