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Ди Джон - Дневники Джона Ди - 4 тома

Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том I. Книги тайн
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft
В отличие от других моих импровизированных молитв и страстных воззваний к Богу, эта молитва использовалась больше всего.
Моя утренняя и вечерняя молитва (о мудрости):
Во имя Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа. Аминь.
Всемогущий, вечный, истинный и живой Боже, в помощь мою вонми; Господь господ, Царь царей, Иегова Саваоф, помощи ми потщися; Слава Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу; как было в начале, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Правильно мудрствовать и рассуждать научи меня, - о, всех вещей Творец! - ибо мудрость твоя - вот всё, чего желаю. Вложи слово твоё в уста мои, - о, всех вещей Творец! - и мудрость твою в сердце моё насади.
Господи Иисусе Христе, иже еси мудрость истинная, вечная и всемогущая Отца твоего, смиреннейше молю твоё Божественное Величество соблаговолить послать мне в помощь какого-нибудь благочестивого мудреца или опытного философа для лучшего уразумения и исполнения того, что послужит к приумножению твоей похвалы и славы. А если на земле сейчас не живёт такой смертный, который подошёл бы для этого дела, или который по твоему провидению от вечности был предназначен для оказания мне такой услуги, тогда я смиреннейше, горячо и решительно прошу у твоего Божественного Величества, соблаговолить послать мне с неба добрых твоих духовных служителей, ангелов, а именно: Михаила, Гавриила, Рафаила и Уриила; и, если будет тебе угодно, <пошли> любых других верных тебе ангелов, которые меня сполна и совершенно научат и наставят в истинном и точном познании и разумении твоих тайн и великих дел, касающихся всех твоих творений, свойств их природ и наилучших употреблений, знание которых нам, смертным, необходимо; к хвале, чести и славе твоего имени; и к надёжному утешению моему и (через меня) многих твоих верных; а врагам твоим к смущению и истреблению. Аминь.
Да сделает так Иегова Саваоф, да сделает так Адонай, да сделает так Элоим. О блаженная и преблагословенная всемогущая Троица, удовлетвори мне (Джону Ди) прошение сие таким образом, как тебе будет угодно. Аминь.
С 1579 года, примерно таким образом (а в 1569 другим, особым образом, иногда о Рафаиле, иногда о Михаиле), на латыни или на английском, я сподобился воссылать к Богу просьбы.
Да явит на мне Бог дивную милость свою. Аминь.

Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том I. Книги тайн

Пер. с англ. Харуна И. В. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2016. — 344 с.
ISBN 978-5-9907322-7-8 (т. 1)
ISBN 978-5-9907322-6-1

Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том 1 – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
ПРЕДИСЛОВИЕ АШМОЛА
ПЕРВАЯ КНИГА ТАЙН: ВВОДНАЯ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ
  • ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ
  • ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ
  • ДЕЯНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ПЯТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ШЕСТОЕ
ВТОРАЯ КНИГА ТАЙН: ПЕЧАТЬ БОГА .. .
  • ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ
  • ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ
  • ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ
  • ТРЕТЬЯ КНИГА ТАЙН
  • ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ
  • ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ
  • ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ
ЧЕТВЁРТАЯ КНИГА ТАЙН: ГЕПТАРХИЯ
  • ВВЕДЕНИЕ АШМОЛА
  • ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ
  • ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ
  • ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ
  • ДЕЯНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ПЯТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ШЕСТОЕ
  • ДЕЯНИЕ СЕДЬМОЕ
  • ДЕЯНИЕ ВОСЬМОЕ
  • ПЯТАЯ КНИГА ТАЙН
  • ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ
  • ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ
  • ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ
  • ДЕЯНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ПЯТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ШЕСТОЕ
  • ДЕЯНИЕ СЕДЬМОЕ
  • ДЕЯНИЕ ВОСЬМОЕ
  • ДЕЯНИЕ ДЕВЯТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ДЕСЯТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ:
  • ДЕЯНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ:
  • ДЕЯНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ
  • ДЕЯНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЯТОЙ КНИГЕ ТАЙН..
  • ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ
  • ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ
  • ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ
  • ДЕЯНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ПЯТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ШЕСТОЕ
  • ДЕЯНИЕ СЕДЬМОЕ
  • ДЕЯНИЕ ВОСЬМОЕ
  • ДЕЯНИЕ ДЕВЯТОЕ
  • ДЕЯНИЕ ДЕСЯТОЕ

Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том II. Колдовские дневникиДи Джон - Дневники Джона Ди - Том II. Колдовские дневники

Пер. с англ. Харуна И. В. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2016. — 376 с.
ISBN 978-5-9907322-8-5 (т. 2)
ISBN 978-5-9907322-6-1

Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том II – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
ЧАСТЬ 1. ШЕСТАЯ И СВЯТАЯ КНИГА ТАЙН
  • Неожиданное явление Мадини - одного из ангелов Гептархии
  • После ужина
  • Явление другого ангела Гептархии - Мурифри
  • Мурифри объясняет изготовление ламины для избавления от одержимости
  • Плохие новости для Келли, упрёки духов в его адрес. .
  • Явление Михаила
  • Явление Гальвы, её аллегорическое путешествие и обещание руководить написанием книги Логаа
  • Аллегорическое пророческое видение с участием Гальвы и других духов
  • Вступительная речь Гальвы
  • Первый лист книги Логаа. Подозрение Келли в лукавстве Гальвы
  • Явление Гальвы в мужском облике
  • Явление духа Юбанладейса
  • Беседа с Гальвой о написании книги
  • Явление Гавриила и его молитва
  • Молитва Гавриила - разъяснения
  • Пророчество Ила о великом бедствии
  • Явление матери Мадини и её обещание самостоятельно написать книгу
  • Разные вопросы к духу Мадини
  • Изгнание злых духов из Эдварда Келли
  • Вашего высочества верный подданный Иоанн Ди
ЧАСТЬ 2. ПЕРВАЯ КНИГА СТРАНСТВИЙ ИЗ АНГЛИЙСКОГО МОРТЛЕЙКА ДО ПОЛЬСКОГО КРАКОВА
  • Из Мортлейка в Квинборо
  • Короткий сеанс: явление архангела Михаила
  • Явление духа Юбанладейса и апокалиптическое пророчество
  • Разные видения и явления духов
  • Нравоучение от архангела Гавриила
  • Явление Ила и его слуг
  • Явление Афлафбена - ангела-хранителя Ди
  • Аллегорическое видение
  • Аллегорическое видение. Подозрение в обмане
  • Аллегорический рассказ какого-то духа
  • Явление духа-обманщика
  • Явление того же духа-обманщика
  • Продолжение беседы с духом-обманщиком
  • Изгнание Михаилом духа-обманщика
  • Явление новых духов
  • Явление Уриила
  • Уриил толкует места из Апокалипсиса
  • Явление духа Нальвага
  • Явление Нальвага. Угрожающее видение. Явление Мадими
  • Короткое явление Мадими
  • Беседа с Мадими, разные вопросы
  • Беседа с Мадими об Альберте Ласком
ЧАСТЬ 3. ТАЙНЫЙ СУББОТНИЙ МЕСЯЦ ..
  • Явление Нальвага и его откровение о божественной Таблице
  • Явление Нальвага и его вступительная речь
  • Вторжение злого духа-обманщика
  • Получение заклинания первого Вызова
  • Продолжение получения первого Вызова
  • Окончательное получение первого Вызова
  • О способах видения; вмешательство злого духа
  • Предупреждение
  • Уточнение первого Вызова
  • Сомнения и нежелание Эдварда Келли продолжать .
  • Разговор с Келли и его отказ продолжать
  • Вопросы Келли к духам, чтобы убедиться в их истинности
  • Получение третьего заклинания
  • Получение второго заклинания
  • Аллегорическое видение
  • Получение четвёртого заклинания
  • Аллегорическое видение
  • ЧАСТЬ 4. НАЧАЛО ТАЙНОЙ КНИГИ (КРАКОВСКОЙ, СУББОТНЕЙ)
  • Аллегорический рассказ Гавриила
  • Получение заклинаний
  • Явление зелёного духа и его аллегорический рассказЗЗб
  • Ангельская иерархия управителей Земли
  • Продолжение изложения ангельской иерархии
  • Том II. Колдовские дневники

Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том III. Книга ЕнохаДи Джон - Дневники Джона Ди - Том III. Книга Еноха

Пер. с англ. Харуна И. В. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2017. — 368 с.
ISBN 978-5-9907322-9-2 (т. 3)
ISBN 978-5-9907322-6-1

Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том III – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
О ТАИНСТВЕННОМ СЕМИНАЧАЛИИ
  • Глава 1. О заглавии и общем содержании этой книги; некоторые необходимые свидетельства
  • Глава 2. О Джоне Ди, его главном и особом интересе, касающемся практики Семиначальной Доктрины. .
  • Глава 3. Некоторые напоминания о мебели и обстоятельствах, необходимых при Семиначальной Практике
  • Глава 4. Некоторые замечания относительно форм и облачений, в которых являлись семиначальные цари, князья и служители, и о некоторых их действиях и жестах при их появлении и т. д.
    • [Царь, князь и служители Луны]
    • [Царь, князь и служители Солнца]
    • [Царь, князь и служители Марса]
    • [Царь, князь и служители Юпитера]
    • [Царь, князь и служители Меркурия]
    • [Царь, князь и служители Сатурна]
    • [Царь, князь и служители Венеры]
  • Глава 5. Молитва к Богу на каждый день, трижды произносимая
  • Глава 6. Вызывания добрых ангелов Семиначалия. .
    • Общее и обычное Вступление и Заключение, относящееся к приглашению семисеминачальных царей
    • Общее и обычное Вступление и Заключение, относящееся к приглашению семи семиначальных князей
  • Глава 7. Некоторое перечисление и обсуждение конкретных служб, слов и дел семи семиначальных царей и князей, для использования в их конкретные дни
    • [Службы царя и князя Солнца]
    • [Службы царя и князя Луны]
    • [Службы царя и князя Марса]
    • [Службы царя и князя Меркурия]
    • [Службы царя и князя Юпитера]
    • [Службы царя и князя Венеры]
    • [Службы царя и князя Сатурна]
    • Скрижаль -и добрых ангелов
48 АНГЕЛЬСКИХ КЛЮЧЕЙ
КНИГА ЗНАНИЯ, СОДЕЙСВТИЯ И ПОБЕДЫ
  • Предисловие
  • Начало
ВЫЗЫВАНИЯ ДОБРЫХ АНГЕЛОВ СКРИЖАЛИ
  • Глава 1. Основное моление к Богу и заклятие о получении искреннего служения добрых ангелов..
  • Глава 2. Старцы Апокалипсиса и их заклинания ..
    • Имена двадцати четырех Старцев Апокалипсиса ....
    • Приветствие шести восточных Старцев
    • Приветствие шести южных Старцев
    • Приветствие шести западных Старцев
    • Приветствие шести северных Старцев
  • Глава 3
    • Приветствие четырех восточных добрых ангелов, искусных и могущественных в медицине
    • Приветствие четырех южных добрых ангелов, искусных и могущественных в медицине
    • Приветствие четырех западных добрых ангелов, искусных и могущественных в медицине
    • Приветствие четырех северных добрых ангелов искусных и могущественных в медицине
  • Глава 4
    • Приветствие четырех восточных добрых ангелов, сведущих и могущественных в металлах и камнях .. Приветствие четырех южных добрых ангелов, сведущих и могущественных в металлах и камнях
