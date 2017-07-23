Дик - У колыбели братства - Иоганн Вилер и общины евангельских верующих
Иоганн Вилер (1839-1889) - один из самых видных миссионеров среди братских меннонитов России. В возрасте 20 лет он привел первых русских штундистов в Одессе к живой вере в Господа. В возрасте 32 лет он составил первый Символ веры южнороссийских баптистов и придал их общинам форму и структуру.
Десятилетие спустя он создал первый русский миссионерский союз. Этим самым он перенес традиционный меннонитский концепт братства на русскую почву и установил пример всеобщей миссии.
Это первая книга о Вилере. Она объединяет прежние познания с новыми исследованиями и содержит тексты из ранее неопубликованных источников из Великобритании, Канады и России.
***
Эта книга посвящена братству. Полвека тому назад с этим понятием прежде всего связывали слова из девизов и лозунгов, как например свободу или равенство. В этом своем значении слово синонимично дружеской связи и близости. Сегодня в русском языке постепенно начинает преобладать иное значение слова братство, как немногочисленного добровольного сообщества при монастырях и храмах. В подавляющем большинстве случаев слово братство описывает небольшие локальные сообщества веры с ограниченным числом участников.
Евангельские христиане-баптисты обычно не сознают, что понимают под братство нечто совершенно иное и потому являются редким исключением из этого правила. Для них братство объединяет братьев и сестер по вере в масштабах всей страны или даже всего мира. В их понимании братство - явление глобальное и долговременное.
Тому, когда и как возникло такое понимание, и посвящена эта книга. Поскольку ключевую роль в возникновении понимания евангельского движения самого себя как братство сыграл Иоганн (Иван Иванович) Вилер, то книга - и о нем.
Ее основное содержание представляет собой текст написанной в 2007 г. по-английски магистерской диссертации автора на отделении баптистских и анабаптистских исследований Международной баптистской теологической семинарии (IBTS / International Baptist Theological Seminary) в Праге. Этим объясняется и академический характер книги, и ее объем. Этот текст в целом здесь и воспроизводится, за исключением немногих мест, где учтены результаты исследований в последние 10 лет.
Работа была начата под руководством Тойво Пилли (Toivo Pilli) и завершена при д-ре Иэне Рэнделле (Dr. Ian Randall). Ее выход в свет на русском языке осуществляется с ведома и разрешения IBTS, за что автор весьма признателен семинарии.
По сравнению с первоначальным английским вариантом, работа значительно расширена за счет приложений. В их число вошли документы, написанные Иоганном Вилером или созданные при его непосредственном участии. Большая часть из них переведена на русский язык специально для настоящего издания и публикуется впервые. Автор выражает глубокую признательность Отделу редких коллекций Исследовательской библиотеки Кэдбери, Эджбэстон, Университета Бирмингема (Cadbury Research Library: Special Collections, Edgbaston, University of Birmingham), за предоставленную возможность работы с оригиналами документов и письменное разрешение на публикацию на русском языке материалов Исследовательской библиотеки Кэдбери, вошедших в приложение. Столь же искреннюю признательность автор выражает Центру исследований братских меннонитов (Centre for Mennonite Brethren Studies) в Виннипеге за разрешение на публикацию дневника Иоганна Вилера в переводе на русский язык. Отдельную благодарность заслужил Мерл Шол-тесс (Merl Sholtess) - пра-пра-правнучатый племяник Иоганна Вилера за опубликованный в книге фотографический материал.
Работа была переведена с английского языка на русский Оксаной Владимировной Безносовой, пожалуй, самому лучшему академическому эксперту по возникновению евангельского движения в Российской Империи в 19 веке. Автор глубоко признателен ей за большой труд по переводу книги и за ценные замечания по ее содержанию. Многие приложения с немецкого языка на русский перевела Дарья Анатольевна Миланчева, которой автор также очень благодарен за кропотливую работу. Отдельная благодарность - Маргарите Грунау за оцифровку обширного архивного текстового материала.
И.Дик Пасха 2017, в год 150-летия евангельско-баптистского братства
Иоанн Петрович Дик - У колыбели братства : Иоганн Вилер (1839-1889) и общины первых евангельских верующих в России
Иоанн Петрович Дик (Johannes Dyck); пер. с англ. О. В. Безносовой, пер. с нем. Д. А. Миланчевой. -Steinhagen: Samenkorn, 2017. - 320 с.: ил л.
