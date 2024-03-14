Ди Джон - Дневники Джона Ди - 4 тома
В отличие от других моих импровизированных молитв и страстных воззваний к Богу, эта молитва использовалась больше всего.
Моя утренняя и вечерняя молитва (о мудрости):
Во имя Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа. Аминь.
Всемогущий, вечный, истинный и живой Боже, в помощь мою вонми; Господь господ, Царь царей, Иегова Саваоф, помощи ми потщися; Слава Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу; как было в начале, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Правильно мудрствовать и рассуждать научи меня, - о, всех вещей Творец! - ибо мудрость твоя - вот всё, чего желаю. Вложи слово твоё в уста мои, - о, всех вещей Творец! - и мудрость твою в сердце моё насади.
Господи Иисусе Христе, иже еси мудрость истинная, вечная и всемогущая Отца твоего, смиреннейше молю твоё Божественное Величество соблаговолить послать мне в помощь какого-нибудь благочестивого мудреца или опытного философа для лучшего уразумения и исполнения того, что послужит к приумножению твоей похвалы и славы. А если на земле сейчас не живёт такой смертный, который подошёл бы для этого дела, или который по твоему провидению от вечности был предназначен для оказания мне такой услуги, тогда я смиреннейше, горячо и решительно прошу у твоего Божественного Величества, соблаговолить послать мне с неба добрых твоих духовных служителей, ангелов, а именно: Михаила, Гавриила, Рафаила и Уриила; и, если будет тебе угодно, <пошли> любых других верных тебе ангелов, которые меня сполна и совершенно научат и наставят в истинном и точном познании и разумении твоих тайн и великих дел, касающихся всех твоих творений, свойств их природ и наилучших употреблений, знание которых нам, смертным, необходимо; к хвале, чести и славе твоего имени; и к надёжному утешению моему и (через меня) многих твоих верных; а врагам твоим к смущению и истреблению. Аминь.
Да сделает так Иегова Саваоф, да сделает так Адонай, да сделает так Элоим. О блаженная и преблагословенная всемогущая Троица, удовлетвори мне (Джону Ди) прошение сие таким образом, как тебе будет угодно. Аминь.
С 1579 года, примерно таким образом (а в 1569 другим, особым образом, иногда о Рафаиле, иногда о Михаиле), на латыни или на английском, я сподобился воссылать к Богу просьбы.
Да явит на мне Бог дивную милость свою. Аминь.
Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том I. Книги тайн
Пер. с англ. Харуна И. В. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2016. — 344 с.
ISBN 978-5-9907322-7-8 (т. 1)
ISBN 978-5-9907322-6-1
Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том 1 – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
ПРЕДИСЛОВИЕ АШМОЛА
ПЕРВАЯ КНИГА ТАЙН: ВВОДНАЯ
- ВВЕДЕНИЕ
- ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ
- ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ
- ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ
- ДЕЯНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
- ДЕЯНИЕ ПЯТОЕ
- ДЕЯНИЕ ШЕСТОЕ
ВТОРАЯ КНИГА ТАЙН: ПЕЧАТЬ БОГА .. .
- ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ
- ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ
- ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ
- ТРЕТЬЯ КНИГА ТАЙН
- ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ
- ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ
- ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ
ЧЕТВЁРТАЯ КНИГА ТАЙН: ГЕПТАРХИЯ
- ВВЕДЕНИЕ АШМОЛА
- ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ
- ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ
- ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ
- ДЕЯНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
- ДЕЯНИЕ ПЯТОЕ
- ДЕЯНИЕ ШЕСТОЕ
- ДЕЯНИЕ СЕДЬМОЕ
- ДЕЯНИЕ ВОСЬМОЕ
- ПЯТАЯ КНИГА ТАЙН
- ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ
- ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ
- ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ
- ДЕЯНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
- ДЕЯНИЕ ПЯТОЕ
- ДЕЯНИЕ ШЕСТОЕ
- ДЕЯНИЕ СЕДЬМОЕ
- ДЕЯНИЕ ВОСЬМОЕ
- ДЕЯНИЕ ДЕВЯТОЕ
- ДЕЯНИЕ ДЕСЯТОЕ
- ДЕЯНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ:
- ДЕЯНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ
- ДЕЯНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ
- ДЕЯНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ:
- ДЕЯНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ
- ДЕЯНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ
- ДЕЯНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ
- ДЕЯНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЯТОЙ КНИГЕ ТАЙН..
