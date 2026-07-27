Дончев-Глогов - Бытие и учение богомилов

Книга представляет русскому читателю необычную реконструкцию богомильского мировоззрения, в которой средневековое религиозное движение истолковывается прежде всего как учение о противоборстве Силы Творения и Силы Разрушения, а также как программа общественного переустройства на началах равенства, братства, общего труда и отказа от частной собственности. Космогоническое повествование здесь непосредственно связано с антропологией и социальной этикой: устройство Вселенной должно стать образцом устройства человеческой общины, а человек призван продолжить созидательное дело первоначальной творческой силы.

Настоящее издание впервые предлагает сочинение А. И. Дончева-Глогова на русском языке, соединяя материалы болгарских изданий 1935 и 1943 годов и дополняя основной текст издательскими предисловиями, переводческими примечаниями и специальными приложениями. Вместе с тем книга требует критического чтения: сведения о средневековом происхождении изложенного учения восходят к двум утраченным рукописям, содержание которых автор, по его собственному свидетельству, восстанавливал по воспоминаниям детства, поэтому труд ценен не только и не столько как непосредственный источник по историческому богомильству, сколько как яркий памятник его поздней болгарской религиозно-философской и эзотерической рецепции.

Дончев-Глогов Антон Илиев – Бытие и учение богомилов – Книга вековечности богомилия первейшего средь мудрецов Болгарии и всего мира

Пер. с болгарского Свабуно, страж в. о. «Повѣдь». – «Касталия», 2026. – 236 с.

ISBN 978-5-908110-70-9

Дончев-Глогов Антон Илиев – Бытие и учение богомилов – Содержание