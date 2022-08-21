Диллоу Линда - Наполни тревожное сердце покоем
Я выронила телефонную трубку.
Наверное, я неправильно поняла. Нельзя же обращаться к Богу с невыполнимой просьбой, и чтобы через четыре дня женщина, о которой вы никогда не слышали, позвонила и ответила на нее.
Но именно так и случилось теплым летним днем 1996 года.
Я, измученная миссионерка, после восемнадцати лет на чужбине вернулась домой. Все годы нашего служения там, где была коммунистическая Восточная Европа и Россия, Бог предоставил мне великую честь знать и наставлять женщин веры (Евр. 11).
Женщин, которые стояли в очередях с 4 или 5 утра, в надежде достать еды для своей семьи.
Женщин, которые работали пять с половиной дней в неделю не потому, что это открывало им прекрасные карьерные возможности, а потому что их принуждало к этому авторитарное правительство.
Женщин, которые плакали, когда издевались над их детьми из-за того, что их родители были преданы Христу.
От своих драгоценных подруг я научилась быть довольной в любых обстоятельствах и отдавать все свои заботы Богу. Вы прочитаете про некоторых из этих замечательных женщин в начале каждой главы этой книги.
Диллоу Линда - Наполни тревожное сердце покоем
Линда Диллоу; пер. с англ. В. Борзова. - Самара: Благая Весть, 2022. - 208 с.
ISBN 978-5-7454-1729-0
Диллоу Линда - Наполни тревожное сердце покоем - Содержание
Введение
Глава1: Мой путь к довольству
Глава2: Довольна об стоятельствами
ГлаваЗ: Довольна быть собой
Глава4: Довольна своей ролью
Глава5: Довольна во взаимоотношениях
Глава6: Неверно настроенныйфокус
Глава7: Беспокойство икресло-качалка
Глава8: Доверьте Богу свои ЧТО ЕСЛИ
Глава9: Доверьте Богу своиЕСЛИ БЫ
Глава10: Доверьте Богу свои ПОЧЕМУ
Личное письмо автора
Десять б иб лейских уроков
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