Дик Яков – Израиль – народ и страна Иисуса

„Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя! Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих! Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе!" (Пс. 121,6-8).

Для знающих Господа не является тайной, кем для Бога в истории Его плана спасения человечества является народ Израильский. Праотцом этого народа является Авраам, которому Бог дал обетование: „Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение" (Быт. 15,5- 7). „Благословляя благословлю тебя, и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов твоих; и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего" (Быт. 22,17-18). Благословение Авраамово стало также благословением всех верующих, как написано: „Итак верующие благословляются с верным Авраамом" (Гал. 3,9) и „.. .благословение Авраамово чрез Христа Иисуса распространилось на язычников" (Гал. 3,14).

В этих словах, образно говоря, заложена Божия программа спасения человечества.

После грехопадения человека в Едемском саду Бог сказал змею, соблазнившему Еву: „Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту“ (Быт. 3,15). Эта вражда или война, объявленная Богом Своему противнику - сатане, поработившему человека, окончилась победой семенем жены, семенем Авраама - Иисусом Христом на Голгофе.

Для осуществления Своего плана спасения человечества Бог избрал себе народ, от которого в будущем произошел Спаситель человечества. Родоначальником этого избранного народа стал Авраам. От него произошел Исаак, от Исаака - Иаков, от Иакова, получившего имя Израиль, - двенадцать колен Израилевых: Рувимово, Симеоново, Иудино, Иссахарово, Ефремово, Вениаминово, Завулоново, Манассиино, Даново, Ассирово, Неффалимово и Гадово. Бог дал Своему народу чудесные повеления и закон, оградив его таким образом от греховного язычества. Поэтому во Втор. 4,6 написано: „Итак, храните и исполняйте их; ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей...?“ (Втор. 4,6-8). И Божия цель ограждения этого народа от грехов и мерзостей язычества заключалась в том, чтобы воспитать особый святой народ и через него осуществить Свой план по спасению человечества. Божий закон отражал Божию святость и Его волю по отношению к Своему народу. И в то же время закон обнажал греховную и порочную натуру потомков Адама, закон осуждал и обвинял человека, преступающего его, вызывая в нем томление и тоску по Искупителю. Ибо Библия говорит: „Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним” (Втор. 27,26). Таким образом, закон стал „для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою" (Гал. 3,24).

Яков Дик – Израиль – народ и страна Иисуса - Мои впечатления о поездках на Святую землю

Германия: «День спасения», 1997. – 100 с.

Яков Дик – Израиль – народ и страна Иисуса - Содержание