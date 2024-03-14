В отличие от других моих импровизированных молитв и страстных воззваний к Богу, эта молитва использовалась больше всего.

Моя утренняя и вечерняя молитва (о мудрости):

Во имя Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа. Аминь.

Всемогущий, вечный, истинный и живой Боже, в помощь мою вонми; Господь господ, Царь царей, Иегова Саваоф, помощи ми потщися; Слава Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу; как было в начале, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Правильно мудрствовать и рассуждать научи меня, - о, всех вещей Творец! - ибо мудрость твоя - вот всё, чего желаю. Вложи слово твоё в уста мои, - о, всех вещей Творец! - и мудрость твою в сердце моё насади.

Господи Иисусе Христе, иже еси мудрость истинная, вечная и всемогущая Отца твоего, смиреннейше молю твоё Божественное Величество соблаговолить послать мне в помощь какого-нибудь благочестивого мудреца или опытного философа для лучшего уразумения и исполнения того, что послужит к приумножению твоей похвалы и славы. А если на земле сейчас не живёт такой смертный, который подошёл бы для этого дела, или который по твоему провидению от вечности был предназначен для оказания мне такой услуги, тогда я смиреннейше, горячо и решительно прошу у твоего Божественного Величества, соблаговолить послать мне с неба добрых твоих духовных служителей, ангелов, а именно: Михаила, Гавриила, Рафаила и Уриила; и, если будет тебе угодно, <пошли> любых других верных тебе ангелов, которые меня сполна и совершенно научат и наставят в истинном и точном познании и разумении твоих тайн и великих дел, касающихся всех твоих творений, свойств их природ и наилучших употреблений, знание которых нам, смертным, необходимо; к хвале, чести и славе твоего имени; и к надёжному утешению моему и (через меня) многих твоих верных; а врагам твоим к смущению и истреблению. Аминь.

Да сделает так Иегова Саваоф, да сделает так Адонай, да сделает так Элоим. О блаженная и преблагословенная всемогущая Троица, удовлетвори мне (Джону Ди) прошение сие таким образом, как тебе будет угодно. Аминь.

С 1579 года, примерно таким образом (а в 1569 другим, особым образом, иногда о Рафаиле, иногда о Михаиле), на латыни или на английском, я сподобился воссылать к Богу просьбы.

Да явит на мне Бог дивную милость свою. Аминь.

Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том I. Книги тайн

Пер. с англ. Харуна И. В. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2016. — 344 с.

ISBN 978-5-9907322-7-8 (т. 1)

ISBN 978-5-9907322-6-1

Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том 1 – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

ПРЕДИСЛОВИЕ АШМОЛА

ПЕРВАЯ КНИГА ТАЙН: ВВОДНАЯ

ВВЕДЕНИЕ

ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ

ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ

ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ

ДЕЯНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

ДЕЯНИЕ ПЯТОЕ

ДЕЯНИЕ ШЕСТОЕ

ВТОРАЯ КНИГА ТАЙН: ПЕЧАТЬ БОГА .. .

ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ

ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ

ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ

ТРЕТЬЯ КНИГА ТАЙН

ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ

ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ

ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ

ЧЕТВЁРТАЯ КНИГА ТАЙН: ГЕПТАРХИЯ

ВВЕДЕНИЕ АШМОЛА

ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ

ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ

ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ

ДЕЯНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

ДЕЯНИЕ ПЯТОЕ

ДЕЯНИЕ ШЕСТОЕ

ДЕЯНИЕ СЕДЬМОЕ

ДЕЯНИЕ ВОСЬМОЕ

ПЯТАЯ КНИГА ТАЙН

ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ

ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ

ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ

ДЕЯНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

ДЕЯНИЕ ПЯТОЕ

ДЕЯНИЕ ШЕСТОЕ

ДЕЯНИЕ СЕДЬМОЕ

ДЕЯНИЕ ВОСЬМОЕ

ДЕЯНИЕ ДЕВЯТОЕ

ДЕЯНИЕ ДЕСЯТОЕ

ДЕЯНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ:

ДЕЯНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

ДЕЯНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

ДЕЯНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ:

ДЕЯНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

ДЕЯНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

ДЕЯНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

ДЕЯНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЯТОЙ КНИГЕ ТАЙН..

ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ

ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ

ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ

ДЕЯНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

ДЕЯНИЕ ПЯТОЕ

ДЕЯНИЕ ШЕСТОЕ

ДЕЯНИЕ СЕДЬМОЕ

ДЕЯНИЕ ВОСЬМОЕ

ДЕЯНИЕ ДЕВЯТОЕ

ДЕЯНИЕ ДЕСЯТОЕ

Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том II. Колдовские дневники

Пер. с англ. Харуна И. В. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2016. — 376 с.

