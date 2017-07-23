Иоганн Вилер (1839-1889) - один из самых видных миссионеров среди братских меннонитов России. В возрасте 20 лет он привел первых русских штундистов в Одессе к живой вере в Господа. В возрасте 32 лет он составил первый Символ веры южнороссийских баптистов и придал их общинам форму и структуру. Десятилетие спустя он создал первый русский миссионерский союз. Этим самым он перенес традиционный меннонитский концепт братства на русскую почву и установил пример всеобщей миссии. Это первая книга о Вилере. Она объединяет прежние познания с новыми исследованиями и содержит тексты из ранее неопубликованных источников из Великобритании, Канады и России.

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Эта книга посвящена братству. Полвека тому назад с этим понятием прежде всего связывали слова из девизов и лозунгов, как например свободу или равенство. В этом своем значении слово синонимично дружеской связи и близости. Сегодня в русском языке постепенно начинает преобладать иное значение слова братство, как немногочисленного добровольного сообщества при монастырях и храмах. В подавляющем большинстве случаев слово братство описывает небольшие локальные сообщества веры с ограниченным числом участников.

Евангельские христиане-баптисты обычно не сознают, что понимают под братство нечто совершенно иное и потому являются редким исключением из этого правила. Для них братство объединяет братьев и сестер по вере в масштабах всей страны или даже всего мира. В их понимании братство - явление глобальное и долговременное.

Тому, когда и как возникло такое понимание, и посвящена эта книга. Поскольку ключевую роль в возникновении понимания евангельского движения самого себя как братство сыграл Иоганн (Иван Иванович) Вилер, то книга - и о нем.

Ее основное содержание представляет собой текст написанной в 2007 г. по-английски магистерской диссертации автора на отделении баптистских и анабаптистских исследований Международной баптистской теологической семинарии (IBTS / International Baptist Theological Seminary) в Праге. Этим объясняется и академический характер книги, и ее объем. Этот текст в целом здесь и воспроизводится, за исключением немногих мест, где учтены результаты исследований в последние 10 лет.

Работа была начата под руководством Тойво Пилли (Toivo Pilli) и завершена при д-ре Иэне Рэнделле (Dr. Ian Randall). Ее выход в свет на русском языке осуществляется с ведома и разрешения IBTS, за что автор весьма признателен семинарии.

По сравнению с первоначальным английским вариантом, работа значительно расширена за счет приложений. В их число вошли документы, написанные Иоганном Вилером или созданные при его непосредственном участии. Большая часть из них переведена на русский язык специально для настоящего издания и публикуется впервые. Автор выражает глубокую признательность Отделу редких коллекций Исследовательской библиотеки Кэдбери, Эджбэстон, Университета Бирмингема (Cadbury Research Library: Special Collections, Edgbaston, University of Birmingham), за предоставленную возможность работы с оригиналами документов и письменное разрешение на публикацию на русском языке материалов Исследовательской библиотеки Кэдбери, вошедших в приложение. Столь же искреннюю признательность автор выражает Центру исследований братских меннонитов (Centre for Mennonite Brethren Studies) в Виннипеге за разрешение на публикацию дневника Иоганна Вилера в переводе на русский язык. Отдельную благодарность заслужил Мерл Шол-тесс (Merl Sholtess) - пра-пра-правнучатый племяник Иоганна Вилера за опубликованный в книге фотографический материал.

Работа была переведена с английского языка на русский Оксаной Владимировной Безносовой, пожалуй, самому лучшему академическому эксперту по возникновению евангельского движения в Российской Империи в 19 веке. Автор глубоко признателен ей за большой труд по переводу книги и за ценные замечания по ее содержанию. Многие приложения с немецкого языка на русский перевела Дарья Анатольевна Миланчева, которой автор также очень благодарен за кропотливую работу. Отдельная благодарность - Маргарите Грунау за оцифровку обширного архивного текстового материала.