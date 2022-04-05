Илья Дидок - Пособие для изучения Ветхого Завета самостоятельно или в малых группах

Пастор Илья Дидок принадлежит к тому поколению христиан, о котором я, наверное, осмелюсь сказать, что хорошо его знаю - ибо это мое поколение. Для него была характерной та особенность, что многие христиане любили читать - и с неуемной жаждой старались прочесть буквально все, что имело какое-то отношение к истории христианства, истории Библии, богословию и Библейским комментариям. Причина, в сущности, проста - настольной книгой, любимой книгой, ежедневно читаемой книгой была Библия. О Слове Божьем хотелось знать как можно больше, сведения о Библии и мелкие детали, которые помогали хотя бы отчасти уразуметь непостижимую глубину ее смысла, черпали отовсюду.

Мне хочется утверждать, что люди, которые на самом деле любят Библию, постепенно становятся человеками богатейших энциклопедических познаний, ибо серьезное исследование Священного Писания вооружает любителей Библии очень обширным инструментарием познания в самых разных сферах - от деталей ассирийской клинописи до устройства галактик, от тайны зарождения жизни до геологии, от фламандской живописи до творений Джона Мильтона. Не имея возможности учиться в университетах в то советское время гонений и репрессий против церкви Божьей в СССР, христиане черпали свои знания о мире из книг - и Книга Природы также приводила к непоколебимой вере в существование мудрого Творца Вселенной. Про моего друга из Москвы, проповедника, христианского поэта и писателя Анатолия Алексеевича Власова говаривали, что если ему в книжном магазине попадалась книга, на страницах которой хотя бы три раза употреблялось слово "Бог", он эту книгу покупал. В моей библиотеке и сегодня стоят на полках весомые фолианты словарей, справочников, сочинений Виссариона Белинского, Михаила Ломоносова, Федора Достоевского, Ивана Никитина, Валерия Брюсова, Амоса Коменского - драгоценные подарки ныне покойного Анатолия Власова. Рядом с его собственными книгами...

Светлым и добрым примером смиренной и непорочной христианской жизни и служения для нас был и незабвенной памяти служитель Божий - пастор пятидесятнической церкви г. Мариуполя Василий Гаврилович Прудников, который время от времени и снабжал нас хорошими книгами, в которых - иногда буквально по крупицам - можно было вычитать что-то такое, что давало ключ к пониманию каких-то Библейских текстов или историй. Этими книгами мы очень дорожили.

А любимой темой наших долгих безостановочных разговоров, в том числе и разговоров с Ильей, был взаимный обмен откровениями о Библии. Вызывало большую радость познание нового на ее святых страницах - даже если это были какие-то небольшие детали Библейских текстов или событий. Вначале это все еще помещалось в нашей памяти, постепенно стали появляться какие-то записи, некоторые из них сводились в самодельные таблицы и схемы.

Илья Дидок - Пособие для изучения Ветхого Завета самостоятельно или в малых группах

К. : Илья Дидок, 2017. - 340 с.

Илья Дидок - Пособие для изучения Ветхого Завета самостоятельно или в малых группах - Содержание

Илья из Мариуполя и его книга

Предисловие

Список использованной литературы

Курс I: Обзор Ветхого Завета

Тема 1.0 Библии

Тема 2. Краткий обзор Ветхозаветной истории.

Домашняя работа. Зачетный экзамен

Курс II: Пятикнижие

Тема 1. Введение в Пятикнижие Моисея

Тема 2. Книга Бытие

Тема 3. Книга Исход

Тема 4. Книга Левит

Тема 5. Книга Чисел

Тема 6. Книга Второзаконие

Зачетный экзамен № 1. Зачетный экзамен № 2

Курс III: Исторические книги

Тема 1. Исторические книги

Тема 2. Книга Иисуса Навина

Тема 3. Книга Судей Израильских

Тема 4. Книга Руфь

Тема 5. Первая книга Царств

Тема 6. Вторая книга Царств

Тема 7. Третья и Четвертая книги Царств

Тема 8. Первая и Вторая книги Паралипоменон...

Тема 9. Книги Ездры и Неемии

Тема 10. Книга Есфирь

Зачетный экзамен № 1. Зачетный экзамен № 2

Курс IV: Поэтические книги

Тема 1.О библейской поэзии

Тема 2. Книга Иова

Тема 3. Книга Псалтирь

Тема 4. Книга Притчей Соломона

Тема 5. Книга Екклесиаст

Тема 6. Книга Песни Песней Соломона

Домашняя работа. Зачетный экзамен

Курс V: Большие пророки

Тема 1. Пророки и пророчества

Тема 2. Книга пророка Исаии

Тема 3. Книга пророка Иеремии

Тема 4. Книга Плача Иеремии

Тема 5. Книга пророка Иезекииля

Тема 6. Книга пророка Даниила

Домашняя работа. Зачетный экзамен

Курс VI: Малые пророки