- ДЕЯНИЕ ПЕРВОЕ
- ДЕЯНИЕ ВТОРОЕ
- ДЕЯНИЕ ТРЕТЬЕ
- ДЕЯНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
- ДЕЯНИЕ ПЯТОЕ
- ДЕЯНИЕ ШЕСТОЕ
- ДЕЯНИЕ СЕДЬМОЕ
- ДЕЯНИЕ ВОСЬМОЕ
- ДЕЯНИЕ ДЕВЯТОЕ
- ДЕЯНИЕ ДЕСЯТОЕ
Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том II. Колдовские дневники
Пер. с англ. Харуна И. В. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2016. — 376 с.
ISBN 978-5-9907322-8-5 (т. 2)
ISBN 978-5-9907322-6-1
Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том II – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
ЧАСТЬ 1. ШЕСТАЯ И СВЯТАЯ КНИГА ТАЙН
- Неожиданное явление Мадини - одного из ангелов Гептархии
- После ужина
- Явление другого ангела Гептархии - Мурифри
- Мурифри объясняет изготовление ламины для избавления от одержимости
- Плохие новости для Келли, упрёки духов в его адрес. .
- Явление Михаила
- Явление Гальвы, её аллегорическое путешествие и обещание руководить написанием книги Логаа
- Аллегорическое пророческое видение с участием Гальвы и других духов
- Вступительная речь Гальвы
- Первый лист книги Логаа. Подозрение Келли в лукавстве Гальвы
- Явление Гальвы в мужском облике
- Явление духа Юбанладейса
- Беседа с Гальвой о написании книги
- Явление Гавриила и его молитва
- Молитва Гавриила - разъяснения
- Пророчество Ила о великом бедствии
- Явление матери Мадини и её обещание самостоятельно написать книгу
- Разные вопросы к духу Мадини
- Изгнание злых духов из Эдварда Келли
- Вашего высочества верный подданный Иоанн Ди
ЧАСТЬ 2. ПЕРВАЯ КНИГА СТРАНСТВИЙ ИЗ АНГЛИЙСКОГО МОРТЛЕЙКА ДО ПОЛЬСКОГО КРАКОВА
- Из Мортлейка в Квинборо
- Короткий сеанс: явление архангела Михаила
- Явление духа Юбанладейса и апокалиптическое пророчество
- Разные видения и явления духов
- Нравоучение от архангела Гавриила
- Явление Ила и его слуг
- Явление Афлафбена - ангела-хранителя Ди
- Аллегорическое видение
- Аллегорическое видение. Подозрение в обмане
- Аллегорический рассказ какого-то духа
- Явление духа-обманщика
- Явление того же духа-обманщика
- Продолжение беседы с духом-обманщиком
- Изгнание Михаилом духа-обманщика
- Явление новых духов
- Явление Уриила
- Уриил толкует места из Апокалипсиса
- Явление духа Нальвага
- Явление Нальвага. Угрожающее видение. Явление Мадими
- Короткое явление Мадими
- Беседа с Мадими, разные вопросы
- Беседа с Мадими об Альберте Ласком
ЧАСТЬ 3. ТАЙНЫЙ СУББОТНИЙ МЕСЯЦ ..
- Явление Нальвага и его откровение о божественной Таблице
- Явление Нальвага и его вступительная речь
- Вторжение злого духа-обманщика
- Получение заклинания первого Вызова
- Продолжение получения первого Вызова
- Окончательное получение первого Вызова
- О способах видения; вмешательство злого духа
- Предупреждение
- Уточнение первого Вызова
- Сомнения и нежелание Эдварда Келли продолжать .
