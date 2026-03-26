Дикки - Масоны

Category ESXATOS BOOKS, History, Reference, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah

14 марта 1743 года Джон Кустос, сорокалетний ювелир из Лондона, выходил из лиссабонской кофейни, как вдруг был схвачен, закован в кандалы и брошен на заднее сиденье экипажа. Вскоре он оказался у дворца Эстауш, одно упоминание которого наводило страх на всю Европу. Расположенный на северной стороне площади Росиу, этот дворец, некогда используемый для размещения иноземных гостей, теперь был штаб-квартирой святой инквизиции.

Так же как и сотням ведьм, еретиков и евреев, побывавших здесь до него, Кустосу выстригли волосы, а затем приказали снять и отдать всю одежду кроме нижнего белья. Он был заперт в темнице, где соблюдался строжайший режим. Полная изоляция и тишина: несчастного из соседней камеры, который никак не мог унять кашель, избили до потери сознания. Не дозволялось общаться ни с друзьями, ни с родственниками. Никаких вещей, никаких книг — даже Библии. Ничто не должно заглушать пробуждаемой Господом совести. Ничто не должно отвлекать заключенного от мыслей о предстоящих ужасах неумолимого аутодафе. Этот торжественный акт религиозного правосудия начинался с молитв и богослужений, а заканчивался публичной казнью. При этом возможны были два исхода: того, кто в последнее мгновение принимал блага католического вероучения, милосердно удушали, а более спесивых обрекали на невыразимые муки всеочищающего пламени.

По сохранившимся свидетельствам самого Кустоса, инквизиторы сначала допрашивали его в заботливо-душеспасительной манере, однако ответы их явно не устроили. В конце концов он предстал перед главным инквизитором, который предельно равнодушным тоном зачитал обвинения:

За нарушение указов Святейшего Папы, за состояние в секте франкмасонов, которая являет собой отвратительный сплав из святотатства, содомии и других страшных преступлений, что подтверждают окружающая сию секту нерушимая тайность и недопущение к оной женщин, — и таким образом за тягчайший проступок перед королевской властью вышеозначенный Кустос, отказавшийся раскрыть перед изыскателями подлинные намерения и замыслы франкмасонов и даже стоявший на противном, называя деяния секты благими, должен быть предан самому строгому суду, который намерен употребить всю свою власть и в случае необходимости даже прибегнуть к пытке.

Джон Дикки - Масоны - Как вольные каменщики сформировали современный мир

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. — 416 с. ; ил.

ISBN 978-5-389-18149-6

Джон Дикки - Масоны - Как вольные каменщики сформировали современный мир - Содержание

1. ЛИССАБОН. Тайны Джона Кустоса

2. НИГДЕ. Загадочная cмерть Хирама Абифа

3. ЭДИНБУРГ. Искусство запечатления

4. ЛОНДОН. Под знаком гуся и решетки

5. ПАРИЖ. Долой культ Христа, долой власть королей

6. НЕАПОЛЬ. Неистовый недуг

7. ВАШИНГТОН. Ложи добродетелей

8. ЧАРЛСТОН. Именно африканцы создали этот таинственный и прекрасный орден

9. РИМ - ПАРИЖ: Дьявол в XIX столетии

10. АЛЛАХАБАД. Материнские ложи империи

11. ГАМБУРГ. De profundis

12. РИМ. Поджаривая потрепанного цыпленка

13. МЮНХЕН. Пивная стратегия

14. САЛАМАНКА. Гиены и наложницы

15. НЬЮ-ЙОРК. Конец золотого века Америки

16. АРЕЦЦО. Будущий кукловод

17. НАСЛЕДИЕ

Благодарности

Библиография

Расшифровка символов

Фотоматериалы

Related Books

All Books