    • Приветствие четырех западных добрых ангелов, сведущих и могущественных в металлах и камнях ..
    • Приветствие четырех северных добрых ангелов, сведущих и могущественных в металлах и камнях ..
  • Глава 5
    • Приветствие четырех восточных добрых ангелов, сведущих и могущественных в преобразовании
    • Приветствие четырех южных добрых ангелов, сведущих и могущественных в преобразовании
    • Приветствие четырех западных добрых ангелов, сведущих и могущественных в преобразовании
    • Приветствие четырех северных добрых ангелов, сведущих и могущественных в преобразовании
  • Глава 6
    • Приветствие четырех восточных добрых ангелов, каждый из которых знает всех тварей, живущих в одной стихии, и их употребление
    • Приветствие четырех южных добрых ангелов, каждый из которых знает всех тварей, живущих в одной стихии, и их предназначение
    • Приветствие четырех западных добрых ангелов, каждый из которых знает всех тварей, живущих в одной стихии, и их предназначение
    • Приветствие четырех северных добрых ангелов, каждый из которых знает всех тварей, живущих в одной стихии, и их предназначение
  • Глава 7
    • Приветствие четырех восточных добрых ангелов, которые сведущи и могущественны в природных смесях
    • Приветствие четырех южных добрых ангелов, которые сведущи и могущественны в природных смесях
    • Приветствие четырех западных добрых ангелов, которые сведущи и могущественны в природных смесях
    • Приветствие четырех северных добрых ангелов, которые сведущи и могущественны в природных смесях
  • Глава 8
    • Приветствие четырех восточных добрых ангелов, могущественных в пространственных перемещениях.
    • Приветствие четырех южных добрых ангелов, могущественных в пространственных перемещениях.
    • Приветствие четырех западных добрых ангелов, могущественных в пространственных перемещениях.
    • Приветствие четырех северных добрых ангелов, могущественных в пространственных перемещениях.
  • Глава 9
    • Приветствие четырех восточных добрых ангелов, сведущих и могущественных в механических искусствах
    • Приветствие четырех южных добрых ангелов, сведущих и могущественных в механических искусствах
    • Приветствие четырех западных добрых ангелов, сведущих и могущественных в механических искусствах
    • Приветствие четырех северных добрых ангелов, сведущих и могущественных в механических искусствах
  • Глава 10
    • Приветствие четырех восточных добрых ангелов, искусных и могущественных в выведывании секретов человеческих
    • Приветствие четырех южных добрых ангелов, искусных и могущественных в выведывании секретов человеческих
    • Приветствие четырех западных добрых ангелов, искусных и могущественных в выведывании секретов человеческих
    • Приветствие четырех северных добрых ангелов, искусных и могущественных в выведывании секретов человеческих
КНИГА РЕЧЕЙ БОГА

