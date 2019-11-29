Замысел этой книги возник из рассказа о Лидии, торговке, о которой повествуют "Деяния апостолов". Более двадцати пяти лет я работала редактором в женском отделе столичной газеты и вела ежедневную рубрику "Женский уголок".

Однажды некий известный на Юго-Западе мирянин предложил мне посвятить мою колонку Лидии, которая, согласно "Деяниям", была первым человеком в Европе, обращенным в христианство апостолом Павлом. История Лидии вызвала поток читательских писем, в которых предлагалось опубликовать целую серию о женщинах Библии. Эта идея захватила меня. В наши дни Библию, церковь и религию как будто открывают заново. В наших местных библиотеках я нашла множество книг о женщинах Библии, но ни одна из них не была исчерпывающей. Эти книги явно пользовались немалым спросом, так как многие из них были основательно потрепаны; некоторые, будучи написаны несколько десятилетий назад, читаются до сих пор. Одну из них (едва ли не лучшую) написала Гарриет Бичер-Стоу, автор "Хижины дяди Тома".

Дин Эдит - Все женщины Библии

М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. - 432 с.

Серия «Академия»

ISBN 5-232-01014-Х

Дин Эдит - Все женщины Библии

ОСНОВНЫЕ ЖЕНСКИЕ ПЕРСОНАЖИ

Глава 1. Женщины первых дней

Глава 2. Женщины героического века Израиля

Глава 3. Женщины времени царств

Глава 4. Женщины эпохи политического упадка

Глава 5. Женщины времени Христа

Глава 6. Женщины первых лет христианства

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ИМЕН ЖЕНЩИН, УПОМЯНУТЫХ В БИБЛИИ

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ СПИСКИ БЕЗЫМЯННЫХ ЖЕНЩИН БИБЛИИ

Дин Эдит - Все женщины Библии

Когда мои статьи о двадцати пяти знаменитых библейских женщинах вышли в свет, оказалось, что это первая серия статей на подобную тему во всей американской прессе. Меня воодушевил интерес, проявленный нашей местной церковью и другими читателями. Письма приходили из самых разных городов, мне предлагали опубликовать статьи в виде книги. Но я поняла, что люди нуждаются не в очередной книге о нескольких знаменитых женщинах, а во всеобъемлющей энциклопедии или словаре, включающем всех женщин Библии. Примерно в это же время я прочитала об Иисусе. Издательском Доме Харпера. На первой странице этой книги, опубликованной в 1910 году, я обнаружила имена: Лидия, Феба и Ревекка. Эти библейские имена принадлежали женщинам из рода Харперов до революции, когда дед четырех братьев, основавших впоследствии Дом Харпера, эмигрировал из Англии в Америку. Памятуя о словах Иисуса: « ... если вы будете иметь веру с горчичное зерно... ничего не будет невозможного для вас" (Матф. 17:20), я написала в Дом Харпера и предложила им книгу о всех женщинах Библии. Ответ пришел незамедлительно, и мой проект удостоился бережного внимания покойного Джона Б.Чемберса, усердие и терпение которого освещали мой путь.

Пока я готовила рукопись, меня несколько раз посещал Уильям Шонберr, представитель Дома Харпера на Юго- Западе, который проявил к моей работе неподдельный интерес. Вскоре работа закипела. Мне помогал мой муж, нередко работавший в нашей домашней библиотеке с вечера до рассвета, выискивая в Библии женские имена и безымянных женщин. Мы были своего рода первопроходцами, поскольку ни одна книга не содержала полного перечня всех женских персонажей Библии. Тем временем мои исследования касались основных действующих лиц, которых набралось около пятидесяти. Мы собрали обширную коллекцию изданий Библии и религиозной литературы, поэтому большую часть работы могли проделать дома. Д-р Л.Р.Элиотт, библиотекарь Юго-Западной Баптистской Семинарии, оказывал нам разнообразную помощь. Мы искали книги о женщинах Библии в книжных лавках и библиотеках и объездили с этой целью всю страну от Атлантики до Тихоокеанского побережья и с севера на юг. Я работала в Библиотеке Конгресса и Нью-Йоркской Публичной Библиотеке, а также в библиотеках Бостона, Лос-Анджелеса, Сан Франциско, Чикаго и Сен-Луиса. Я нашла материалы для своей работы в библиотеках Тихоокеанской Религиозной Школы и в Техасском Государственном Женском Колледже, членом правления которого я являюсь. Женщины древности стали моими близкими подругами и ежедневными собеседницами, ибо месяц за месяцем я работала с пяти часов утра до глубокой ночи, записывая, переписывая и исследуя материалы. Часто мне казалось, что такие яркие и живые личности, как Сарра, Ревекка, Рахиль, Анна и Мария, Мать Иисуса, в самом деле находятся в моем кабинете, залитом желтым солнечный светом. Я поняла, что истории о них едва ли не самые волнующие из всего, что бито когда-либо написано. Здесь, в портретной галерее Библии, величайшей во всей литературе, собраны все женщины человечества.