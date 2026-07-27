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Дончев-Глогов - Бытие и учение богомилов

Дончев-Глогов - Бытие и учение богомилов
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Paganism, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah, Эзотеризм

Книга представляет русскому читателю необычную реконструкцию богомильского мировоззрения, в которой средневековое религиозное движение истолковывается прежде всего как учение о противоборстве Силы Творения и Силы Разрушения, а также как программа общественного переустройства на началах равенства, братства, общего труда и отказа от частной собственности. Космогоническое повествование здесь непосредственно связано с антропологией и социальной этикой: устройство Вселенной должно стать образцом устройства человеческой общины, а человек призван продолжить созидательное дело первоначальной творческой силы.

Настоящее издание впервые предлагает сочинение А. И. Дончева-Глогова на русском языке, соединяя материалы болгарских изданий 1935 и 1943 годов и дополняя основной текст издательскими предисловиями, переводческими примечаниями и специальными приложениями. Вместе с тем книга требует критического чтения: сведения о средневековом происхождении изложенного учения восходят к двум утраченным рукописям, содержание которых автор, по его собственному свидетельству, восстанавливал по воспоминаниям детства, поэтому труд ценен не только и не столько как непосредственный источник по историческому богомильству, сколько как яркий памятник его поздней болгарской религиозно-философской и эзотерической рецепции.

Дончев-Глогов Антон Илиев – Бытие и учение богомилов – Книга вековечности богомилия первейшего средь мудрецов Болгарии и всего мира

Пер. с болгарского Свабуно, страж в. о. «Повѣдь». – «Касталия», 2026. – 236 с.
ISBN 978-5-908110-70-9

Дончев-Глогов Антон Илиев – Бытие и учение богомилов – Содержание

  1. От издателей

  2. Отзыв представителя власти

  3. Отзывы учёных

  4. Предисловия

    • К изданию 1935 года

    • К изданию 1943 года

    • Бытописание богомильства

  5. Часть I. Мировоззрение. Сотворение мира

    1. Начало и завершение первой части мирового созидания

    2. Земля во Вселенной и начало созидания на Земле

    3. Создание полной жизни-в-движении на Земле: рыб в воде, первого пола — женщины и её противоположности — мужчины

    4. Начало рода человеческого на Земле в виде мужчины и женщины, да в виде матери и дитяти

    5. Первая человеческая вера в бессмертие и первые его же земные идолы

    6. Сотворение племён и народов, господ и рабов, и появление всечеловеческого вдохновителя Богомила, величайшего учителя людей земных

  6. Часть II. Учение. Заповеди

    1. Учение о месяцеслове, рабочих днях, праздниках, мёртвых днях и о храмах

    2. О новорождённых, о мертвецах, да про создание семьи и про общину

    3. О жизни человека в общине

    4. О вселенской людской общинии

    5. О человеке самом в совершенстве и несовершенстве его

    6. О человеческих божествах и лжебожествах, да о последнем совершенном мире людском

  7. Приложения

    • Богомильство и гностицизм

    • От общинии к Белому Братству

    • Ещё раз о месяцеслове

    • О булгарских божествах

    • Богомильский «путь балтов»

  8. Особое приложение

    • Отречённое чтение

  9. Вместо послесловия

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Added 27.07.2026
Author brat Vadim
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