ISBN 978-3-86203-183-2
Оригинал:
Moulding the Brotherhood : Johann Wider (1839-1889) and the Communities of the Early Evangelicals in Russia. Prague: International Baptist Theological Seminary, 2007. MTh Diss.
Иоанн Петрович Дик - У колыбели братства : Иоганн Вилер (1839-1889) и общины первых евангельских верующих в России - Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. Корни братства
- Первые сообщества типа братство в России
- Иоганн Вилер и новое братство в его родной колонии
- Хортица
- Первые годы российского штундистского братства
Глава 2. Составные элементы братства
- Меннонитское братство на пути к новой церкви
- Расширение влияния нового братства
- Порядок в новом братстве
Глава 3. Братство и разнообразие религиозных форм .
- Молоканская община
- Немецкие баптистские общины
- Дух Альянса
Глава 4. Точка кристаллизации братства
- В поисках пути консолидации
- Доказывая единство духа
- Становление организационной структуры братства
- От братства к союзу
- Последние годы жизни Иоганна Вилера
- Обобщение
Приложения
- 1. Изложение веры зародившейся в Южной России общины, называющей себя сообществом крещенных христиан
- 2. Правила вероисповедания новообращенного Русского Братства
- 3. Дневник. 1 января 1872 - 1883 гг.
- 4. Протокол конференции союза верующих крещенных христиан или так называемых баптистов южной России и Кавказа в селении Ново Васильевке, состоявшейся 30 апреля и 1-го мая 1884 г. в молитвенном доме баптистов.
- 5. Краткое сообщение о возникновении штундизма и баптизма среди русского населения юга России
-
6. Письма
- И. В. Каргель. Письмо к В. А. Пашкову. 3 мая 1884 г
- И. Вилер. Письмо к В. А. Пашкову. 9 мая 1884 г
- И. Вилер. Письмо к В. А. Пашкову. 7 июня 1884 г
- И. Вилер. Письмо к В. А. Пашкову. 18 октября 1884 г.
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 17/29 сентября 1885 г
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 2/14 октября 1885г
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 8/20 января 1886 г.
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 7/19 феврапя 1886г
- И. Вилер. Письмо к В. А. Пашкову. 20 февраля 1886 г
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 14 августа 1886 г.
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 3/15 сентября 1886 г
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 11/23 декабря 1886г
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 14/26 января 1887г
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 7/19 апрепя 1887 г.
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 20 апрепя / 2 мая 1887 г
- И. Вилер. Из письма к В. А Пашкову. 13/25 мая 1887 г.
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 11/23 июня 1887 г.
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 17/29 мая 1888 г.
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 17/29 августа 1888г
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 8/20 марта 1889 г.
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. 2/14 мая 1889 г
- И. Вилер. Из письма к В. А. Пашкову. Дата неизвестна.
Библиография
Указатели
Иоанн Петрович Дик - У колыбели братства : Иоганн Вилер (1839-1889) и общины первых евангельских верующих в России - Введение
Прежде чем вплотную подойти в теме исследования, кратко изложим некоторые концепции, которым следует автор. Понятие баптизм, происходящее от крестящий, включает в себя не только крещение. В самом деле, крестят все христианские конфессии, и для всех их крещение - точка входа в их конфессиональное сообщество. Со времен Реформации повелось, что анабаптисты - с точки зрения внешних, перекрещивающие - крестят в знак личного исповедания веры (сами они признавали действительным только сознательное крещение). Уже первые анабаптисты в Цюрихе в 1525 г. ставили перед собой цель значительно более обширную, чем просто сознательное крещение по вере - они начали воссоздавать (лат. restitutio) истинную Церковь по образцу Нового Завета, вместо того чтобы обновлять (лат. reformatio) существующую. Швейцарские братья, как они сами называли себя, положили основание новому экклезиологическому типу - Свободной церкви (англ. Free Church, нем. Freikirche), вход в которую осуществляется через крещение по вере, а не в младенчестве. Свободная (от государства) церковь, или Церковь верующих (анг. Believers Church), отличается от исторических церквей совершенно иной структурой - хотя бы уже тем, что в ней отсутствует таинство священства и подразделение членов на клир и мир. (Некоторые авторы предпочитают пользоваться термином Община вместо Церковь.) Таким образом, баптизм, в том числе и баптизм в Российской империи, Советском Союзе и на постсоветском пространстве по своей структуре - прежде всего Свободная церковь и Церковь верующих.
