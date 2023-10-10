История английской Библии насчитывает века жертвенного вклада, сделанного верующими, которые принесли нам слово Божье на международном английском языке. История Библии короля Иакова довольно уникальна и играет главную роль в библейском христианстве, а также в мировой истории. Разумеется, Авторизованная версия не появилась внезапно. Потрясающая история появления Библии короля Иакова началась за многие годы до ее первого издания. Она полна противления и крови мучеников. Ее история - это сочетание интересов Божьих людей, которые много страдали, но стремились к сохранению живых слов Живого Бога и, самое главное, провидения Всемогущего Бога, Который сохранил Свое слово через копии, переводы и копии переводов. Под вдохновение Святого Духа Давид сказал: «Слова ГОСПОДА - чистые слова: как серебро, испытанное в земляной печи, очищенное семь раз. Ты сохранишь их, О ГОСПОДЬ, ты сбережешь их от рода сего вовек» (Псалом 12:6-7; в Синодальном переводе - 11:7-8).

Перри Димопулос - История авторизованной версии Библии короля Иакова - 1611 - Книга, которая не умрет

Перри Димопулос

Магистр богословия

(Миссионер в бывшем Советском Союзе с 1992 г.)

Библейская Баптистская Церковь Киева

Киев-2014

90 с.

Перри Димопулос - История авторизованной версии Библии короля Иакова - 1611 - Книга, которая не умрет - Содержание

Глава 1. ГРЕЧЕСКИЙ ПАПИРУС - НОВОЗАВЕТНЫЕ МАНУСКРИПТЫ ИЗ РУКИ АВТОРА ЦЕРКВАМ

Глава 2. БИБЛИЯ НА ЛАТЫНИ, II - XIV вв

Глава 3. ДЖОН УИКЛИФ (1328 -1384)

Глава 4.1455 ГОД. ИОГАНН ГУТТЕНБЕРГ (1398-1468)

Глава 5.1516 ГОД. ГРЕЧЕСКИЙ НОВЫЙ ЗАВЕТ ЭРАЗМА

Глава 6. НОВЫЙ ЗАВЕТ МАРТИНА ЛЮТЕРА 1522 ГОДА НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Глава 7. ВИЛЬЯМ ТИНДЕЙЛ, 1526 г.

Глава 8. БИБЛИЯ МАЙЛСА КАВЕРДЕЙЛА 1535 ГОДА

Глава 9. ДЖОН РОДЖЕРС, 1537 ГОД. БИБЛИЯ МАТФЕЯ ФОМЫ

Глава 10.1539 ГОД. ВЕЛИКАЯ БИБЛИЯ

Глава 11.1560 ГОД. ЖЕНЕВСКАЯ БИБЛИЯ

Глава 12.1568 ГОД. ЕПИСКОПАЛЬНАЯ БИБЛИЯ

Глава 13. БИБЛИЯ ДУЭ-РЕЙМСА

Глава 14.1611 ГОД. БИБЛИЯ КОРОЛЯ ИАКОВА

Глава 15.1611 ГОД. БИБЛИЯ КОРОЛЯ ИАКОВА

Глава 16. БИБЛИЯ КОРОЛЯ ИАКОВА 1611 ГОДА

Глава 17. БИБЛИЯ КОРОЛЯ ИАКОВА 1611 ГОДА

Глава 18. БИБЛИЯ КОРОЛЯ ИАКОВА 1611 ГОДА

Глава 19. БИБЛИЯ КОРОЛЯ ИАКОВА 1611 ГОДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