Дикки - Масоны
14 марта 1743 года Джон Кустос, сорокалетний ювелир из Лондона, выходил из лиссабонской кофейни, как вдруг был схвачен, закован в кандалы и брошен на заднее сиденье экипажа. Вскоре он оказался у дворца Эстауш, одно упоминание которого наводило страх на всю Европу. Расположенный на северной стороне площади Росиу, этот дворец, некогда используемый для размещения иноземных гостей, теперь был штаб-квартирой святой инквизиции.
Так же как и сотням ведьм, еретиков и евреев, побывавших здесь до него, Кустосу выстригли волосы, а затем приказали снять и отдать всю одежду кроме нижнего белья. Он был заперт в темнице, где соблюдался строжайший режим. Полная изоляция и тишина: несчастного из соседней камеры, который никак не мог унять кашель, избили до потери сознания. Не дозволялось общаться ни с друзьями, ни с родственниками. Никаких вещей, никаких книг — даже Библии. Ничто не должно заглушать пробуждаемой Господом совести. Ничто не должно отвлекать заключенного от мыслей о предстоящих ужасах неумолимого аутодафе. Этот торжественный акт религиозного правосудия начинался с молитв и богослужений, а заканчивался публичной казнью. При этом возможны были два исхода: того, кто в последнее мгновение принимал блага католического вероучения, милосердно удушали, а более спесивых обрекали на невыразимые муки всеочищающего пламени.
По сохранившимся свидетельствам самого Кустоса, инквизиторы сначала допрашивали его в заботливо-душеспасительной манере, однако ответы их явно не устроили. В конце концов он предстал перед главным инквизитором, который предельно равнодушным тоном зачитал обвинения:
За нарушение указов Святейшего Папы, за состояние в секте франкмасонов, которая являет собой отвратительный сплав из святотатства, содомии и других страшных преступлений, что подтверждают окружающая сию секту нерушимая тайность и недопущение к оной женщин, — и таким образом за тягчайший проступок перед королевской властью вышеозначенный Кустос, отказавшийся раскрыть перед изыскателями подлинные намерения и замыслы франкмасонов и даже стоявший на противном, называя деяния секты благими, должен быть предан самому строгому суду, который намерен употребить всю свою власть и в случае необходимости даже прибегнуть к пытке.
Джон Дикки - Масоны - Как вольные каменщики сформировали современный мир
М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. — 416 с. ; ил.
ISBN 978-5-389-18149-6
Джон Дикки - Масоны - Как вольные каменщики сформировали современный мир - Содержание
1. ЛИССАБОН. Тайны Джона Кустоса
2. НИГДЕ. Загадочная cмерть Хирама Абифа
3. ЭДИНБУРГ. Искусство запечатления
4. ЛОНДОН. Под знаком гуся и решетки
5. ПАРИЖ. Долой культ Христа, долой власть королей
6. НЕАПОЛЬ. Неистовый недуг
7. ВАШИНГТОН. Ложи добродетелей
8. ЧАРЛСТОН. Именно африканцы создали этот таинственный и прекрасный орден
9. РИМ - ПАРИЖ: Дьявол в XIX столетии
10. АЛЛАХАБАД. Материнские ложи империи
11. ГАМБУРГ. De profundis
12. РИМ. Поджаривая потрепанного цыпленка
13. МЮНХЕН. Пивная стратегия
14. САЛАМАНКА. Гиены и наложницы
15. НЬЮ-ЙОРК. Конец золотого века Америки
16. АРЕЦЦО. Будущий кукловод
17. НАСЛЕДИЕ
Благодарности
Библиография
Расшифровка символов
Фотоматериалы
