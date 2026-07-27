Дончев-Глогов - Бытие и учение богомилов
Книга представляет русскому читателю необычную реконструкцию богомильского мировоззрения, в которой средневековое религиозное движение истолковывается прежде всего как учение о противоборстве Силы Творения и Силы Разрушения, а также как программа общественного переустройства на началах равенства, братства, общего труда и отказа от частной собственности. Космогоническое повествование здесь непосредственно связано с антропологией и социальной этикой: устройство Вселенной должно стать образцом устройства человеческой общины, а человек призван продолжить созидательное дело первоначальной творческой силы.
Настоящее издание впервые предлагает сочинение А. И. Дончева-Глогова на русском языке, соединяя материалы болгарских изданий 1935 и 1943 годов и дополняя основной текст издательскими предисловиями, переводческими примечаниями и специальными приложениями. Вместе с тем книга требует критического чтения: сведения о средневековом происхождении изложенного учения восходят к двум утраченным рукописям, содержание которых автор, по его собственному свидетельству, восстанавливал по воспоминаниям детства, поэтому труд ценен не только и не столько как непосредственный источник по историческому богомильству, сколько как яркий памятник его поздней болгарской религиозно-философской и эзотерической рецепции.
Дончев-Глогов Антон Илиев – Бытие и учение богомилов – Книга вековечности богомилия первейшего средь мудрецов Болгарии и всего мира
Пер. с болгарского Свабуно, страж в. о. «Повѣдь». – «Касталия», 2026. – 236 с.
ISBN 978-5-908110-70-9
Дончев-Глогов Антон Илиев – Бытие и учение богомилов – Содержание
От издателей
Отзыв представителя власти
Отзывы учёных
Предисловия
К изданию 1935 года
К изданию 1943 года
Бытописание богомильства
Часть I. Мировоззрение. Сотворение мира
Начало и завершение первой части мирового созидания
Земля во Вселенной и начало созидания на Земле
Создание полной жизни-в-движении на Земле: рыб в воде, первого пола — женщины и её противоположности — мужчины
Начало рода человеческого на Земле в виде мужчины и женщины, да в виде матери и дитяти
Первая человеческая вера в бессмертие и первые его же земные идолы
Сотворение племён и народов, господ и рабов, и появление всечеловеческого вдохновителя Богомила, величайшего учителя людей земных
Часть II. Учение. Заповеди
Учение о месяцеслове, рабочих днях, праздниках, мёртвых днях и о храмах
О новорождённых, о мертвецах, да про создание семьи и про общину
О жизни человека в общине
О вселенской людской общинии
О человеке самом в совершенстве и несовершенстве его
О человеческих божествах и лжебожествах, да о последнем совершенном мире людском
Приложения
Богомильство и гностицизм
От общинии к Белому Братству
Ещё раз о месяцеслове
О булгарских божествах
Богомильский «путь балтов»
Особое приложение
Отречённое чтение
Вместо послесловия
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