Джон Диллон - Наследники Платона - Исследование истории Древней Академии

Платон умер в 347 г. до н. э. в весьма преклонном возрасте, оставив после себя в наследство не только корпус философских сочинений, подобный которому никому не удавалось создать как до него, так и после (учитывая его интеллектуальное значение и выдающиеся литературные достоинства), но и примечательную школу, «Академию» (вопрос об институциональной организации которой мы обсудим в первой главе), а также преданных, хотя и независимо мыслящих, учеников. Эта книга представляет собой попытку восстановить атмосферу примерно семидесяти лет, последовавших после смерти Платона, а равно восстановить те интеллектуальные пути, по которым пошли его непосредственные ученики. Этот период, столь определяющий для истории платонизма, был подвергнут почти полному забвению на протяжении последующих столетий.

Данное обстоятельство прискорбно, однако не неожиданно. В лучшем случае честный исследователь скажет — и вполне основательно, — что, при всем желании прояснить все неясности, которые накопила традиция со времен эллинистической эры относительно Древней Академии, достаточных свидетельств для этого нет. Кое-кто, возможно, выскажет еще более спорный тезис, что, даже если бы такие данные были, фигуры типа Спевсиппа, Ксенократа, Полемона и их сторонников едва ли были столь важны и не заслуживают пристального внимания. Настоящая философия в это время творилась в противоположной стороне города — в Ликее Аристотеля, Феофраста и их учеников.

Я хочу опровергнуть оба этих заявления. Основным тезисом данной книги будет следующее утверждение: Спевсипп и Ксенократ вместе задали программу для развития того, что в последующие столетия превратилось в интеллектуальную традицию, называемую нами платонизмом, причем Ксенократ инициировал главные течения «среднего платонизма», а Спевсипп благодаря некоторым своим смелым спекуляциям дал толчок развитию некоторых направлений «неопифагореизма», оказавшегося весьма продуктивным инструментом в руках «неоплатоников» начиная с Плотина и его последователей, в то время как Полемон со своей практической установкой предвосхитил стоиков в целом ряде развитых ими доктрин. Остальные, менее заметные фигуры, такие, как Ге-раклид Понтийский, Филипп Опунтский и Крантор, также внесли существенный вклад в богатую ткань греческой мысли.

Джон Диллон - Наследники Платона: Исследование истории Древней Академии (347-274 гг. до н. э.)

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005.-281 с.

ISBN 5-288-03724-8

Джон Диллон - Наследники Платона: Исследование истории Древней Академии (347-274 гг. до н. э.) - Содержание

Предисловие

Глава первая. Загадка Академии

Структура Академии

Интеллектуальное наследие Платона

Глава вторая. Спевсипп в поиске адекватной системы начал

Биографические свидетельства и сочинения

Философия

Первые принципы

Этика

Теория познания и логика

Заключение

Глава третья. Ксенократ и систематизация платонизма

Биографические свидетельства и сочинения

Философия

Первые принципы; физика

Этика

Логика и теория познания

Пифагореизм и аллегоризация

Заключение

Глава четвертая. Полемон и этический Praxis

Биографические свидетельства и сочинения

Философия

Глава пятая. Меньшие фигуры

Филипп Опунтский

Гермодор из Сиракуз

Гераклид Понтийский

Крантор из Сол

Заключение

Эпилог. Аркесилай и поворот к скептицизму

Библиографические ссылки

Послесловие переводчика

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