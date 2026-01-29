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Ди - Афористические начала

Ди - Афористические начала
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft
Series Librarium Aureum. Opus Minus (19 books)

Это произведение является одной из самых значимых работ Джона Ди и сопоставимо по загадочности и глубине мысли лишь с известной многим «Иероглифической монадой». «Афористические начала» являются работой в какой-то степени основополагающей для «Иероглифической монады», готовящей к ее пониманию, и эта таинственная связь двух произведений, возможно, приоткроется читателю на страницах нашего издания. «Афористические начала» не является алхимическим трактатом и включает в себя афоризмы, касающиеся многих тем, которыми интересовался широко эрудированный Джон Ди, и наиболее важной и объемной в них является астрономическая и астрологическая составляющая.

Было ясно с самого начала, что без академического исследователя астрологии перевод не сможет быть в полной мере завершен. Александр Юрьевич Саплин, автор «Астрологического словаря» с начала 2019 года стал активно участвовать в подготовке издания и внес существенный вклад в завершение этого многолетнего труда. Под внимательным руководством Александра Юрьевича были осуществлены подбор иллюстраций и оформление издания, но главным образом была проведена масштабная переводческая и комментаторская работа. Кульминацией этого совместного исследования стала общая статья исследователей-переводчиков.

Ди Джон - Афористические начала

Пер. с лат., коммент, и вступ. статья Ю. Ф. Родиченкова, А. Ю. Саплина; предисл. Б. К Двинянинова; послесл. С. В. Пахомова; науч. ред. А А Шимбалева.

СПб.: Издательство РХГА, 2021. — 240 с.: ил.

(Серия Librarium Aureum. Opus Majus).

ISBN 978-5-9906888-2-7

Ди Джон - Афористические начала - Содержание

  • Предисловие издателя (Б. К Двинянинов)

  • Новая астрология Джона Ди (Ю. Ф. Родиченков, А. Ю. Саплин)

    • «Работа номер двенадцать»

    • Под знаком «Иероглифической монады»

    • Наука, магия, познание

    • Реформа астрологии

    • Астрономия в «Афористических началах»

  • Афористические начала (латинский текст)

  • Афористические начала (перевод)

Приложения

  • Предисловие Джона Ди к книге Джона Филда «Эфемериды на 1557 год»

  • Доктор Джон Ди Чарльзу Джекману и Артуру Петту

  • Памятная записка лорда Берли, касающаяся мнения доктора Джона Ди о реформировании календаря

  • Джон Ди и развитие науки в XVI веке (С. В. Пахомов)

  • Словарь

Библиография

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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