ISBN 978-5-9907322-8-5 (т. 2)

ISBN 978-5-9907322-6-1

Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том II – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

ЧАСТЬ 1. ШЕСТАЯ И СВЯТАЯ КНИГА ТАЙН

Неожиданное явление Мадини - одного из ангелов Гептархии

После ужина

Явление другого ангела Гептархии - Мурифри

Мурифри объясняет изготовление ламины для избавления от одержимости

Плохие новости для Келли, упрёки духов в его адрес. .

Явление Михаила

Явление Гальвы, её аллегорическое путешествие и обещание руководить написанием книги Логаа

Аллегорическое пророческое видение с участием Гальвы и других духов

Вступительная речь Гальвы

Первый лист книги Логаа. Подозрение Келли в лукавстве Гальвы

Явление Гальвы в мужском облике

Явление духа Юбанладейса

Беседа с Гальвой о написании книги

Явление Гавриила и его молитва

Молитва Гавриила - разъяснения

Пророчество Ила о великом бедствии

Явление матери Мадини и её обещание самостоятельно написать книгу

Разные вопросы к духу Мадини

Изгнание злых духов из Эдварда Келли

Вашего высочества верный подданный Иоанн Ди

ЧАСТЬ 2. ПЕРВАЯ КНИГА СТРАНСТВИЙ ИЗ АНГЛИЙСКОГО МОРТЛЕЙКА ДО ПОЛЬСКОГО КРАКОВА

Из Мортлейка в Квинборо

Короткий сеанс: явление архангела Михаила

Явление духа Юбанладейса и апокалиптическое пророчество

Разные видения и явления духов

Нравоучение от архангела Гавриила

Явление Ила и его слуг

Явление Афлафбена - ангела-хранителя Ди

Аллегорическое видение

Аллегорическое видение. Подозрение в обмане

Аллегорический рассказ какого-то духа

Явление духа-обманщика

Явление того же духа-обманщика

Продолжение беседы с духом-обманщиком

Изгнание Михаилом духа-обманщика

Явление новых духов

Явление Уриила

Уриил толкует места из Апокалипсиса

Явление духа Нальвага

Явление Нальвага. Угрожающее видение. Явление Мадими

Короткое явление Мадими

Беседа с Мадими, разные вопросы

Беседа с Мадими об Альберте Ласком

ЧАСТЬ 3. ТАЙНЫЙ СУББОТНИЙ МЕСЯЦ ..

Явление Нальвага и его откровение о божественной Таблице

Явление Нальвага и его вступительная речь

Вторжение злого духа-обманщика

Получение заклинания первого Вызова

Продолжение получения первого Вызова

Окончательное получение первого Вызова

О способах видения; вмешательство злого духа

Предупреждение

Уточнение первого Вызова

Сомнения и нежелание Эдварда Келли продолжать .

Разговор с Келли и его отказ продолжать

Вопросы Келли к духам, чтобы убедиться в их истинности

Получение третьего заклинания

Получение второго заклинания

Аллегорическое видение

Получение четвёртого заклинания

Аллегорическое видение

ЧАСТЬ 4. НАЧАЛО ТАЙНОЙ КНИГИ (КРАКОВСКОЙ, СУББОТНЕЙ)

Аллегорический рассказ Гавриила

Получение заклинаний

Явление зелёного духа и его аллегорический рассказЗЗб

Ангельская иерархия управителей Земли

Продолжение изложения ангельской иерархии

Том II. Колдовские дневники

Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том III. Книга Еноха

Пер. с англ. Харуна И. В. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2017. — 368 с.

ISBN 978-5-9907322-9-2 (т. 3)

ISBN 978-5-9907322-6-1

Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том III – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

О ТАИНСТВЕННОМ СЕМИНАЧАЛИИ

Глава 1. О заглавии и общем содержании этой книги; некоторые необходимые свидетельства

Глава 2. О Джоне Ди, его главном и особом интересе, касающемся практики Семиначальной Доктрины. .

