В 1986‒1999 гг. издательство Kaiser Verlag выпустило второе собрание сочинений Дитриха Бонхёффера, существенно дополненное новыми документами — «Dietrich Bonhöffer Werke» (цитируется как DBW). Все представленные в нём материалы снабжены подробными сносками, а в конце каждого тома вниманию читателя предлагается обширный справочный аппарат. Кроме того, тексты DBW, публиковавшиеся ранее в первом собрании сочинений "Gesammelte Schriften", имеют дополнительную нумерацию страниц, совпадающую с нумерацией в соответствующем томе старого издания.

Dietrich Bonhöffer Werke - Дитрих Бонхёффер. Собрание сочинений

Bonhöffer Dietrich. Werke, 16 Bde. und Registerband / hg. von E. Bethge, E. Feil, Chr. Gremmels, H. Huber, H. Pfeifer, A. Schönherr, H.E. Tödt, I. Tödt. München, 1986-1991; Gütersloh, 1992-1999. (zitiert: DBW)

Dietrich Bonhöffer Werke. Перечень книг

Ниже мы предлагаем перечень томов, которые входят в это собрание сочинений (а также некоторые другие издания трудов Бонхёффера, вышедшие позже, поэтому не попавшие в официальный перечень). Под названиями тех томов, которые полностью или частично были переведены на русский язык мы приводим библиографические ссылки на русские переводы.

DBW 1: Sanctorum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche (1930) / hg. von J. von Soosten. München: Chr. Kaiser Verlag, 1986. (auch zitiert: SC)

DBW 2: Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen Theologie (1931). / hg. von H.-R. Reuter. München: Chr. Kaiser Verlag, 1988. (auch zitiert: AS)

DBW 3: Schöpfung und Fall. Theologische Auslegung von Genesis 1-3 (1933). / hg. von M. Rüter und I. Tödt. München: Chr. Kaiser Verlag, 1989. (auch zitiert: SF)

DBW 4: Nachfolge (1937). / hg. von M. Kuske und I. Tödt. München: Chr. Kaiser Verlag, 1989. (auch zitiert: N)

Бонхёффер Д. Следуя Христу. М.: Бук Чембэр Интернэшнл, 1992.

Бонхёффер Д. Хождение вслед / Пер. с нем. Г. М. Дашевского. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2002. 226 c.

DBW 5: Gemeinsames Leben (1938). Das Gebetbuch der Bibel (1940). hg. von G.L. Müller und A. Schönherr. München: Chr. Kaiser Verlag, 1987. (auch Zitiert: GL)

Бонхёффер Д. Жизнь в христианском общении / Пер. П. Ласточкина и Г. Ивановой; ред. М. Козлова, изд. Евангелическое Лютеранское служение, 2003.

Бонхеффер Д. Жить вместе. М.: Триада, 2000.

Бонхёффер Д. Псалтирь – библейский молитвенник. О душепопечении. М.: Центр Нарния, 2006.

DBW 6: Ethik. hg. von I. Tödt, H.E. Tödt, E. Feil, C. Green. München: Chr. Kaiser Verlag, 1992. (auch zitiert: E)

Бонхёффер Д. Этика/ пер. с нем. (Серия "Современное богословие"). 2-е изд. М.: Издательство ББИ, 2016.

DBW 6 Ergänzungsband: Zettelnotizen für eine „Ethik“. hg. von I. Tödt. Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 1993. (zitiert: ZE)

DBW 7: Fragmente aus Tegel. hg. von R. Bethge und I. Tödt. Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 1994. (auch zitiert: FT)

DBW 8: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, hg. von Chr. Gremmels, E. Bethge und R. Bethge in Zusammenarbeit mit I. Tödt. Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 1998. (auch zitiert: WE)

Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность / Э. Бетге, Пер. с нем. А. Б. Григорьев, под ред. И. И. Блауберга. М.: Издательская группа "Прогресс", 1994.

Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность / изд. Э. Бетге, пер. с нем. А. Б. Григорьев. М: Издательство Сретенской семинарии "Среда", 2020.

DBW 9: Jugend und Studium 1918-1927. hg. von H. Pfeifer in Zusammenarbeit mit C. Green und C.-J. Kaltenborn. München: Chr. Kaiser Verlag, 1986.

DBW 10: Barcelona, Berlin, Amerika 1928-1931. hg. von H. Chr. von Hase und R. Staats in Zusammenarbeit mit H. Roggelin und M. Wünsche. München: Chr. Kaiser Verlag, 1991.

DBW 11: Ökumene, Universität, Pfarramt 1931-1932. hg. v. E. Amelung und Chr. Strohm. Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 1994.

Бонхёффер Д. Проповеди, Толкования, Размышления. Т. 1. 1925-1935 / Пер. с нем. (Серия "Современное богословие"). М.: Издательство ББИ, 2014.

Бонхёффер Д. Проповеди, Толкования, Размышления. Т. 2. 1935-1945 / Пер. с нем. (Серия "Современное богословие"). М.: Издательство ББИ, 2014.

DBW 12: Berlin 1932-1933. hg. von C. Nicolaisen und E.-A. Scharffenorth. Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 1997.

Этот том предлагает различные письма и заметки периода, когда начинает задумываться Nachfolge. Какие-то идеи могут быть отражены здесь.

12а. Dietrich Bonhöffers Hegel-Seminar 1933. / Hg. von I. Tödt (Hg.),. Nach den Aufzeichnungen von Ferenc Lehel (Internationales Bonhöffer Forum 8). München: Chr. Kaiser Verlag, 1988.

DBW 13: London 1933-1935. hg. von H. Goedeking, M. Heimbucher und H.-W. Schleicher. Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 1994.

DBW 14: Illegale Theologenausbildung: Finkenwalde 1935-1937. hg. von O. Dudzus und J. Henkys in Zusammenarbeit mit S. Bobert-Stützel, D. Schilz und I. Tödt. Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 1996.

DBW 15: Illegale Theologenausbildung: Sammelvikariate 1937-1940. hg. von D. Schulz. Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 1998.

DBW 16: Konspiration und Haft 1940- 1945. hg. von J. Glenthøj, U. Kabitz und W. Krötke. Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 1996.

DBW 17: Register und Ergänzungen. hg. von H. Anzinger und H. Pfeifer unter Mitarbeit von W. Anzinger und I. Tödt. Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 1999.

18. DBW Ergänzungsband: So ist es gewesen. Briefe im Kirchenkampf 1933-1942 von Gerhard Vibrans, aus seinem Familien- und Freundeskreis und von Dietrich Bonhöffer. hg. von D. Andersen geb. Vibrans, G. Andersen, E. Bethge und E.Vibrans. Gütersloh: Chr. Keiser/ Gütersloher Verlagshaus, 1995.

20. Bonhöffer Dietrich/ Wedemeyer Maria von . Brautbriefe Zelle 92. hg. von R.-A. von Bismarck und U. Kabitz. München, 1992.