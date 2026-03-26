Дикки - Масоны

14 марта 1743 года Джон Кустос, сорокалетний ювелир из Лондона, выходил из лиссабонской кофейни, как вдруг был схвачен, закован в кандалы и брошен на заднее сиденье экипажа. Вскоре он оказался у дворца Эстауш, одно упоминание которого наводило страх на всю Европу. Расположенный на северной стороне площади Росиу, этот дворец, некогда используемый для размещения иноземных гостей, теперь был штаб-квартирой святой инквизиции.

Так же как и сотням ведьм, еретиков и евреев, побывавших здесь до него, Кустосу выстригли волосы, а затем приказали снять и отдать всю одежду кроме нижнего белья. Он был заперт в темнице, где соблюдался строжайший режим. Полная изоляция и тишина: несчастного из соседней камеры, который никак не мог унять кашель, избили до потери сознания. Не дозволялось общаться ни с друзьями, ни с родственниками. Никаких вещей, никаких книг — даже Библии. Ничто не должно заглушать пробуждаемой Господом совести. Ничто не должно отвлекать заключенного от мыслей о предстоящих ужасах неумолимого аутодафе. Этот торжественный акт религиозного правосудия начинался с молитв и богослужений, а заканчивался публичной казнью. При этом возможны были два исхода: того, кто в последнее мгновение принимал блага католического вероучения, милосердно удушали, а более спесивых обрекали на невыразимые муки всеочищающего пламени.

По сохранившимся свидетельствам самого Кустоса, инквизиторы сначала допрашивали его в заботливо-душеспасительной манере, однако ответы их явно не устроили. В конце концов он предстал перед главным инквизитором, который предельно равнодушным тоном зачитал обвинения:

За нарушение указов Святейшего Папы, за состояние в секте франкмасонов, которая являет собой отвратительный сплав из святотатства, содомии и других страшных преступлений, что подтверждают окружающая сию секту нерушимая тайность и недопущение к оной женщин, — и таким образом за тягчайший проступок перед королевской властью вышеозначенный Кустос, отказавшийся раскрыть перед изыскателями подлинные намерения и замыслы франкмасонов и даже стоявший на противном, называя деяния секты благими, должен быть предан самому строгому суду, который намерен употребить всю свою власть и в случае необходимости даже прибегнуть к пытке.

Джон Дикки - Масоны - Как вольные каменщики сформировали современный мир

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. — 416 с. ; ил.

ISBN 978-5-389-18149-6

Джон Дикки - Масоны - Как вольные каменщики сформировали современный мир - Содержание

1. ЛИССАБОН. Тайны Джона Кустоса

2. НИГДЕ. Загадочная cмерть Хирама Абифа

3. ЭДИНБУРГ. Искусство запечатления

4. ЛОНДОН. Под знаком гуся и решетки

5. ПАРИЖ. Долой культ Христа, долой власть королей

6. НЕАПОЛЬ. Неистовый недуг

7. ВАШИНГТОН. Ложи добродетелей

8. ЧАРЛСТОН. Именно африканцы создали этот таинственный и прекрасный орден

9. РИМ - ПАРИЖ: Дьявол в XIX столетии

10. АЛЛАХАБАД. Материнские ложи империи

11. ГАМБУРГ. De profundis

12. РИМ. Поджаривая потрепанного цыпленка

13. МЮНХЕН. Пивная стратегия

14. САЛАМАНКА. Гиены и наложницы

15. НЬЮ-ЙОРК. Конец золотого века Америки

16. АРЕЦЦО. Будущий кукловод

17. НАСЛЕДИЕ

Благодарности

Библиография

Расшифровка символов

Фотоматериалы