Глава 3. Некоторые напоминания о мебели и обстоятельствах, необходимых при Семиначальной Практике

Глава 4. Некоторые замечания относительно форм и облачений, в которых являлись семиначальные цари, князья и служители, и о некоторых их действиях и жестах при их появлении и т. д. [Царь, князь и служители Луны] [Царь, князь и служители Солнца] [Царь, князь и служители Марса] [Царь, князь и служители Юпитера] [Царь, князь и служители Меркурия] [Царь, князь и служители Сатурна] [Царь, князь и служители Венеры]

Глава 5. Молитва к Богу на каждый день, трижды произносимая

Глава 6. Вызывания добрых ангелов Семиначалия. . Общее и обычное Вступление и Заключение, относящееся к приглашению семисеминачальных царей Общее и обычное Вступление и Заключение, относящееся к приглашению семи семиначальных князей

Глава 7. Некоторое перечисление и обсуждение конкретных служб, слов и дел семи семиначальных царей и князей, для использования в их конкретные дни [Службы царя и князя Солнца] [Службы царя и князя Луны] [Службы царя и князя Марса] [Службы царя и князя Меркурия] [Службы царя и князя Юпитера] [Службы царя и князя Венеры] [Службы царя и князя Сатурна] Скрижаль -и добрых ангелов



48 АНГЕЛЬСКИХ КЛЮЧЕЙ

КНИГА ЗНАНИЯ, СОДЕЙСВТИЯ И ПОБЕДЫ

Предисловие

Начало

ВЫЗЫВАНИЯ ДОБРЫХ АНГЕЛОВ СКРИЖАЛИ

Глава 1. Основное моление к Богу и заклятие о получении искреннего служения добрых ангелов..

Глава 2. Старцы Апокалипсиса и их заклинания .. Имена двадцати четырех Старцев Апокалипсиса .... Приветствие шести восточных Старцев Приветствие шести южных Старцев Приветствие шести западных Старцев Приветствие шести северных Старцев

Глава 3 Приветствие четырех восточных добрых ангелов, искусных и могущественных в медицине Приветствие четырех южных добрых ангелов, искусных и могущественных в медицине Приветствие четырех западных добрых ангелов, искусных и могущественных в медицине Приветствие четырех северных добрых ангелов искусных и могущественных в медицине

Глава 4 Приветствие четырех восточных добрых ангелов, сведущих и могущественных в металлах и камнях .. Приветствие четырех южных добрых ангелов, сведущих и могущественных в металлах и камнях Приветствие четырех западных добрых ангелов, сведущих и могущественных в металлах и камнях .. Приветствие четырех северных добрых ангелов, сведущих и могущественных в металлах и камнях ..

Глава 5 Приветствие четырех восточных добрых ангелов, сведущих и могущественных в преобразовании Приветствие четырех южных добрых ангелов, сведущих и могущественных в преобразовании Приветствие четырех западных добрых ангелов, сведущих и могущественных в преобразовании Приветствие четырех северных добрых ангелов, сведущих и могущественных в преобразовании

Глава 6 Приветствие четырех восточных добрых ангелов, каждый из которых знает всех тварей, живущих в одной стихии, и их употребление Приветствие четырех южных добрых ангелов, каждый из которых знает всех тварей, живущих в одной стихии, и их предназначение Приветствие четырех западных добрых ангелов, каждый из которых знает всех тварей, живущих в одной стихии, и их предназначение Приветствие четырех северных добрых ангелов, каждый из которых знает всех тварей, живущих в одной стихии, и их предназначение

Глава 7 Приветствие четырех восточных добрых ангелов, которые сведущи и могущественны в природных смесях Приветствие четырех южных добрых ангелов, которые сведущи и могущественны в природных смесях Приветствие четырех западных добрых ангелов, которые сведущи и могущественны в природных смесях Приветствие четырех северных добрых ангелов, которые сведущи и могущественны в природных смесях

Глава 8 Приветствие четырех восточных добрых ангелов, могущественных в пространственных перемещениях. Приветствие четырех южных добрых ангелов, могущественных в пространственных перемещениях. Приветствие четырех западных добрых ангелов, могущественных в пространственных перемещениях. Приветствие четырех северных добрых ангелов, могущественных в пространственных перемещениях.

Глава 9 Приветствие четырех восточных добрых ангелов, сведущих и могущественных в механических искусствах Приветствие четырех южных добрых ангелов, сведущих и могущественных в механических искусствах Приветствие четырех западных добрых ангелов, сведущих и могущественных в механических искусствах Приветствие четырех северных добрых ангелов, сведущих и могущественных в механических искусствах

Глава 10 Приветствие четырех восточных добрых ангелов, искусных и могущественных в выведывании секретов человеческих Приветствие четырех южных добрых ангелов, искусных и могущественных в выведывании секретов человеческих Приветствие четырех западных добрых ангелов, искусных и могущественных в выведывании секретов человеческих Приветствие четырех северных добрых ангелов, искусных и могущественных в выведывании секретов человеческих



КНИГА РЕЧЕЙ БОГА