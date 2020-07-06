Иисус Христос - Анри Дидон

Издание книги французского католического теолога, миссионера Анри Ди дона (1840—1900) «Иисус Христос», вышедшей в Париже в 1880 г., является пе реработанным (в соответствии с нормами современного русского языка) вари антом русского перевода, осуществленного в Санкт-Петербурге в 1891-1892 гг.

М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1998

SBN 5-300-01898-8

Текст печатается по изданию: Анри Дидон, Иисус Христос, перевод с французского под редакцией Н. А. Скроботова, издание Д. Д. Федорова, С.-Петербург, 1892 г.

Примеч. К. Ронинсона

М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1998. — 400 с.

ISBN 5-300-01899-6 (т. 1)

ISBN 5-300-01898-8

В первый том вошли «Введение», где А. Дидон дает обстоятельный обзор методологических подходов к изучению жизни и учения Иисуса Христа, а также книги 1—4 исследования. Путем кропотливых географических изысканий, стро го следуя за текстами Евангелий, Дидон воссоздает историческую обстановку, в которой родился, воспитывался и начал Свой Путь Основатель христианства.

ВВЕДЕНИЕ. Критика и история в жизнеописании Иисуса Христа

КНИГА ПЕРВАЯ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИИСУСА

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Мир в эпоху Рождества Христова

ГЛАВА ВТОРАЯ. Происхождение Иисуса. Его зачатие

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Рождество Христово. Бегство в Египет

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Историческая верность чудесных рассказов о рождении и детстве Иисуса

ГЛАВА ПЯТАЯ. Отрочество и юность Иисуса. Его воспитание

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Назначение Иисуса

КНИГА ВТОРАЯ ИОАНН ПРЕДТЕЧА И ЯВЛЕНИЕ ИИСУСА

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Евреи в Иудее в 26 году. Явление Иоанна Крестителя

ГЛАВА ВТОРАЯ. Проповедь Иоанна Крестителя. Крещение Иисуса

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Иисус в пустыне. Искушение

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Начало открытого служения

ГЛАВА ПЯТАЯ. Иисус в Иерусалиме во время Пасхи 781 года. Первое апсютсльство в Иудее

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Иисусу самарян

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Иисус, Сын Божий

КНИГА ТРЕТЬЯ АПОСТОЛЬСТВО В ГАЛИЛЕЕ. ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Галилея и Царствие Божие

ГЛАВА ВТОРАЯ. Иисус в Капернауме

ГЛАВАТРЕТЬЯ. Исцеление прокаженного. Гонения фарисеев на Иисуса и Его учеников в Галилеи

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Нагорная проповедь

ГЛАВА ПЯТАЯ. Путешествие в Наин

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Притчи о Царствии Божием

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Последнее оскорбление Иисуса Христа, фарисеями

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Наставление Апостолам Смерть Иоанна Крестителя

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Новое откровение в посланнической деятельности Иисуса в Галилее

ГЛАВАДЕСЯТАЯ. Путешествие Иисуса к пределам Тира и Сидона и по Десятиградию

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Предстоящая смерть Мессии. Преображение

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Последняя беседа в Капернауме

ПРИМЕЧАНИЯ

План Иерусалимского храма

План Иерусалима

Анри Дидон Иисус Христос - В 2 томах - Том 1 - КРИТИКА И ИСТОРИЯ В ЖИЗНЕОПИСАНИИ ИИСУСА ХРИСТА

Иисус Христос — великое историческое имя, которому поклонялись и поклоняются племена и народы и во славу которого люди шли на подвиги и на смерть.

Иисус Христос известен всему миру. Даже среди дикарей, среди едва ли не выродившихся рас рода человеческого появляются неутомимые проповедники, возвещающие крестную смерть Христа и его божественное воскресение. И выродки человечества могут найти спасение в любви к Нему. Скептики современного общества и те признают Его неисчерпаемое милосердие к малым и слабым.

Гении минувших веков были бы забыты, если бы нам не сохранилась память о них в монументах: дворцах, обелисках и гробницах, или же в письменах: папирусах, пергаментах, глиняных пластинках, столбах и медалях. Иисус живет в самом сознании верующих, а вот письмена, свидетельствующие о Нем, являются несокрушимым памятником Его пребывания среди людей.

Церковь, основанная Им, прославляет Его во все времена и всему миру. Она познает Его, любит Его, поклоняется Ему: как Он вечно в ней пребывает, так и она в Нем. Христос — догмат церкви, ее нравственный закон, ее культ. Она учит всех — без различия и исключений, — что Он Единородный Сын Божий, вочеловечившийся, воплотившийся от Духа Святого и Девы; что Он сошел на землю, страдал и умер ради нашего спасения, чтобы своим воскресением победить смерть; что Он восшел на небеса к Отцу Своему, дабы и нам уготовать место около Себя; что Он придет судить живых и мертвых, даруя праведникам жизнь вечную и предавая грешников мраку и смерти духовной.

Символ этот является догматическим и вместе с тем историческим явлением, догматом веры и популярной историей Христа; верующий может жить им. В кратких, простых и в то же время глубоких словах он учит, что величайшим событием в истории человечества является пришествие Христово; что Господь любит человека, ибо Он хочет спасти его от зла, и ради этого приносит Себя в жертву за него; что милосердие — высшая обязанность человека, так как Божественный Учитель страдал и умер любви ради; что человек должен делать добро, ибо Господь придет судить его; что он не должен бояться смерти, так как Господь победил смерть и тем самым уготовал человеку жизнь вечную.