Дэйви - Послание к Титу - Экспозиционный комментарий Нового Завета

В течение двадцати одного года, в Золотой век Римской империи (98-180 гг. н.э.), Марк Аврелий был императором. Христианство было объявлено вне закона и кровь верующих лилась повсюду. Последователей Иисуса Христа арестовывали, пытали и убивали. Нет слов, чтобы описать страдания, которые причинялись верующим, чтобы они «сознались» в страшных злодеяниях: убийствах, инцесте и каннибализме.

В 177 году н.э. на территории империи на юге Франции существовала христианская община. Дьякон церкви в Вене, по имени Санкт, предстал перед судом, как последователь «преступного» христианства. Его жизнь зависела от того, что он ответит римскому наместнику. Согласно древнему церковному историку Евсевию, который записал события судебного процесса, Санкт решил оставаться верным Христу, несмотря ни на что.

Когда стало ясно, что он не отречется, его приговорили к публичной казни в амфитеатре. Его тело обложили металлическими пластинами — так, что он уже не был похож на человека. И все же он не сдавался. На каждый вопрос он отвечал только одно: «Я христианин». На протяжении всей пытки Санкт оставался непреклонным, а его ответ — неизменным. Толпа зрителей поняла, что его не сломить. Им надоело слушать его слова о верности Христу и ему перерезали горло.

Санкт считал, что его идентичность — его звание, гражданство и социальный статус — связана с Иисусом Христом. Заявление «Я христианин» затмевало для него все остальное. Однако это звание было не просто титулом, но образом мышления, новым образом жизни?

СОХРАНЕНИЕ ЗВАНИЯ

Сегодня, как никогда, церкви требуется ответить на вопросы: «Что значит быть христианином?» «Как христиане должны жить и поступать?» В современном мире значение слова «христианин» стало настолько широким, что его применяют без разбора. Сегодня на звание христианина претендуют даже те, кому Христос безразличен.

Можно причислять себя к Его имени и при этом отвергать:

божественность Христа;

непорочное зачатие Христа;

грядущий суд Христов;

грядущее царство, царем которого является Христос;

рай для верующих в Христа;

ад для неверующих в Христа.

Сегодня можно быть служителем церкви и отрицать необходимость Его искупительной смерти на кресте. Более того, все больше людей, называющих себя христианами, считают, что спасение не обязательно связано с крестом Христовым. Сегодня можно быть христианином и считать, что Евангелие слишком ограничивает, а Библия — слишком нетолерантна.

Дэйви С. - Послание к Титу - Экспозиционный комментарий Нового Завета

Экклезия, 2025. — 448 с.

ISBN: 978-5-7454-1955-3

Дэйви С. — Послание к Титу : Экспозиционный комментарий Нового Завета - Содержание