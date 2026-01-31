Книга «Личный дневник доктора Джона Ди» достойна самого пристального внимания всех тех, кто работает в сфере истории и философии науки, истории идей, культурологии, а также истории и теории эзотеризма. Центральным материалом книги являются личные записи известного британского математика, астролога, алхимика и философа Джона Ди (1527-1609), в сфере научных интересов которого был широчайший спектр самых разных отраслей знания. Текст на русском языке публикуется впервые.

Джон Ди писал эти дневники не только для себя. Сам стиль текста и специфика обращения с материалом — например, записывание значимых вещей по-латински (или в особенных случаях по-английски, но греческими буквами), — свидетельствует о том, что текст мог прочитать кто-то посторонний, и лишнего в нем быть не могло, особенно при той славе мага и чернокнижника, что окружала Ди.

Но это же шифрование значимых мест говорит и о том, что Ди сохранял важные моменты своей жизни, фиксируя их в дневнике, видимо, чтобы вернуться к ним, когда это потребуется. Это подтверждает то, что наряду с особенностями алхимических поисков дневники безыскусно сообщают нам, когда и сколько денег было заплачено тому или иному слуге, сколько и каких продуктов было куплено, как и когда родились дети Ди и т. п. Стало быть, дневники передают историю жизни Ди такой, как он хотел и мог сохранить ее.

Личный дневник доктора Джона Ди

Пер. Ю. Ф. Родиченкова. — СПб.: Издательство РХГА, 2020. — 256 с.

(Серия «Ариадна». Научные исследования эзотеризма и мистицизма. Вып. 4).

ISBN 978-5-9906888-9-6

Личный дневник доктора Джона Ди - Содержание

Носачев П. Г. Неизвестный Джон Ди. Предисловие

Личный дневник доктора Джона Ди

Предисловие

Личный дневник доктора Джона Ди

Приложение

Жизнь доктора Джона Ди

Брэйли Э. Топографическая история Суррея. Мортлейк (фрагмент). Заметки о докторе Ди

Лилли У. История жизни и времен Уильяма Лилли с 1602 по 1681, написанная им самим на шестьдесят шестом году жизни для его достойного друга Элиаса Эшмола, эсквайра. Опубликована с оригинальной рукописи в Лондоне в 1715 году (отрывок)

Хеппел Дж. Знаменитые математики: Джон Ди

Стокер Б. Знаменитые обманщики (отрывки)

Родиченков Ю. Ф. Кто вы, Доктор Ди?

Scientia vs magia: в начале пути

Via scientiarum: на пути к триумфу

Monas Hieroglyphica: генезис философского символизма

Mathematicus Reginae: слава Мерлина и размышления о математике

Stallea, Mare et Terra: Астрономия, навигация и политика

Opus Magnum: алхимия Джона Ди

Родиченков Ю. Ф. Краткая хронология основных событий биографии Джона Ди

Шахматова Е. В. Джон Ди и «Золотой век» елизаветинской Англии. Послесловие

Библиография

А. Сочинения Джона Ди

Б. Источники и литература

Именной указатель