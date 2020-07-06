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Дидон - Иисус Христос - Спаситель Мира

Иисус Христос - Анри Дидон
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Издание книги французского католического теолога, миссионера Анри Ди дона (1840—1900) «Иисус Христос», вышедшей в Париже в 1880 г., является пе реработанным (в соответствии с нормами современного русского языка) вари антом русского перевода, осуществленного в Санкт-Петербурге в 1891-1892 гг.

Иисус Христос - Анри Дидон - в 2 томах

М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1998
SBN 5-300-01898-8
Текст печатается по изданию: Анри Дидон, Иисус Христос,  перевод с французского под редакцией Н. А. Скроботова, издание Д. Д. Федорова, С.-Петербург, 1892 г.

Анри Дидон Иисус Христос - В 2 томах - Том 1

Примеч. К. Ронинсона
М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1998. — 400 с.
 ISBN 5-300-01899-6 (т. 1) 
ISBN 5-300-01898-8
В первый том вошли «Введение», где А. Дидон дает обстоятельный обзор  методологических подходов к изучению жизни и учения Иисуса Христа, а также  книги 1—4 исследования. Путем кропотливых географических изысканий, стро го следуя за текстами Евангелий, Дидон воссоздает историческую обстановку, в  которой родился, воспитывался и начал Свой Путь Основатель христианства.

Анри Дидон Иисус Христос - В 2 томах - Том 1 - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. Критика и история в жизнеописании Иисуса Христа
КНИГА ПЕРВАЯ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИИСУСА
  • ГЛАВА ПЕРВАЯ. Мир в эпоху Рождества Христова
  • ГЛАВА ВТОРАЯ. Происхождение Иисуса. Его зачатие
  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Рождество Христово. Бегство в Египет
  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Историческая верность чудесных рассказов о рождении и детстве Иисуса
  • ГЛАВА ПЯТАЯ. Отрочество и юность Иисуса. Его воспитание
  • ГЛАВА ШЕСТАЯ. Назначение Иисуса
КНИГА ВТОРАЯ ИОАНН ПРЕДТЕЧА И ЯВЛЕНИЕ ИИСУСА
  • ГЛАВА ПЕРВАЯ. Евреи в Иудее в 26 году. Явление Иоанна Крестителя
  • ГЛАВА ВТОРАЯ. Проповедь Иоанна Крестителя. Крещение Иисуса
  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Иисус в пустыне. Искушение
  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Начало открытого служения
  • ГЛАВА ПЯТАЯ. Иисус в Иерусалиме во время Пасхи 781 года. Первое апсютсльство в Иудее
  • ГЛАВА ШЕСТАЯ. Иисусу самарян
  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Иисус, Сын Божий
КНИГА ТРЕТЬЯ АПОСТОЛЬСТВО В ГАЛИЛЕЕ. ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ
  • ГЛАВА ПЕРВАЯ. Галилея и Царствие Божие
  • ГЛАВА ВТОРАЯ. Иисус в Капернауме
  • ГЛАВАТРЕТЬЯ. Исцеление прокаженного. Гонения фарисеев на Иисуса и Его учеников в Галилеи
  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Нагорная проповедь
  • ГЛАВА ПЯТАЯ. Путешествие в Наин
  • ГЛАВА ШЕСТАЯ. Притчи о Царствии Божием
  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Последнее оскорбление Иисуса Христа, фарисеями
  • ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Наставление Апостолам Смерть Иоанна Крестителя
  • ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Новое откровение в посланнической деятельности Иисуса в Галилее
  • ГЛАВАДЕСЯТАЯ. Путешествие Иисуса к пределам Тира и Сидона и по Десятиградию
  • ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Предстоящая смерть Мессии. Преображение
  • ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Последняя беседа в Капернауме
ПРИМЕЧАНИЯ
  • План Иерусалимского храма
  • План Иерусалима

Анри Дидон Иисус Христос - В 2 томах - Том 1 - КРИТИКА И ИСТОРИЯ В ЖИЗНЕОПИСАНИИ ИИСУСА ХРИСТА

Иисус Христос — великое историческое имя, которому поклонялись и поклоняются племена и народы и во славу которого люди шли на подвиги и на смерть.
Иисус Христос известен всему миру. Даже среди дикарей, среди едва ли не выродившихся рас рода человеческого появляются неутомимые проповедники, возвещающие крестную смерть Христа и его божественное воскресение. И выродки человечества могут найти спасение в любви к Нему. Скептики современного общества и те признают Его неисчерпаемое милосердие к малым и слабым.
Гении минувших веков были бы забыты, если бы нам не сохранилась память о них в монументах: дворцах, обелисках и гробницах, или же в письменах: папирусах, пергаментах, глиняных пластинках, столбах и медалях. Иисус живет в самом сознании верующих, а вот письмена, свидетельствующие о Нем, являются несокрушимым памятником Его пребывания среди людей.
Церковь, основанная Им, прославляет Его во все времена и всему миру. Она познает Его, любит Его, поклоняется Ему: как Он вечно в ней пребывает, так и она в Нем. Христос — догмат церкви, ее нравственный закон, ее культ. Она учит всех — без различия и исключений, — что Он Единородный Сын Божий, вочеловечившийся, воплотившийся от Духа Святого и Девы; что Он сошел на землю, страдал и умер ради нашего спасения, чтобы своим воскресением победить смерть; что Он восшел на небеса к Отцу Своему, дабы и нам уготовать место около Себя; что Он придет судить живых и мертвых, даруя праведникам жизнь вечную и предавая грешников мраку и смерти духовной.
Символ этот является догматическим и вместе с тем историческим явлением, догматом веры и популярной историей Христа; верующий может жить им. В кратких, простых и в то же время глубоких словах он учит, что величайшим событием в истории человечества является пришествие Христово; что Господь любит человека, ибо Он хочет спасти его от зла, и ради этого приносит Себя в жертву за него; что милосердие — высшая обязанность человека, так как Божественный Учитель страдал и умер любви ради; что человек должен делать добро, ибо Господь придет судить его; что он не должен бояться смерти, так как Господь победил смерть и тем самым уготовал человеку жизнь вечную.

