Мы привыкли охватывать одним общим понятием философии известные духовные произведения, возникающие на протяжении истории в большом числе у различных народов. Выразив абстрактной формулой все то, что является общим в отдельных фактах, именуемых в общежитии философией или философскими, мы получим понятие философии. Высшее совершенство понятия будет достигнуто, если сущность философии найдет в нем свое адекватное выражение.

Такое понятие о сущности выражало бы и тот общий закон образования, который наблюдается при возникновении каждой отдельной философской системы, и из него же выяснились бы и родственные черты, существующие между подчиненными ему отдельными фактами. Решение этой идеальной задачи, возможно лишь в том случае, если все те явления, которые мы называем философией или философскими, действительно обладают общностью, т. е. если во всех отдельных случаях действует один закон образования и что вся область этого наименования объ-единена внутренней связью.

Поскольку мы говорим о сущности философии, мы уже делаем это допущение. Под названием философии мы тогда разумеем общий предмет, за отдельными фактами мы предполагаем духовную связь в виде единого и необходимого основания отдельных опытных фактов философии или в виде правила их изменения и принципа, упорядочивающего их многообразие. Может ли идти речь о сущности философии в этом точном значении слова?

Вильгельм Дильтей – Сущность философии

Издательство – «Интрада » – 155 с.

Москва – 2001 г.

ISBN 5-87604-051-7

Вильгельм Дильтей – Сущность философии – Содержание

Введение

А. Исторический подход к определению сущности философии

I. Первые определения общего соотношения вещей

II. Историческое выведение черт, составляющих сущность философии,

из общей связи систем

III. Промежуточные звенья между философией и религиозностью, литературой и поэзией

В. Сущность философии с точки зрения положения философии в духовном мире

I. Место функции философии в связности душевной жизни, общества и истории

II.Учение о миросозерцании. Религия и поэзия в их отношении к философии.

III. Философское миросозерцание. Попытка возвысить миросозерцание до общезначимости

IV. Философия и наука

V. Понятие сущности философии Взгляд на его историю и систематику

Литература

Именной указатель

Вильгельм Дильтей – Сущность философии – Общее учение о знании и теория отдельных областей культуры

Из характера философии как самоуразумения духа вытекает другая ее сторона, которая всегда существовала наряду с ее стремлением к общезна- чимому знанию. Опытное познание, основанное на тех или иных способах отношения, синтезируется в миросозерцании в объективное предметное единство. Но если эти способы отношений в их взаимосвязи возвысить до содержаний сознания, которое исследует возникающий в них опыт, то их, этих способов, правомочность будет подвергнута проверке: и тут открывается другая сторона самоуразумения. Исходя из нее, мы определим философию как основную науку, предметом которой служат формы, правила и связь всех процессов мышления, а целью — достижение общезначимого знания.

В качестве логики, она во всех областях, где выступают процессы мышления, исследует условия очевидности, которая присуща всем нормально протекающим процессам. В качестве теории познания, она, исходя из сознания реальности переживания и объективной данности внешнего восприятия, исследует законные основания этих предпосылок нашего знания. В качестве такой теории, она — наука. На почве этой своей важнейшей функции она вступает в отношения с самыми различными сферами культуры. и в каждой из них берет на себя выполнение самых разнообразных задач. В сфере представления о мире и его познания философия вступает в отношения к отдельным наукам, которые порождают отдельные стороны миропознания.

Этой своей стороной она теснее всего примыкает к логике и теории познания. При помощи общей логики она объясняет методы отдельных наук. С ее же помощью она приводит связь возникающие в науках методические понятия. Она исследует предпосылки, цели и границы познания каждой отдельной науки. Полученные таким путем результаты она применяет к проблеме внутренней структуры и связей в двух великих группах: естественных науках и науках о духе. Ни одно из от- ношений философии к какой-либо системе культуры не достигало такой ясности и прозрачности и ни одно не развивалось с такой систематической последовательностью, как это; поэтому среди односторонних определений понятия философии нет ни одного, которое было бы так приемлемо, как именно это, согласно которому она является теорией теорий, обоснованием и объединением отдельных наук в единое познание действительности.