Ди, Джон - Дневники Джона Ди - Том IV. Последнее откровениеДи, Джон - Дневники Джона Ди - Том IV. Последнее откровение

Пер. с англ. Харуна И. В. и Ульмаскуловой Е. П., пер. с лат. Корчагина А. О. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2022. — 602 с.
ISBN 978-5-6048767-2-5 (т. 4)
ISBN 978-5-9907322-6-1

Ди, Джон - Дневники Джона Ди - Том IV – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ
КНИГА СЕДЬМАЯ. ТАЙНАЯ СУББОТНЯЯ КРАКОВСКАЯ. ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
  • Явление Гавриила и Нальвага
  • Упрямство Келли
  • Мапсама объясняет, как создать книгу
  • Гавриил рассказывает об образе действия силы Божией, природе ада и о его нечестивости, ходе мира и необходимости вещей, об избрании Ди и Келли, о Ласком и почему он избран
  • Обращение Келли к Богу и отречение от всех дьявольских опытов
  • Нечестивая сила, которую наслали королевские чародеи на Ди и Келли
  • Явление Ave: утреннее видение Келли и открытие тайного знания Земли
  • Таинственный глас и получение Таблицы
  • Ave объясняет содержание Таблицы. Явление Мадими...
  • Имена Бога. Таблица
  • Предупреждение от таинственного гласа
  • Помощь Ave в решении восьми вопросов Ди и Келли .... Явление Нальвага и его помощь в разборе Вызовов.... Рассказ Ave о Книге Еноха
  • Три причины того, что исход решений Бога — тайна.... Явление Ilemese
  • Получение тридцати обещанных Вызовов
КРАКОВСКАЯ ТАЙНАЯ КНИГА. КНИГА ПЕРВАЯ, ПРАЖСКАЯ И ИМПЕРАТОРСКАЯ...
  • Получение ключей от божьих хранилищ
  • Кара для Альберта Лаского
  • Ди и Келли отправляются в Прагу к Ласкому
КНИГА ПЕРВАЯ МИСТИЧЕСКАЯ ПРАЖСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ
  • Огненное видение Келли, явление Мадими, опасное положение семьи Ди, гнев Мадими в отношении Лаского
  • Разговор о письме императору Рудольфу
  • Явление Уриила, решение трех вопросов Ди
  • Письмо императору, явление Мадими
  • Появление и предназначение Са, а, Уаа
  • Ссора между Келли и Александром, искушение Келли, аудиенция с Императором
  • Нравоучения Уриила, обет Келли держать пост всю жизнь
  • Письма для испанского посла и Октавиусу Спиноле
  • Инструкции от Са, а, Уаа
  • Переписка с Октавиусом Спинолой
  • Размышления касательно Доктора Куртца, совет Уриила
  • Встреча с доктором Куртцом
  • Обещание Уриила показать, как сотворить Философский камень, спасение Англии ради Ди
  • Явление Уриила, ужин Ди с испанским послом
  • Откровенный разговор с доктором Куртцем
  • Письма императору
  • Явление Гавриила и Уриила, разговор о медицине и физике
  • Заболевание Джейн Ди, лекарство об болезни
  • Намерение Келли уехать
  • Встреча с доктором Куртцем и испанским послом, просьба о получении права проезда по стране
КНИГА МИСТИЧЕСКАЯ КРАКОВСКАЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ
  • Приезд в Прагу
  • Явление Levanael, видение о рабочих и Камне, явление Уриила
  • Посвящение в тайны: Dlasod, Roxtan, Rlodnr, Audcal, Darr, Lnlo
  • Совет от таинственного Голоса
  • Явление Михаила и Levanael
  • Заговор против Ди,
  • Мадими говорит о бегстве из Праги
  • Явление Михаила, открытие предательства доктора
  • Куртца, крещение сына Ди
  • Видение Келли
КНИГА УТВЕРЖДЕНИЙ ПРАЖСКИХ ТАИНСТВ. НАЧАЛО КРАКОВСКИХ СТЕФАНОВЫХ ТАИНСТВ
  • Рецепт
  • Нужда в деньгах, прошение Джейн Ди
  • Ссора с Келли, явление Михаила
  • Великий проступок Ди и Келли
  • Путешествие из Праги в Краков
  • О короле Стефане
  • Недоверие Келли Ласкому, богохульство Келли
  • Многочисленные видения Келли, Дитя обращается к Ласкому
  • Аудиенция Ди и Лаского у Короля
  • Королевский двор в Неполомице, в присутствии самого короля Стефана и Лаского
УНИКАЛЬНОЕ ДЕЯНИЕ PUCCIANA
  • Деяния Пуччи
КНИГА ВОСКРЕСЕНИЯ
  • Чудо и достижение, которые запомнятся навсегда....
  • Разговор о Розенберге
  • Приезд в Лейпциг, письмо Пуччи
  • Визит второй, организованное Деяние
  • Деяние второе из семи
  • Деяние третье общее
  • Деяние третье, другая часть
  • Клятва четверых
  • Соглашение между Джоном Ди, Эдвардом Келли, Джейн Ди, Джоан Келли
  • Видение Келли: дочь Стойкости
  • Явление Рафаила
  • Дело господина Экклстоуна, переезд Джона Ди
Views 1 246
Rating 4.7 / 5
Added 14.03.2024
Author brat Vadim
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4.7/5 (9)

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