- Разговор с Келли и его отказ продолжать
- Вопросы Келли к духам, чтобы убедиться в их истинности
- Получение третьего заклинания
- Получение второго заклинания
- Аллегорическое видение
- Получение четвёртого заклинания
- Аллегорическое видение
- ЧАСТЬ 4. НАЧАЛО ТАЙНОЙ КНИГИ (КРАКОВСКОЙ, СУББОТНЕЙ)
- Аллегорический рассказ Гавриила
- Получение заклинаний
- Явление зелёного духа и его аллегорический рассказЗЗб
- Ангельская иерархия управителей Земли
- Продолжение изложения ангельской иерархии
- Том II. Колдовские дневники
Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том III. Книга Еноха
Пер. с англ. Харуна И. В. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2017. — 368 с.
ISBN 978-5-9907322-9-2 (т. 3)
ISBN 978-5-9907322-6-1
Ди Джон - Дневники Джона Ди - Том III – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
О ТАИНСТВЕННОМ СЕМИНАЧАЛИИ
- Глава 1. О заглавии и общем содержании этой книги; некоторые необходимые свидетельства
- Глава 2. О Джоне Ди, его главном и особом интересе, касающемся практики Семиначальной Доктрины. .
- Глава 3. Некоторые напоминания о мебели и обстоятельствах, необходимых при Семиначальной Практике
-
Глава 4. Некоторые замечания относительно форм и облачений, в которых являлись семиначальные цари, князья и служители, и о некоторых их действиях и жестах при их появлении и т. д.
- [Царь, князь и служители Луны]
- [Царь, князь и служители Солнца]
- [Царь, князь и служители Марса]
- [Царь, князь и служители Юпитера]
- [Царь, князь и служители Меркурия]
- [Царь, князь и служители Сатурна]
- [Царь, князь и служители Венеры]
- Глава 5. Молитва к Богу на каждый день, трижды произносимая
-
Глава 6. Вызывания добрых ангелов Семиначалия. .
- Общее и обычное Вступление и Заключение, относящееся к приглашению семисеминачальных царей
- Общее и обычное Вступление и Заключение, относящееся к приглашению семи семиначальных князей
-
Глава 7. Некоторое перечисление и обсуждение конкретных служб, слов и дел семи семиначальных царей и князей, для использования в их конкретные дни
- [Службы царя и князя Солнца]
- [Службы царя и князя Луны]
- [Службы царя и князя Марса]
- [Службы царя и князя Меркурия]
- [Службы царя и князя Юпитера]
- [Службы царя и князя Венеры]
- [Службы царя и князя Сатурна]
- Скрижаль -и добрых ангелов
48 АНГЕЛЬСКИХ КЛЮЧЕЙ
КНИГА ЗНАНИЯ, СОДЕЙСВТИЯ И ПОБЕДЫ
- Предисловие
- Начало
ВЫЗЫВАНИЯ ДОБРЫХ АНГЕЛОВ СКРИЖАЛИ
- Глава 1. Основное моление к Богу и заклятие о получении искреннего служения добрых ангелов..
-
Глава 2. Старцы Апокалипсиса и их заклинания ..
- Имена двадцати четырех Старцев Апокалипсиса ....
- Приветствие шести восточных Старцев
- Приветствие шести южных Старцев
- Приветствие шести западных Старцев
- Приветствие шести северных Старцев
-
Глава 3
- Приветствие четырех восточных добрых ангелов, искусных и могущественных в медицине
- Приветствие четырех южных добрых ангелов, искусных и могущественных в медицине
- Приветствие четырех западных добрых ангелов, искусных и могущественных в медицине
- Приветствие четырех северных добрых ангелов искусных и могущественных в медицине
-
Глава 4
- Приветствие четырех восточных добрых ангелов, сведущих и могущественных в металлах и камнях .. Приветствие четырех южных добрых ангелов, сведущих и могущественных в металлах и камнях
- Приветствие четырех западных добрых ангелов, сведущих и могущественных в металлах и камнях ..
