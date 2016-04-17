Данная книга написана по предложению Литовской Военной Академии имени Генерала Йонаса Жемайтиса как «развернутая версия» моей лекции под таким же названием, прочитанной в Академии в январе 2015 года.

Так что, прежде всего, я должен поблагодарить проректора Академии подполковника запаса доктора Гинтаутаса Сургайлиса за идею «развернуть» двух часовую лекцию во что-то вроде «методического пособия по гибридной войне». Помимо прочего, написание этого пособия поставило меня перед необходимостью значительно глубже осмыслить и систематизировать, в том числе и для самого себя, события, в которых мне и моим боевым товарищам пришлось участвовать как в ходе российско-украинской войны 2014-15 годов, так и ранее, начиная еще с тех времен, когда мне выпала честь вместе с литовскими братьями по оружию защищать независимость Литовской Республики на баррикадах Вильнюса в 1991 году.

Надеюсь, пользу от этого в итоге получат не только литовские друзья, которым непосредственно адресован мой текст, но и моя страна тоже. Также я бы хотел поблагодарить других моих литовских друзей, без которых этот текст никогда бы не был написан – организатора моей лекции в Военной Академии и во многих других литовских организациях, общественного активиста и правозащитника Стасиса Каушиниса и бывшего посла Литовской Республики в Украине профессора Петраса Вайтекунаса, предоставившего мне уникальную возможность в спокойной обстановке обобщить наш боевой опыт.

Евгений Дикий - Гибридная война России: опыт Украины для стран Балтии

Литовская военная академия им. генерала Йонаса Жямайтиса, 2016г. – 124 с.

ISBN 978-609-8074-48-2

Евгений Дикий - Гибридная война России: опыт Украины для стран Балтии - Содержание

К читателю

Гибридная война: отличие от классических схем

Цели и задачи России в гибридной войне

Последовательность основных стадий гибридной войны

«Нулевая фаза» гибридной войны: пропагандистская подготовка к вторжению

Группы влияния, используемые в ходе вторжения

На старте вторжения: «война картинок»

От «войны картинок» к «русской самообороне»: основные риски на первых этапах вооруженного вторжения

«Кейс стади»: как Путин победил в Крыму, частично выиграл в Донбассе и проиграл в Одессе и Харькове?

Возможно ли избежать гибридной войны?

Первый час «гибридной войны» - залог победы

Послесловие

Хроника «гибридной» войны России против Украины: начальная стадия Ярослав Прищепа

Евгений Дикий - Гибридная война России: опыт Украины для стран Балтии – К читателю

Предлагаемая вашему вниманию книга представляет собой попытку обобщения опыта недавней (и продолжающейся сейчас) российской агрессии против Украины (и в меньшей мере российских агрессий против некоторых других стран) и опыта нашего сопротивления этой агрессии. Задачей автора было в общем кажущемся хаосе быстро меняющихся событий выделить главные закономерности и тенденции таких агрессий и выявить вариабельные и постоянные компоненты в тактике и стратегии нашего общего противника, затем проанализировать причины как наших неудач и поражений, так и наших успехов, и наконец, попытаться экстраполировать на страны Балтии методы нашего врага, а также и наши методы сопротивления, так как, по моему мнению и по мнению моих литовских друзей, именно эти страны могут стать следующей жертвой российской агрессивной политики. Собственно, главной задачей этого «методического пособия» является предоставление балтийским патриотам обобщенной схемы будущей российской агрессии, позволяющей предсказать и спрогнозировать действия противника, кроме того, дать им в руки набор уже проверенных в Украине и оправдавших себя методов защиты от агрессии, и наконец, предостеречь их от повторения наших ошибок, таким образом избавив от необходимости получать свой собственный опыт, достающийся очень дорогой ценой – ценой жизней тысяч патриотов. Насколько автору удалось достигнуть поставленной цели – судить читателям.

Комплексный характер гибридной войны, где применение находят все средства, начиная с создания общественных организаций и заканчивая «классическими» танковыми атаками, и где порой трудно определить, чей вклад в победу или поражение бывает большим – артиллерии или телевидения, отразился и на структуре, и содержании данной книги. Некоторые разделы получились почти полностью посвященными пропагандистской подготовке к вторжению, идеологической работе с населением, роли масс медиа и ошибкам политического руководства страны при столкновении с российской агрессией. Эти разделы могут показаться скучными и ненужными для армейских офицеров, привыкших иметь дело с явным противником и реагировать на прямые угрозы. Скорее пользу от этих разделов могли бы получить политики, общественные активисты и журналисты.

Надеюсь, боевые офицеры получат «компенсацию» за скучные политические главы ближе к концу этой книги, где я попробовал дать на основании нашего опыта четкую, почти что «почасовую» инструкцию о действиях патриотов, прежде всего армии, в критический момент перехода противника от политической подготовки к прямой военной инвазии. Но все же я бы посоветовал и офицерам, особенно сотрудникам разведки и служб безопасности, преодолеть предубеждение по отношению к «гуманитарному» материалу первых глав и попытаться понять мышление и алгоритм действий врага, чтобы быть готовыми самим выявить угрозу вторжения еще на той его ранней стадии, когда обычно к армии за помощью не обращаются, так как, когда политики обращаются к армии, чаще всего бывает уже слишком поздно. Главной особенностью «гибридной войны» является именно постоянное сочетание военных и невоенных методов воздействия, что ставит и перед армией, и перед службами безопасности нетипичные для них политические задачи.

Одним из главных уроков, которые украинцы извлекли из российской агрессии, является то, что отразить ее можно только совместными усилиями всего общества, причем военным, полиции, спецслужбам, журналистам и гражданским активистам необходимо действовать скоординировано и синхронно. Только такое взаимодействие дает шанс на победу над противником, который в «традиционном» военном отношении заведомо значительно сильнее просто за счет материальных ресурсов и численности армии. Именно этим и вызвано странное, на первый взгляд, соединение в одном тексте прямых практических рекомендаций по отражению террористических атак российского спецназа и анализа идеологических конструкций российских масс-медиа – это два крыла одного атакующего двухглавого имперского орла, и мы все должны быть готовы отражать атаку врага не только на поле боя, но и в головах наших сограждан: чем успешнее мы отразим идеологическую «атаку на головы», тем меньше вероятность, что нам придется напрямую воевать против спецназа ГРУ (Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации).