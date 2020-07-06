Дидон - Иисус Христос - Спаситель Мира
Издание книги французского католического теолога, миссионера Анри Ди дона (1840—1900) «Иисус Христос», вышедшей в Париже в 1880 г., является пе реработанным (в соответствии с нормами современного русского языка) вари антом русского перевода, осуществленного в Санкт-Петербурге в 1891-1892 гг.
Иисус Христос - Анри Дидон - в 2 томах
М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1998
SBN 5-300-01898-8
Текст печатается по изданию: Анри Дидон, Иисус Христос, перевод с французского под редакцией Н. А. Скроботова, издание Д. Д. Федорова, С.-Петербург, 1892 г.
Анри Дидон Иисус Христос - В 2 томах - Том 1
Примеч. К. Ронинсона
М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1998. — 400 с.
ISBN 5-300-01899-6 (т. 1)
ISBN 5-300-01898-8
В первый том вошли «Введение», где А. Дидон дает обстоятельный обзор методологических подходов к изучению жизни и учения Иисуса Христа, а также книги 1—4 исследования. Путем кропотливых географических изысканий, стро го следуя за текстами Евангелий, Дидон воссоздает историческую обстановку, в которой родился, воспитывался и начал Свой Путь Основатель христианства.
Анри Дидон Иисус Христос - В 2 томах - Том 1 - Содержание
ВВЕДЕНИЕ. Критика и история в жизнеописании Иисуса Христа
КНИГА ПЕРВАЯ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИИСУСА
- ГЛАВА ПЕРВАЯ. Мир в эпоху Рождества Христова
- ГЛАВА ВТОРАЯ. Происхождение Иисуса. Его зачатие
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Рождество Христово. Бегство в Египет
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Историческая верность чудесных рассказов о рождении и детстве Иисуса
- ГЛАВА ПЯТАЯ. Отрочество и юность Иисуса. Его воспитание
- ГЛАВА ШЕСТАЯ. Назначение Иисуса
КНИГА ВТОРАЯ ИОАНН ПРЕДТЕЧА И ЯВЛЕНИЕ ИИСУСА
- ГЛАВА ПЕРВАЯ. Евреи в Иудее в 26 году. Явление Иоанна Крестителя
- ГЛАВА ВТОРАЯ. Проповедь Иоанна Крестителя. Крещение Иисуса
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Иисус в пустыне. Искушение
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Начало открытого служения
- ГЛАВА ПЯТАЯ. Иисус в Иерусалиме во время Пасхи 781 года. Первое апсютсльство в Иудее
- ГЛАВА ШЕСТАЯ. Иисусу самарян
- ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Иисус, Сын Божий
КНИГА ТРЕТЬЯ АПОСТОЛЬСТВО В ГАЛИЛЕЕ. ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ
- ГЛАВА ПЕРВАЯ. Галилея и Царствие Божие
- ГЛАВА ВТОРАЯ. Иисус в Капернауме
- ГЛАВАТРЕТЬЯ. Исцеление прокаженного. Гонения фарисеев на Иисуса и Его учеников в Галилеи
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Нагорная проповедь
- ГЛАВА ПЯТАЯ. Путешествие в Наин
- ГЛАВА ШЕСТАЯ. Притчи о Царствии Божием
- ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Последнее оскорбление Иисуса Христа, фарисеями
- ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Наставление Апостолам Смерть Иоанна Крестителя
- ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Новое откровение в посланнической деятельности Иисуса в Галилее
- ГЛАВАДЕСЯТАЯ. Путешествие Иисуса к пределам Тира и Сидона и по Десятиградию
- ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Предстоящая смерть Мессии. Преображение
- ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Последняя беседа в Капернауме
ПРИМЕЧАНИЯ
- План Иерусалимского храма
- План Иерусалима
Анри Дидон Иисус Христос - В 2 томах - Том 1 - КРИТИКА И ИСТОРИЯ В ЖИЗНЕОПИСАНИИ ИИСУСА ХРИСТА
Иисус Христос — великое историческое имя, которому поклонялись и поклоняются племена и народы и во славу которого люди шли на подвиги и на смерть.
Иисус Христос известен всему миру. Даже среди дикарей, среди едва ли не выродившихся рас рода человеческого появляются неутомимые проповедники, возвещающие крестную смерть Христа и его божественное воскресение. И выродки человечества могут найти спасение в любви к Нему. Скептики современного общества и те признают Его неисчерпаемое милосердие к малым и слабым.
Гении минувших веков были бы забыты, если бы нам не сохранилась память о них в монументах: дворцах, обелисках и гробницах, или же в письменах: папирусах, пергаментах, глиняных пластинках, столбах и медалях. Иисус живет в самом сознании верующих, а вот письмена, свидетельствующие о Нем, являются несокрушимым памятником Его пребывания среди людей.
