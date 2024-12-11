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Димид - Відро цементу

Димид Михайло - Відро цементу - Розмови з дітьми про євангельські історії
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling
Легко було мені писати цю книжечку, яка є збіркою бесід, що їх ми провадили з дітьми після спільного читання Послань апостолів і Євангелія. Ми це робили на недільних Божественних Літургіях. Для успішного читання завжди мали бути передумови. І отець, який читав Євангеліє, і дівчина, яка читала Апостола, мали як слід підготуватися, що означало вдома голосно прочитати відповідний текст і над ним трохи подумати. Друга передумова – це природне і виразне прочитання тексту, щоб його справді всі присутні почули слово в слово. Інколи діти з батьками вже наперед готували малюнок на наступну євангельську тему – це давало змогу не тільки спільно з батьками прочитати текст, а й обговорити його і схопити найважливіше для наслідування.
Коли все так відбувалося, то справді Святий Дух сходив на нашу спільноту після літургійного прочитання Євангелія, і ми вели дуже продуктивну спільну бесіду. Були плоди. Ми відчували, наскільки Ісус нас любить, і розуміли, що ця любов є вимогливою. Це означало, що ми бачили себе у дзеркалі Ісуса, відчували свої немочі. Найкраще було в тому, що діти не розчаровувалися, а на самоті, деколи з татом чи мамою, писали свої малі постанови. Таким чином вони працювали над собою і раділи зі своїх успіхів у Христі. Коли вони заплутувалися через багато голосів, які їх заманювали, то не падали духом, а сповідалися і знову починали змагання.
Цікавим плодом наших бесід було те, що батьки теж ставали ближчими до Ісуса. Вони спочатку тільки допомагали дітям, щоб ті досягали своїх цілей, а потім Боже слово і їх зачепило, і вони вже самі до нього горнулися – навіть більше, ніж діти. Ми теж усі зрозуміли, молодші й старші, що тепер на ослах уже не їздять (як то є в євангельських розповідях). Отож кожного разу треба було нам роздумувати, яким чином та розповідь і те апостольське послання торкається нас особисто, нині, в нашому місті.

Димид Михайло - Відро цементу - Розмови з дітьми про євангельські історії

Львів: Свічадо, 2023, 176 с.
ISBN 978-966-938-667-0

Димид Михайло - Відро цементу - Розмови з дітьми про євангельські історії - Зміст

До читача. Маґдалина Димид
Від автора
  • Дитина і війна
  • Як Ісус лікує душу й тіло?
  • Прощення, знання і любов
  • «Вічная пам’ять» та іграшки
  • Воскресення, спів і виноградар
  • Бенкет і одяг
  • Поважати, не ображати
  • Старання і таланти «для Бога»
  • Молитва з криком
  • Літургія Добрих Діл
  • Робити добрі діла невдячним людям
  • Життєвий перелом і потреба зупинок
  • Зерно, яке проростає добрими ділами
  • Зустрічатися і слухати
  • Ми дорого коштуємо!
  • Ефективне слухання Бога
  • Добрі вчинки і терпимість до ближнього
  • Ділення своїм майном і щастя
  • Комбінезон віри і творення добра
  • Світло Боже від святих і Божа вечеря, яка всіх єднає
  • Благодать і прародичі
  • Божий час і хрещення
  • Людські родъ і непохитна основа
  • Вифлеємська зірка і неоціненний скарб
  • Голос серця і захист Божий
  • Тверезий розум і добре серце
  • Вміння хрестити і благословляти
  • Покора і світло
  • Проблема та її розв’язок
  • Cлово і дім
  • Відкритість, чесніть і піст
  • Батько, чесність і свобода
  • Шляхетність і користь для іншого
  • Молитва і прощення під час посту
  • Покликання і лукавство
  • Наплічник добрих діл і вимкнений мобільний
  • Носити хрест – це круто
  • Слово – якір надії
  • Чаша нашого життя
  • Радість, яку треба передавати іншим
  • «Спочатку було Слово»
  • Часом нелегко повірити Ісусові
  • Не все побачиш очима
  • Найкращий лікар
  • Добрі руки й чиста вода
  • Світло
  • Ісус Христос – це Бог
  • Живі води і дари
  • Сила – не в м’язах
  • Будуємо Царство, слухаючись Ісуса
  • Любов дає силу й відвагу
  • Душа живе довше від тіла
  • Справедливість Ісуса
  • Чисте серце – бадьоре й працьовите!
  • Одна команда
  • Несподіванки для друзів
  • Золота будівля
  • Принагідні звертання до дітей під час різних богослужень
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Rating 5.0 / 5
Added 11.12.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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