- Приветствие четырех северных добрых ангелов, сведущих и могущественных в металлах и камнях ..
-
Глава 5
- Приветствие четырех восточных добрых ангелов, сведущих и могущественных в преобразовании
- Приветствие четырех южных добрых ангелов, сведущих и могущественных в преобразовании
- Приветствие четырех западных добрых ангелов, сведущих и могущественных в преобразовании
- Приветствие четырех северных добрых ангелов, сведущих и могущественных в преобразовании
-
Глава 6
- Приветствие четырех восточных добрых ангелов, каждый из которых знает всех тварей, живущих в одной стихии, и их употребление
- Приветствие четырех южных добрых ангелов, каждый из которых знает всех тварей, живущих в одной стихии, и их предназначение
- Приветствие четырех западных добрых ангелов, каждый из которых знает всех тварей, живущих в одной стихии, и их предназначение
- Приветствие четырех северных добрых ангелов, каждый из которых знает всех тварей, живущих в одной стихии, и их предназначение
-
Глава 7
- Приветствие четырех восточных добрых ангелов, которые сведущи и могущественны в природных смесях
- Приветствие четырех южных добрых ангелов, которые сведущи и могущественны в природных смесях
- Приветствие четырех западных добрых ангелов, которые сведущи и могущественны в природных смесях
- Приветствие четырех северных добрых ангелов, которые сведущи и могущественны в природных смесях
-
Глава 8
- Приветствие четырех восточных добрых ангелов, могущественных в пространственных перемещениях.
- Приветствие четырех южных добрых ангелов, могущественных в пространственных перемещениях.
- Приветствие четырех западных добрых ангелов, могущественных в пространственных перемещениях.
- Приветствие четырех северных добрых ангелов, могущественных в пространственных перемещениях.
-
Глава 9
- Приветствие четырех восточных добрых ангелов, сведущих и могущественных в механических искусствах
- Приветствие четырех южных добрых ангелов, сведущих и могущественных в механических искусствах
- Приветствие четырех западных добрых ангелов, сведущих и могущественных в механических искусствах
- Приветствие четырех северных добрых ангелов, сведущих и могущественных в механических искусствах
-
Глава 10
- Приветствие четырех восточных добрых ангелов, искусных и могущественных в выведывании секретов человеческих
- Приветствие четырех южных добрых ангелов, искусных и могущественных в выведывании секретов человеческих
- Приветствие четырех западных добрых ангелов, искусных и могущественных в выведывании секретов человеческих
- Приветствие четырех северных добрых ангелов, искусных и могущественных в выведывании секретов человеческих
КНИГА РЕЧЕЙ БОГА
Ди, Джон - Дневники Джона Ди - Том IV. Последнее откровение
Пер. с англ. Харуна И. В. и Ульмаскуловой Е. П., пер. с лат. Корчагина А. О. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2022. — 602 с.
ISBN 978-5-6048767-2-5 (т. 4)
ISBN 978-5-9907322-6-1
Ди, Джон - Дневники Джона Ди - Том IV – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ
КНИГА СЕДЬМАЯ. ТАЙНАЯ СУББОТНЯЯ КРАКОВСКАЯ. ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
- Явление Гавриила и Нальвага
- Упрямство Келли
- Мапсама объясняет, как создать книгу
- Гавриил рассказывает об образе действия силы Божией, природе ада и о его нечестивости, ходе мира и необходимости вещей, об избрании Ди и Келли, о Ласком и почему он избран
- Обращение Келли к Богу и отречение от всех дьявольских опытов
- Нечестивая сила, которую наслали королевские чародеи на Ди и Келли
- Явление Ave: утреннее видение Келли и открытие тайного знания Земли
- Таинственный глас и получение Таблицы
- Ave объясняет содержание Таблицы. Явление Мадими...
