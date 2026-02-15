«Брак, развод и повторный брак» — это вызов современной культуре потребления в отношениях. Перри Димопулос возвращает читателя к осознанию святости брачного союза как нерушимой клятвы. Даже если читатель не согласен с его радикальными выводами, книга заставляет глубоко задуматься о серьезности ответственности перед Богом и супругом. Это чтение для тех, кто ищет бескомпромиссный библейский фундамент в вопросах этики.

Перри Димопулос – Брак, развод и повторный брак

Киев: Библейская Баптистская Церковь Киева, б.г. – 27 с.

ОДНА из самых больших трудностей, с которыми приходится сталкиваться христианам в эти последние дни – это развод. Эта проблема усугублена множеством недоразумений по поводу того, что говорит Библия о браке, разводе и повторном браке. Слишком часто вы слышите, как супруги оставляют друг друга. К сожалению, многие страны упрощают законную процедуру развода, особенно там, где законы более благосклонны к женщинам чтобы легче развестись из-за причин: «жестокость», «физическая жестокость», «моральная жестокость», «безумие», «несовместимость» или даже импотенция. Глядя как всё это нарастает, задумываешься - что же будет дальше? Большинство судов сегодня отдают предпочтение женщине. Мужчины, даже в законах юриспруденции давно оттеснены в вопросах развода.

В Библии есть несколько ясных оснований для развода. Конечно же, смерть - это одно из оснований разлуки согласно 1 Коринфянам 7:39. «Жена связана законом до тех пор, пока ее муж жив; но если муж ее умер, она свободна выходить замуж за кого хочет; только в Господе».

Апостол Павел писал в своих посланиях в разных местах о браке, разводе и повторном браке. Он также ссылался на закон из Ветхого Завета (Рим. 7:1-3). Он не был гипер-диспенсационалистом. Павел напоминал знающим закон в Римлянам 7:1: «РАЗВЕ не знаете, братья (ибо я говорю тем, кто знает закон,) что закон имеет власть над человеком, пока он жив?»