Анри Дидон Иисус Христос - В 2 томах - Том 2

Примеч. К. Ронинсо на.
М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1998. — 368 с. 
ISBN 5-300-01900-3 (т. 2) 
ISBN 5-300-01898-8
Во второй том включены книги 4-5 исследования и ряд приложений. Здесь  продолжается подробное повествование о мессианском служении Сына Челове ческого, воплощенном в Его словах, деяниях, учениках, Крестном Подвиге и  Божественном Воскресении.

Анри Дидон Иисус Христос - В 2 томах - Том 2 - Содержание

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ ВЕЛИКИЕ СОБЫТИЯ В ИЕРУСАЛИМЕ
  • ГЛАВА ПЕРВАЯ. Удаление из Галилеи
  • ГЛАВА ВТОРАЯ. Иисус Христос на празднике Кущей в 29 году
  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Новые свидетельства о Иисусе как Мессии
  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Чудо над слепоровденным
  • ГЛАВА ПЯТАЯ. Первое пребывание Иисуса в Перее
  • ГЛАВА ШЕСТАЯ. Последняя попытка Иисуса в Иерусалиме
  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Новое удаление Иисуса в страну Заиорданскую
  • ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Воскрешение Лазаря
  • ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Последнее путешествие в Иерусалим
  • ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Конец путешествия: от Иерихона до Вифании
КНИГА ПЯТАЯ СМЕРТЬ ИИСУСАХРИСТА И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
  • ГЛАВА ПЕРВАЯ. Торжественный вход в Иерусалим
  • ГЛАВА ВТОРАЯ. Последние столкновения Иисуса Христа в храме
  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Последние обличения фарисеев
  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Будущее разрушение Иерусалима и храма. Кончина мира
  • ГЛАВА ПЯТАЯ. Окончательный неуспех дела и учения Иисуса Христа у иудеев; причины этого
  • ГЛАВА ШЕСТАЯ. Последняя Пасха. Великое установление таинства Евхаристии
  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Последняя беседа Иисуса Христа с учениками
  • ГЛАВА ВОСЬМАЯ.Напугав Гефсиманию
  • ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Молитва Иисуса Христа. Его предсмертная тоска. Взятие Его воинами
  • ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Осуждение Иисуса Христа
  • ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Смерть Иисуса Христа. Его погребение
  • ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Воскресение Иисуса Христа
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ А. Общая хронология жизни Иисуса
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Брак у иудеев во времена Иисуса
  • ПРИЛОЖЕНИЕ В. Два родословия Иисуса
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Место рождения Иоанна Крестителя
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Д. «Овчая купель»
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Достоверность местонахождения Капернаума на развалинах «Tell-Ноит» (Телль-Хум)
  • Спаситель мира. О земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. ДидонПРИЛОЖЕНИЕ Ж Два посещения Иисусом города Назарета
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Вторичное умножение хлебов
  • ПРИЛОЖЕНИЕ И Страна Далмануфская
  • ПРИЛОЖЕНИЕ К Гергеза и Гадара
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Бесноватый города Керзы
  • ПРИЛОЖЕНИЕ М. Подлинность места Преображения Господня на Фаворе
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Два текста молитвы Господней
  • ПРИЛОЖЕНИЕ О. каление из Галилеи
  • ПРИЛОЖЕНИЕ П. Женщина, обличенная в прелюбодеянии
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Р. Иерихонские слепцы
  • ПРИЛОЖЕНИЕ С. Двапомазания
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Т. Псалом ПО
  • ПРИЛОЖЕНИЕ У. Тождество Марии Магдалины, Марии из Вифании — сестры Марфы и той грешницы, о которой упоминает евангелистЛука
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Ф. Местонахождение Эммауса
  • ПРИЛОЖЕНИЕ X. Таблица событий из жизни Иисуса Христа, расположенных в хронологическом порядке с указанием на Евангелия
Примечания
Карта Палестины
Также еще одно издание книги:

Спаситель мира. О земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Дидон

Перевод с французского. М.: «Новая книга»; «Ковчег», 1998 г. 720 с.
ISBN 5-7850-0086-5
Views 2 379
Rating 4.6 / 5
Added 06.07.2020
Author esxatos
Rate this publication:
4.6/5 (9)

Comments (1 comment)

T
Tov 13 years ago
Анонс интригует. Как говорится: сложно пройти мимо. 

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