Брестин Ди - Мы — сестры

В детстве я часто наблюдала за мамой и ее подругами. Они обнимались, о чем-то секретничали и смеялись, иногда даже до слез. Иными были отношения отца с его приятелями. Они обменивались шутками, обсуждали политические вопросы, но не доверяли друг другу свои сердечные тайны, не искали друг в друге утешения, не объединялись. Они выражали чувства по поводу радостей и побед друг друга, но не делились горем и печалями. Сегодня в полной мере я ощущаю радость от сознания того, что принадлежу к той половине человечества, которая созидает отношения. Огромное количество теплых писем, пришедших после выхода книги «Женская дружба», убеждает меня в том, что их авторы разделяют мою точку зрения. Эти письма снова и снова подтверждают, что женщины ищут сестринских отношений. Даже светская культура не может не изумляться явлению женской дружбы, широко экранизируя трогательные классические истории, такие как «Энн из «Зеленых крыш»» и «Маленькие женщины». Мы сравниваем свою жизнь с этими историями, наши сердца словно бьются в унисон с сердцами главных героинь. Моя дочь Салли рассказывала, что в общежитии Тейлорского университета (Taylor University) прекрасная половина устраивала «тематические» ночи, всем женским этажом просматривая фильм «Энн из «Зеленых крыш». «На полу, во фланелевых пижамах, поедая горы попкорна, мы смеялись, плакали и обнимались, счастливые от того, что мы — юные девушки и родственные души!» Еще бы! Я прекрасно помню дни, проведенные в колледже! Свои студенческие годы я провела с Хизер, Либби, Нэнси и Кэти в университете Нортуэстерн (Northwestern University). Между нами царила атмосфера доверия. Мы поддерживали друг друга, когда нас бросали парни, когда мы тряслись перед выпускными экзаменами и когда все переживали убийство президента Кеннеди. Делали друг дружке прически, менялись одеждой. Как-то весной мы даже худели вместе. Помню, повесили огромную таблицу в ванной комнате, где отмечали свой вес и радовались каждому сброшенному килограмму!

Ди Брестин - Мы — сестры

Издатель: Издательство Христианского Библейского Братства святого апостола Павла 2009 год. 198 стр.

ISBN: 966-7698-20-3

Ди Брестин - Мы — сестры Оглавление