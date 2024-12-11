Димид - Відро цементу
Легко було мені писати цю книжечку, яка є збіркою бесід, що їх ми провадили з дітьми після спільного читання Послань апостолів і Євангелія. Ми це робили на недільних Божественних Літургіях. Для успішного читання завжди мали бути передумови. І отець, який читав Євангеліє, і дівчина, яка читала Апостола, мали як слід підготуватися, що означало вдома голосно прочитати відповідний текст і над ним трохи подумати. Друга передумова – це природне і виразне прочитання тексту, щоб його справді всі присутні почули слово в слово. Інколи діти з батьками вже наперед готували малюнок на наступну євангельську тему – це давало змогу не тільки спільно з батьками прочитати текст, а й обговорити його і схопити найважливіше для наслідування.
Коли все так відбувалося, то справді Святий Дух сходив на нашу спільноту після літургійного прочитання Євангелія, і ми вели дуже продуктивну спільну бесіду. Були плоди. Ми відчували, наскільки Ісус нас любить, і розуміли, що ця любов є вимогливою. Це означало, що ми бачили себе у дзеркалі Ісуса, відчували свої немочі. Найкраще було в тому, що діти не розчаровувалися, а на самоті, деколи з татом чи мамою, писали свої малі постанови. Таким чином вони працювали над собою і раділи зі своїх успіхів у Христі. Коли вони заплутувалися через багато голосів, які їх заманювали, то не падали духом, а сповідалися і знову починали змагання.
Цікавим плодом наших бесід було те, що батьки теж ставали ближчими до Ісуса. Вони спочатку тільки допомагали дітям, щоб ті досягали своїх цілей, а потім Боже слово і їх зачепило, і вони вже самі до нього горнулися – навіть більше, ніж діти. Ми теж усі зрозуміли, молодші й старші, що тепер на ослах уже не їздять (як то є в євангельських розповідях). Отож кожного разу треба було нам роздумувати, яким чином та розповідь і те апостольське послання торкається нас особисто, нині, в нашому місті.
Димид Михайло - Відро цементу - Розмови з дітьми про євангельські історії
Львів: Свічадо, 2023, 176 с.
ISBN 978-966-938-667-0
Димид Михайло - Відро цементу - Розмови з дітьми про євангельські історії - Зміст
До читача. Маґдалина Димид
Від автора
- Дитина і війна
- Як Ісус лікує душу й тіло?
- Прощення, знання і любов
- «Вічная пам’ять» та іграшки
- Воскресення, спів і виноградар
- Бенкет і одяг
- Поважати, не ображати
- Старання і таланти «для Бога»
- Молитва з криком
- Літургія Добрих Діл
- Робити добрі діла невдячним людям
- Життєвий перелом і потреба зупинок
- Зерно, яке проростає добрими ділами
- Зустрічатися і слухати
- Ми дорого коштуємо!
- Ефективне слухання Бога
- Добрі вчинки і терпимість до ближнього
- Ділення своїм майном і щастя
- Комбінезон віри і творення добра
- Світло Боже від святих і Божа вечеря, яка всіх єднає
- Благодать і прародичі
- Божий час і хрещення
- Людські родъ і непохитна основа
- Вифлеємська зірка і неоціненний скарб
- Голос серця і захист Божий
- Тверезий розум і добре серце
- Вміння хрестити і благословляти
- Покора і світло
- Проблема та її розв’язок
- Cлово і дім
- Відкритість, чесніть і піст
- Батько, чесність і свобода
- Шляхетність і користь для іншого
- Молитва і прощення під час посту
- Покликання і лукавство
- Наплічник добрих діл і вимкнений мобільний
- Носити хрест – це круто
- Слово – якір надії
- Чаша нашого життя
- Радість, яку треба передавати іншим
- «Спочатку було Слово»
- Часом нелегко повірити Ісусові
- Не все побачиш очима
- Найкращий лікар
- Добрі руки й чиста вода
- Світло
- Ісус Христос – це Бог
- Живі води і дари
- Сила – не в м’язах
- Будуємо Царство, слухаючись Ісуса
- Любов дає силу й відвагу
- Душа живе довше від тіла
- Справедливість Ісуса
- Чисте серце – бадьоре й працьовите!
- Одна команда
- Несподіванки для друзів
- Золота будівля
- Принагідні звертання до дітей під час різних богослужень
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