Братство также прежде всего отличается от других конфессиональных форм своей специфической структурой. Она определяется не только эгалитарным характером взаимоотношений внутри церкви, но и способом межцерковного взаимодействия, которое не знает постоянных надцерковных структур. Надцерковные структуры - это уже признак союза.
Евангельско-баптистское братство на просторах Российской империи имело еще одну особенность, которая во многих общинах сохранилась до сих пор - это наличие многих проповедующих вместо одного единственного пастора. Многие проповедующие в одной общине - это наследие пиетистического по своему характеру евангельского пробуждения; традиция одного пастора в общине закрепилась в христианстве задолго до Реформации.
Русскоговорящие евангельские христиане-баптисты всегда воспринимали себя как братство. Эта концепция стала одной из главных тенденций в русской баптистской историографии от самого ее зарождения в 1920-х гг.[1] Среди выживших после сталинских репрессий общин это понимание нашло свое продолжение и в 1960-е гг.[2] «История евангельских христиан-баптистов в СССР»[3], написанная в 1980-х и основанная в части, посвященной русско-украинскому евангельско-баптистскому братству, на исследованиях С. Н. Савинского, все еще демонстрирует приверженность к концепции братства. Только первые ее четыре страницы содержат 12 упоминаний термина братство, по сравнению с только четырьмя упоминаниями союза или шестью движения. На той же традиции братства основана работа и историка из Совета Церквей евангельских христиан-баптистов И. П. Плетта[4]. Также она является генеральной линией книги украинских баптистских авторов Ю.Е. Решетникова и С.В. Санникова[5].
Евангельские христиане-баптисты на постсоветском пространстве составляют треть численности европейской баптистской семьи[6]. Их продолжающееся понимание себя как братства, даже в постсоветскую эру, заставляет уделить самое серьезное научное внимание этому феномену.
[1] Иванов-Клышников П. В. Шестидесятилетие / Павел Васильевич Иванов-Клышников // Баптист. - 1927. - № 5. - С. 13-14.
[2] Карев А. В. Юбилейный доклад генерального секретаря ВСЕХБ А. В. Карева в связи со 100-летней годовщиной евангельских христиан-баптистов в СССР / Александр Васильевич Карев // Братский вестник. - 1967. - № 4. - С. 8-21.
[3] История евангельских христиан-баптистов в СССР. - М.: Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, 1989.
[4] Плетт И. П. Зарождение церквей ЕХБ. Закавказье, Украина, Петербург / Иван Петрович Плетт. - Христианин, 1994.
[5] Решетников Ю. Обзор истории Евангельско-баптистского братства на Украине / Юрий Решетников, Сергей Санников. -Одесса: Богомыслие, 2000.
[6] Member Unions. - European Baptist Federation. - cop, 2006. Режим доступа: http://www.ebf.org/member-unions (Доступ 12.072006); [Информация о братстве евангельских христиан-баптистов Российской Федерации]. - М.: Российский союз евангельских христиан-баптистов. - сор. 2006. Режим доступа: http:// www.baptist.org.ru/brotherhood_articles (Доступ 12.072006); Kah-le W. Evangelische Freikirchen und freie Gemeinden im Russischen Reich, in der Sowjetunion und den Nachfolgestaaten [Евангельские свободные церкви и свободные общины в Российской империи, Советском Союзе и на постсоветском пространстве] / Wilhelm Kahle. - Gummersbach: FriedensBote, 1995, - S. 45.
Благодарю eshatos!
Надеюсь на долгий, совместный, плодотворный труд...
Спасибо! Благословений! Пусть Господь поможет нам быть полезными нашим читателям!
Спасибо огоромное! Только почему-то упёртый отказ мастеров клуба от Fine Reader'а не избавил от ошибок распознавания!
Вместо ВиЛера, получился ВиПер.
Антон, к чему неуместные обобщения? Это как раз Fine Reader так распознал текст книги, когда я делал эту страницу, спешил и не увидел его ляпы...
Спасибо! Поздравляем Mafusall и Lexux с первой отличной работой! Так держать!..