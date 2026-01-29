Ди - Афористические начала

Это произведение является одной из самых значимых работ Джона Ди и сопоставимо по загадочности и глубине мысли лишь с известной многим «Иероглифической монадой». «Афористические начала» являются работой в какой-то степени основополагающей для «Иероглифической монады», готовящей к ее пониманию, и эта таинственная связь двух произведений, возможно, приоткроется читателю на страницах нашего издания. «Афористические начала» не является алхимическим трактатом и включает в себя афоризмы, касающиеся многих тем, которыми интересовался широко эрудированный Джон Ди, и наиболее важной и объемной в них является астрономическая и астрологическая составляющая.

Было ясно с самого начала, что без академического исследователя астрологии перевод не сможет быть в полной мере завершен. Александр Юрьевич Саплин, автор «Астрологического словаря» с начала 2019 года стал активно участвовать в подготовке издания и внес существенный вклад в завершение этого многолетнего труда. Под внимательным руководством Александра Юрьевича были осуществлены подбор иллюстраций и оформление издания, но главным образом была проведена масштабная переводческая и комментаторская работа. Кульминацией этого совместного исследования стала общая статья исследователей-переводчиков.

Ди Джон - Афористические начала

Пер. с лат., коммент, и вступ. статья Ю. Ф. Родиченкова, А. Ю. Саплина; предисл. Б. К Двинянинова; послесл. С. В. Пахомова; науч. ред. А А Шимбалева.

СПб.: Издательство РХГА, 2021. — 240 с.: ил.

(Серия Librarium Aureum. Opus Majus).

ISBN 978-5-9906888-2-7

Ди Джон - Афористические начала - Содержание

Предисловие издателя (Б. К Двинянинов)

Новая астрология Джона Ди (Ю. Ф. Родиченков, А. Ю. Саплин) «Работа номер двенадцать» Под знаком «Иероглифической монады» Наука, магия, познание Реформа астрологии Астрономия в «Афористических началах»

Афористические начала (латинский текст)

Афористические начала (перевод)

Приложения

Предисловие Джона Ди к книге Джона Филда «Эфемериды на 1557 год»

Доктор Джон Ди Чарльзу Джекману и Артуру Петту

Памятная записка лорда Берли, касающаяся мнения доктора Джона Ди о реформировании календаря

Джон Ди и развитие науки в XVI веке (С. В. Пахомов)

Словарь

Библиография