Церковь, основанная Им, прославляет Его во все времена и всему миру. Она познает Его, любит Его, поклоняется Ему: как Он вечно в ней пребывает, так и она в Нем. Христос — догмат церкви, ее нравственный закон, ее культ. Она учит всех — без различия и исключений, — что Он Единородный Сын Божий, вочеловечившийся, воплотившийся от Духа Святого и Девы; что Он сошел на землю, страдал и умер ради нашего спасения, чтобы своим воскресением победить смерть; что Он восшел на небеса к Отцу Своему, дабы и нам уготовать место около Себя; что Он придет судить живых и мертвых, даруя праведникам жизнь вечную и предавая грешников мраку и смерти духовной.
Символ этот является догматическим и вместе с тем историческим явлением, догматом веры и популярной историей Христа; верующий может жить им. В кратких, простых и в то же время глубоких словах он учит, что величайшим событием в истории человечества является пришествие Христово; что Господь любит человека, ибо Он хочет спасти его от зла, и ради этого приносит Себя в жертву за него; что милосердие — высшая обязанность человека, так как Божественный Учитель страдал и умер любви ради; что человек должен делать добро, ибо Господь придет судить его; что он не должен бояться смерти, так как Господь победил смерть и тем самым уготовал человеку жизнь вечную.
Анри Дидон Иисус Христос - В 2 томах - Том 2
Примеч. К. Ронинсо на.
М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1998. — 368 с.
ISBN 5-300-01900-3 (т. 2)
ISBN 5-300-01898-8
Во второй том включены книги 4-5 исследования и ряд приложений. Здесь продолжается подробное повествование о мессианском служении Сына Челове ческого, воплощенном в Его словах, деяниях, учениках, Крестном Подвиге и Божественном Воскресении.
Анри Дидон Иисус Христос - В 2 томах - Том 2 - Содержание
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ ВЕЛИКИЕ СОБЫТИЯ В ИЕРУСАЛИМЕ
- ГЛАВА ПЕРВАЯ. Удаление из Галилеи
- ГЛАВА ВТОРАЯ. Иисус Христос на празднике Кущей в 29 году
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Новые свидетельства о Иисусе как Мессии
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Чудо над слепоровденным
- ГЛАВА ПЯТАЯ. Первое пребывание Иисуса в Перее
- ГЛАВА ШЕСТАЯ. Последняя попытка Иисуса в Иерусалиме
- ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Новое удаление Иисуса в страну Заиорданскую
- ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Воскрешение Лазаря
- ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Последнее путешествие в Иерусалим
- ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Конец путешествия: от Иерихона до Вифании
КНИГА ПЯТАЯ СМЕРТЬ ИИСУСАХРИСТА И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
- ГЛАВА ПЕРВАЯ. Торжественный вход в Иерусалим
- ГЛАВА ВТОРАЯ. Последние столкновения Иисуса Христа в храме
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Последние обличения фарисеев
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Будущее разрушение Иерусалима и храма. Кончина мира
- ГЛАВА ПЯТАЯ. Окончательный неуспех дела и учения Иисуса Христа у иудеев; причины этого
- ГЛАВА ШЕСТАЯ. Последняя Пасха. Великое установление таинства Евхаристии
- ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Последняя беседа Иисуса Христа с учениками
- ГЛАВА ВОСЬМАЯ.Напугав Гефсиманию
- ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Молитва Иисуса Христа. Его предсмертная тоска. Взятие Его воинами
- ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Осуждение Иисуса Христа
- ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Смерть Иисуса Христа. Его погребение
- ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Воскресение Иисуса Христа
ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ А. Общая хронология жизни Иисуса
- ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Брак у иудеев во времена Иисуса
- ПРИЛОЖЕНИЕ В. Два родословия Иисуса
- ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Место рождения Иоанна Крестителя
- ПРИЛОЖЕНИЕ Д. «Овчая купель»
- ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Достоверность местонахождения Капернаума на развалинах «Tell-Ноит» (Телль-Хум)
- ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Два посещения Иисусом города Назарета
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Вторичное умножение хлебов
- ПРИЛОЖЕНИЕ И Страна Далмануфская
- ПРИЛОЖЕНИЕ К Гергеза и Гадара
- ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Бесноватый города Керзы
- ПРИЛОЖЕНИЕ М. Подлинность места Преображения Господня на Фаворе
- ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Два текста молитвы Господней
- ПРИЛОЖЕНИЕ О. каление из Галилеи
- ПРИЛОЖЕНИЕ П. Женщина, обличенная в прелюбодеянии
- ПРИЛОЖЕНИЕ Р. Иерихонские слепцы
- ПРИЛОЖЕНИЕ С. Двапомазания
- ПРИЛОЖЕНИЕ Т. Псалом ПО
- ПРИЛОЖЕНИЕ У. Тождество Марии Магдалины, Марии из Вифании — сестры Марфы и той грешницы, о которой упоминает евангелистЛука
- ПРИЛОЖЕНИЕ Ф. Местонахождение Эммауса
- ПРИЛОЖЕНИЕ X. Таблица событий из жизни Иисуса Христа, расположенных в хронологическом порядке с указанием на Евангелия
Примечания
Карта Палестины
Также еще одно издание книги:
Спаситель мира. О земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Дидон
Перевод с французского. М.: «Новая книга»; «Ковчег», 1998 г. 720 с.
ISBN 5-7850-0086-5
Comments (1 comment)