- Имена Бога. Таблица
- Предупреждение от таинственного гласа
- Помощь Ave в решении восьми вопросов Ди и Келли .... Явление Нальвага и его помощь в разборе Вызовов.... Рассказ Ave о Книге Еноха
- Три причины того, что исход решений Бога — тайна.... Явление Ilemese
- Получение тридцати обещанных Вызовов
КРАКОВСКАЯ ТАЙНАЯ КНИГА. КНИГА ПЕРВАЯ, ПРАЖСКАЯ И ИМПЕРАТОРСКАЯ...
- Получение ключей от божьих хранилищ
- Кара для Альберта Лаского
- Ди и Келли отправляются в Прагу к Ласкому
КНИГА ПЕРВАЯ МИСТИЧЕСКАЯ ПРАЖСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ
- Огненное видение Келли, явление Мадими, опасное положение семьи Ди, гнев Мадими в отношении Лаского
- Разговор о письме императору Рудольфу
- Явление Уриила, решение трех вопросов Ди
- Письмо императору, явление Мадими
- Появление и предназначение Са, а, Уаа
- Ссора между Келли и Александром, искушение Келли, аудиенция с Императором
- Нравоучения Уриила, обет Келли держать пост всю жизнь
- Письма для испанского посла и Октавиусу Спиноле
- Инструкции от Са, а, Уаа
- Переписка с Октавиусом Спинолой
- Размышления касательно Доктора Куртца, совет Уриила
- Встреча с доктором Куртцом
- Обещание Уриила показать, как сотворить Философский камень, спасение Англии ради Ди
- Явление Уриила, ужин Ди с испанским послом
- Откровенный разговор с доктором Куртцем
- Письма императору
- Явление Гавриила и Уриила, разговор о медицине и физике
- Заболевание Джейн Ди, лекарство об болезни
- Намерение Келли уехать
- Встреча с доктором Куртцем и испанским послом, просьба о получении права проезда по стране
КНИГА МИСТИЧЕСКАЯ КРАКОВСКАЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ
- Приезд в Прагу
- Явление Levanael, видение о рабочих и Камне, явление Уриила
- Посвящение в тайны: Dlasod, Roxtan, Rlodnr, Audcal, Darr, Lnlo
- Совет от таинственного Голоса
- Явление Михаила и Levanael
- Заговор против Ди,
- Мадими говорит о бегстве из Праги
- Явление Михаила, открытие предательства доктора
- Куртца, крещение сына Ди
- Видение Келли
КНИГА УТВЕРЖДЕНИЙ ПРАЖСКИХ ТАИНСТВ. НАЧАЛО КРАКОВСКИХ СТЕФАНОВЫХ ТАИНСТВ
- Рецепт
- Нужда в деньгах, прошение Джейн Ди
- Ссора с Келли, явление Михаила
- Великий проступок Ди и Келли
- Путешествие из Праги в Краков
- О короле Стефане
- Недоверие Келли Ласкому, богохульство Келли
- Многочисленные видения Келли, Дитя обращается к Ласкому
- Аудиенция Ди и Лаского у Короля
- Королевский двор в Неполомице, в присутствии самого короля Стефана и Лаского
УНИКАЛЬНОЕ ДЕЯНИЕ PUCCIANA
- Деяния Пуччи
КНИГА ВОСКРЕСЕНИЯ
- Чудо и достижение, которые запомнятся навсегда....
- Разговор о Розенберге
- Приезд в Лейпциг, письмо Пуччи
- Визит второй, организованное Деяние
- Деяние второе из семи
- Деяние третье общее
- Деяние третье, другая часть
- Клятва четверых
- Соглашение между Джоном Ди, Эдвардом Келли, Джейн Ди, Джоан Келли
- Видение Келли: дочь Стойкости
- Явление Рафаила
- Дело господина Экклстоуна, переезд Джона Ди
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