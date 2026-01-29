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Ди - Иероглифическая монада

Ди - Иероглифическая монада
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft
Series Librarium Aureum. Opus Minus (19 books)

К концу XV в. во Флоренции в стенах Платоновской Академии сформировалась новая школа мысли, являющая собой синтез неоплатонизма, герметизма и иудейской каббалы. Благодаря полимати- ческому духу времени, это мировоззрение впитали не только философы и теологи, но и те, кто, по сути, стоял у истоков современного естествознания до того, как оно приобрело знакомые нам сегодня сухие материалистические черты.

Молодой английский математик и астролог Джон Ди в период своих многочисленных путешествий на континенте, конечно, не мог не испытывать влияние этой интеллектуальной школы — особенно если учесть его контакты с итальянским математиком Федерико Коммандино, а позднее со знаменитым полиматом Джироламо Кардано — механиком, астрологом, математиком и врачом. Вскоре после защиты диплома в Кембридже, когда Джону Ди исполнилось двадцать четыре года, в сферу его интересов попала алхимия. В последующие годы объём алхимической литературы, которую Ди проглатывал ежемесячно, постепенно возрастал ив 1556 г., по его собственному признанию, исчислялся десятками томов; несомненно, эта традиционная наука довольно быстро стала одним из главных ориентиров для ренессансного учёного, называвшего её «низшей астрономией»3; она вполне естественным образом составила земную пару астрономии небесной, которая интересовала Джона Ди с детства.

В тексте «Иероглифической Монады» Ди упоминает, что вынашивал эту идею «в течение семи лет», так что анонимное появление иероглифа Монады до публикации относящихся к ней теорем вполне объяснимо и служит лишним подтверждением тому, какое большое значение придавал этому символу автор. Фронтисписы обоих произведений демонстрируют разительное сходство: они оба содержат две колонны с изображением Солнца и Луны, в основании которых изображены стихии Земли и Воды, а на капителях — Огонь и Воздух, в случае «Иероглифической Монады», и Теплое и Влажное, в случае «Афористическиих начал».

Ди Джон - Иероглифическая монада

Пер. с лат. и коммент. Г. А. Бутузова, под ред. М. М. Фиалко; науч. ред. и коммент. А Ю. Саплина, М. М. Фиалко; предисл. Б. К Двинянинова; вст. ст. Г. А Бутузова; послесл. М. М. Фиалко; ст. А Ю. Саплина.

СПб.: Издательство РХГА, 2022. — 210 с.: ил.

(Серия Librarium Aureum. Opus Majus)

ISBN 978-5-907505-83-4

Ди Джон - Иероглифическая монада - Содержание

  • Предисловие издателя (Б. КДвинянинов)

  • Предисловие переводчика (Г. А. Бутузов)

  • Иероглифическая Монада (латинский текст)

  • Иероглифическая Монада (перевод)

  • Заметка о переводах «Иероглифической монады» на русский язык (М. М. Фиалко)

  • Происхождение символов знаков Зодиака и планет (Л. Ю. Саплин)

Словарь

Избранная библиография

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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